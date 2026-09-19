واژگونی موتورسیکلت در محور دشتی به دیّر ۳ مصدوم داشت

عباس ریزیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شب گذشته در پی اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر واژگونی یک دستگاه موتورسیکلت در کیلومتر ۶۰ محور دشتی به دیّر، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات جاشک بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: این حادثه سه مصدوم بر جای گذاشت که پس از حضور نجاتگران هلال‌احمر در صحنه و انجام اقدامات اولیه درمانی، مصدومان با همکاری نیروهای اورژانس ۱۱۵ به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس هلال‌احمر شهرستان دیّر بیان کرد: مصدومان این حادثه برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام جعفر صادق(ع) و بیمارستان زینبیه خورموج انتقال یافتند.