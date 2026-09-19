به گزارش خبرنگار مهر، کشتی ایران در مهر و آبان روزهای شلوغی را پشت سر خواهد گذاشت؛ از بازیهای آسیایی ناگویا در ژاپن که ۸ تا ۱۱ مهر برگزار میشود تا مسابقات جهانی زیر ۲۳ سال در آمریکا که ۲۰ تا ۲۶ مهر در لاسوگاس برگزار خواهد شد و پس از آن، مسابقات جهانی بزرگسالان ۲ تا ۱۰ آبان در آستانه قزاقستان برگزار میشود. تیم ملی فرنگی ایران روز دوم مهرماه و تیم ملی کشتی آزاد ایران روز ششم مهر ماه راهی ژاپن خواهند شد.
در واقع از نخستین روزهای مهر تا دهم آبان، کشتی ایران باید خود را برای حضور در چند میدان مهم آماده کند؛ میدانهایی که اگرچه ترکیب تیمهای اعزامی به آنها یکسان نیست، اما همه در یک بازه زمانی فشرده قرار گرفتهاند و همین مسئله کار فدراسیون و کادرهای فنی را دشوار میکند.
ناگویا؛ نخستین ایستگاه پاییز
بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ در شهرهای آیچی و ناگویا ژاپن برگزار میشود و رقابتهای کشتی از ۸ تا ۱۱ مهر، در برنامه این بازیها قرار دارد. در این چهار روز، تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران برای کسب مدالهای آسیایی روی تشک میروند. تیم فرنگی ایران با هدایت حسن رنگرز و مربیگری طالب نعمتپور و فرشاد علیزاده راهی این رقابتها میشود.پزشک تیم و ماساژور هم در این سفر همراه ملیپوشان خواهند بود.
سجاد عباسپور در ۶۰ کیلوگرم، محمدجواد رضایی در ۶۷ کیلوگرم، علیرضا عبدولی در ۷۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در ۸۷ کیلوگرم، مهدی بالی در ۹۷ کیلوگرم و امین میرزازاده در ۱۳۰ کیلوگرم ترکیب فرنگی ایران را تشکیل میدهند.
در کشتی آزاد نیز پژمان درستکار هدایت تیم را برعهده دارد و احسان امینی، مهدی تقوی و فرید دژمخو مربیان تیم به همراه پزشک و ماساژور در این سفر حضور خواهند داشت. علی مومنی در ۵۷ کیلوگرم، عباس ابراهیمزاده در ۶۵ کیلوگرم، یونس امامی در ۷۴ کیلوگرم، محمد نخودی در ۸۶ کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا در ۹۷ کیلوگرم و امیرحسین زارع در ۱۲۵ کیلوگرم آزادکاران ایران در ناگویا هستند.
رقابتهای فرنگی در دو روز برگزار میشود؛ ۸ مهرماه محمدجواد رضایی، غلامرضا فرخی و امین میرزازاده در اوزان ۶۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم روی تشک میروند و ۹ مهرماه نیز سجاد عباسپور، علیرضا عبدولی و مهدی بالی در اوزان ۶۰، ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم به میدان خواهند رفت. پس از آن، مسابقات آزاد در روزهای ۱۰ و ۱۱ مهر برگزار میشود.
تکرار طلاییهای هانگژو در ژاپن
کشتی ایران در دوره قبلی بازیهای آسیایی که با یک سال تأخیر در سال ۲۰۲۳ در هانگژو برگزار شد، یکی از درخشانترین عملکردهای خود را ثبت کرد. ایران در دو رشته آزاد و فرنگی در مجموع پنج مدال طلا، چهار نقره و یک برنز به دست آورد و در جدول مدالهای کشتی، همراه با ژاپن با پنج طلا در صدر قرار گرفت.
در کشتی آزاد، حسن یزدانی در ۸۶ کیلوگرم، یونس امامی در ۷۴ کیلوگرم و امیرحسین زارع در ۱۲۵ کیلوگرم صاحب مدال طلا شدند و رحمان عموزاد در ۶۵ کیلوگرم و مجتبی گلیج در ۹۷ کیلوگرم به مدال نقره رسیدند. در فرنگی نیز محمدهادی ساروی و امین میرزازاده طلا گرفتند، امین کاویانینژاد و ناصر علیزاده نقرهای شدند و دانیال سهرابی به مدال برنز رسید.
