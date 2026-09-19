به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو گفتگو، جعفر میعادفر در برنامه سایه‌روشن با اشاره به فراز و نشیب‌های پنج دهه فعالیت اورژانس از جمله دوران دفاع مقدس و حوادث غیرمترقبه و جنگ‌های اخیر منطقه، عنوان کرد: مجموعه اورژانس با بیش از ۳۵۰۰ پایگاه و نزدیک به ۳۰ هزار نیروی انسانی، سالانه حدود شش میلیون مأموریت انجام می‌دهد و پاسخگوی بیش از هجده تا بیست میلیون تماس مردمی است.

وی در ادامه به بیان چالش‌ها و برنامه‌های سازمان برای عبور از مشکلات پرداخت و تأکید کرد: تلاش دولت، مجلس و سازمان اورژانس بر رفع این موانع متمرکز است. نخستین اولویت سازمان، بحث نیروی انسانی است که بر همین اساس در سال گذشته مجوز استخدام ۵ هزار و ۵۰۰ نفر دریافت شد و بیش از سه هزار نفر جذب شدند و پیگیری‌ها برای اخذ مجوزهای باقی‌مانده جهت فعالیت پایگاه‌های جدید در حال انجام است.

وی ادامه داد: در حوزه معیشت پرسنل، گام‌هایی در زمینه‌های کارانه، اضافه‌کار و ارتقای بهره‌وری در یک تا دو سال اخیر برداشته شده است و تلاش‌ها برای ایجاد انگیزه بیشتر و بهبود وضعیت معیشتی همکاران کماکان در دستور کار قرار دارد.

میعادفر با اشاره به وضعیت ناوگان آمبولانسی و مشکل فرسودگی سه هزار دستگاه خودرو، از پیشرفت‌های اخیر در این حوزه خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه بند ۶۹ قانون برنامه هفتم توسعه، یک درصد از فروش خودرو به خرید آمبولانس اختصاص‌یافته است که در همین راستا ۵۰۰ دستگاه آمبولانس در سال گذشته وارد ناوگان شد و ۵۰۰ دستگاه دیگر نیز با تفاهم‌نامه‌های منعقد شده با استانداری‌ها در حال تأمین است که به‌زودی به چرخه خدمت‌رسانی اضافه می‌شود.

رئیس سازمان اورژانس کشور در خصوص توسعه پایگاه‌ها تصریح کرد: اولویت اصلی حفظ وضعیت موجود و فعال نگه‌داشتن پایگاه‌های فعلی است و در مناطق موردنیاز نیز بااحتیاط و دقت فراوان، ظرفیت‌ها توسعه خواهد یافت.

وی در بخش اورژانس هوایی نیز یادآور شد: سالانه بین ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار سورتی پرواز برای امدادرسانی در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور انجام می‌شود. میعادفر ابراز امیدواری کرد: با تداوم همکاری‌ها، خدمات امدادی با بالاترین کیفیت و در کمترین زمان ممکن به مددجویان و نیازمندان ارائه شود.