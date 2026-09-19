به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و شانزدهمین نشست مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی کشور با حضور محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، سید علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران و جمعی از اعضای پیوسته فرهنگستان برگزار شد و در آن مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت، از وضعیت دارو و تجویز منطقی تا ظرفیت آموزش پزشکی و چشم‌انداز جمعیتی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ضمن با اشاره به حضور و مقاومت مردم در دو جنگ اخیر، تاب‌آوری مردم را مورد تقدیر قرار داد.

وی با اشاره به توسعه نظام سلامت پس از انقلاب گفت: در اوایل انقلاب در همه استان‌ها دانشگاه‌های علوم پزشکی ایجاد شد و حدود هفت هزار دانشجوی پزشکی وارد دانشگاه‌ها شدند. از ابتدای انقلاب قدم‌به‌قدم برای حل مشکلات نظام سلامت تلاش کردیم.

سلامت کشور پیشرفت خوبی داشته است

وزیر بهداشت با اشاره به توسعه خدمات سلامت، گفت: گاهی پیشرفت‌های حوزه سلامت کم‌اهمیت جلوه داده می‌شود، در حالی که حتی در دورترین نقاط کشور نیز اورژانس‌ها و بیمارستان‌ها فعال هستند.

ظفرقندی درباره عملکرد نظام سلامت در جنگ اخیر گفت: ۷۳ بیمارستان و ۲۲۰ مرکز درمانی آسیب دید، ۳۰ آمبولانس آسیب دید و ۷۰ آمبولانس نیز از رده خارج شد، اما کادر درمان و مردم پای کار بودند.

وزیر بهداشت افزود: با وجود آسیب‌دیدن برخی کارخانه‌های دارویی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، کمبود اساسی داروهای ضروری کاهش یافته و اکنون ۳۳ قلم در وضعیت کمبود اساسی قرار دارند.

تأکید بر تجویز منطقی دارو

ظفرقندی با تأکید بر استفاده از تولید داخل گفت: داروهای تولید داخل با کیفیت و تأییدشده وجود دارند و قیمت برخی از آنها حدود یک‌دهم نمونه خارجی است.

وزیر بهداشت درباره افزایش ظرفیت دانشجویان علوم پزشکی گفت: افزایش ظرفیت بدون فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم، مشکلاتی ایجاد کرده است.

ظفرقندی تأکید کرد: با همکاری فرهنگستان علوم پزشکی باید موضوع ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی حل شود تا دانشگاه‌ها بتوانند نفس بکشند. همچنین راه علم و رشد علمی باید باز باشد و مباحث علمی با محدودیت‌های غیرواقعی مواجه نشود.

وزیر بهداشت، درباره دانشجویان و دستیارانی که با تعهد خدمت در مناطق محروم پذیرفته می‌شوند نیز خواستار بررسی و اصلاح وضعیت فعلی آنها شد.

از تجویز تا مصرف غیرضروری

حسن امامی رضوی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی، در ادامه این نشست درباره تجویز و مصرف منطقی دارو گفت: کمیته‌ای در فرهنگستان تشکیل شده و برنامه‌ریزی‌ها انجام شده است و داروهای پرمصرف و پرهزینه بررسی شد که آموکسی‌سیلین و سرم‌ها از جمله آنها بودند.

وی افزود: در گروه‌های گوارش، غدد و سرطان نیز باید پزشکان را در حوزه تجویز منطقی و حتی المکان داروی ساخت داخل تشویق کرد .

امامی رضوی گفت: یکی از چالش‌های وزارت بهداشت، عدم اجازه ورود برخی داروهاست، اما همان دارو در ناصرخسرو پیدا می‌شود، بنابراین باید از تجویز بیشتر و غیرضروری جلوگیری کرد.

وی همچنین درباره ظرفیت دانشجویان پزشکی گفت: کاهش ظرفیت پزشکی به مصوبه نهایی رسیده است و ۳۰ درصد ظرفیتی که امسال پذیرفته می‌شوند، از سال ۱۴۰۶ وارد دانشگاه خواهند شد.

نظام سلامت در شرایط بحران به «آرایش جنگی» بیشتری نیاز دارد

کامران باقری کامران لنکرانی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی، بر ضرورت تقویت آمادگی نظام سلامت و استفاده از شرایط بحران برای انجام اصلاحات اساسی تأکید کرد.

وی پزشکی خانواده را یکی از مسیرهای اصلاح نظام سلامت دانست و خواستار توجه بیشتر به جزئیات در سیاست‌گذاری و تأمین دارو شد.

لنکرانی همچنین بر تقویت تعامل وزارت بهداشت با سازمان نظام پزشکی و نظام پرستاری و ساماندهی آموزش مجازی تأکید کرد.

همچنین در این نشست، محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، بر ضرورت انجام پژوهش‌های عمیق و دقیق برای شناخت عوامل مؤثر بر کاهش فرزندآوری و طراحی سیاست‌های مؤثر جمعیتی تأکید کرد.

در بخش پایانی نشست، مرضیه وحید دستجردی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی و دبیر ستاد ملی جمعیت کشور، گزارشی درباره بیانیه فرهنگستان علوم پزشکی با موضوع تحلیل وضعیت بحرانی باروری، چشم‌انداز جمعیت کشور و نقشه راه مداخلات اولویت‌دار ارائه داد.

وی گفت: مهم‌ترین اولویت کشور برای خروج از بحران جمعیتی، تسهیل ازدواج است.

دستجردی تأکید کرد: سیاست جمعیتی نیازمند هم‌راستاسازی حمایت‌های محیط کار، خدمات سلامت و اقدامات فرهنگی است و رفع موانع ازدواج باید در کانون آن سیاست‌ها قرار گیرد.