حالا در فاصله سه سال بخشی از چهرههای آن تیم تغییر کردهاند و ترکیب جدیدی برای دفاع از جایگاه ایران در آسیا به ناگویا میرود. با این حال، امیرحسین زارع و یونس امامی از میان طلاییهای هانگژو همچنان در ترکیب آزاد قرار دارند؛ یونس امامی همچنان در ۷۴ کیلوگرم است و زارع نیز در سنگینوزن به دنبال تکرار موفقیت خود خواهد بود.
داستان مهر با ناگویا تمام نمیشود
آنچه پاییز امسال را برای کشتی ایران متفاوت میکند، نه صرفاً اهمیت بازیهای آسیایی، بلکه قرار گرفتن چند رویداد مهم در فاصلهای بسیار کوتاه است. تنها چند روز پس از پایان کشتی در ناگویا، مسابقات جهانی زیر ۲۳ سال در لاسوگاس آمریکا آغاز میشود. این رقابتها از ۲۰ تا ۲۶ مهر برگزار خواهد شد.
بنابراین، شلوغی کشتی ایران در مهرماه تنها به بازیهای آسیایی ناگویا محدود نمیشود و امیدهای جهان هم باید اواخر مهرماه در یک رقابت سنگین و نفسگیر در آمریکا به میدان بروند. رقابتی که از حالا بر سر ویزای آن حرف و حدیث زیادی مطرح شده و علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی اعلام کرده حتی اگر ویزای یک نفر از اعضای تیم صادر نشود به این رقابتها اعزام نخواهند شد.به نظر میرسد باتوجه به اینکه کشتی هفتههای بسیار شلوغی پیش رو دارد به احتمال زیاد علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی را در ناگویا همراهی نخواهد کرد.
رئیس فدراسیون کشتی ایران بارها اعلام کرده برای کشتی مسابقات جهانی اهمیت زیادی دارد و اگرچه بازیهای آسیایی ناگویا برای کاروان ورزش ایران اهمیت دارد و کشتی هم همیشه یکی از رشتههای پرمدال این کاروان محسوب میشده اما اهمیت مسابقات جهانی برای فدراسیون کشتی چند برابر است به خصوص اینکه امسال در این دوره از مسابقات جهانی روسیه پس از چندسال غیبت با پرچم خود به میدان میآید و آمریکا یکی از مدعیان اصلی در این رقابتها محسوب میشود و از همین جهت کار کشتیگیران ایرانی سخت خواهد بود.
مسابقات جهانی بزرگسالان ۲۰۲۶ از ۲ آبان تا ۱۰ آبان در آستانه قزاقستان برگزار میشود. این مسابقات ابتدا قرار بود در بحرین برگزار شود، اما اتحادیه جهانی کشتی در اردیبهشت امسال اعلام کرد که میزبانی به آستانه منتقل شده است. به این ترتیب، تقویم کشتی در کمتر از یک ماه سه نقطه مهم دارد: ناگویا در ابتدای مهر، لاسوگاس در نیمه مهر و آستانه در ابتدای آبان.
برنامه مسابقات کشتی بازیهای آسیایی به این شرح است:
کشتی فرنگی
چهارشنبه ۸ مهرماه
اوزان ۶۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم (محمدجواد رضایی، غلامرضا فرخی و امین میرزازاده)
مسابقات مقدماتی، نیمهنهایی و شانس مجدد (از ساعت ۰۵:۰۰)
ردهبندی و فینالها (از ساعت ۱۲:۳۰)
پنجشنبه ۹ مهرماه
اوزان ۶۰، ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم (سجاد عباسپور، علیرضا عبدولی و مهدی بالی)
مقدماتی، نیمهنهایی و شانس مجدد (از ساعت ۰۵:۰۰)
ردهبندی و فینالها (از ساعت ۱۲:۳۰)
کشتی آزاد
جمعه ۱۰ مهرماه
اوزان ۶۵، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم (عباس ابراهیمزاده، محمد نخودی و امیرحسین زارع)
مقدماتی، نیمهنهایی و شانس مجدد (از ساعت ۰۵:۰۰)
ردهبندی و فینالها (از ساعت ۱۲:۳۰)
شنبه ۱۱ مهرماه
اوزان ۵۷، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم (علی مومنی، یونس امامی و امیرعلی آذرپیرا)
مقدماتی، نیمهنهایی و شانس مجدد (از ساعت ۰۵:۰۰)
ردهبندی و فینالها (از ساعت ۱۲:۳۰)
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