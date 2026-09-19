فولادی: آب شرب ۵ روستای اسفراین پایدار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره آبفا اسفراین، محمد فولادی اظهار کرد: در پی نقص فنی و از مدار خارج شدن الکتروپمپ ایستگاه پمپاژ سنجبینی، عملیات تعویض آن با حضور و تلاش مستمر نیروهای فنی و عملیاتی امور آب و فاضلاب در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به اهمیت این ایستگاه در تأمین و انتقال آب شرب روستاهای تحت پوشش، اکیپ‌های عملیاتی از نخستین ساعات بروز مشکل در محل حاضر شدند و عملیات نصب و راه‌اندازی الکتروپمپ جدید را آغاز کردند.

مدیر امور آب و فاضلاب اسفراین ادامه داد: این عملیات با توجه به شرایط فنی و ضرورت بازگرداندن هرچه سریع‌تر ایستگاه پمپاژ به مدار، تا پاسی از شب ادامه یافت و در نهایت با تلاش نیروهای آبفا، الکتروپمپ جدید نصب و ایستگاه پمپاژ سنجبینی مجدداً وارد مدار شد.

فولادی بیان کرد: با بهره‌برداری مجدد از این ایستگاه، ۵ روستای سنجبینی، قاسم‌خان، ابری‌تپه، گراتی و کلاته سنجر با جمعیتی بالغ بر ۱۸۰۰ نفر از آب شرب پایدار بهره‌مند شدند.