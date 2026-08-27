به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد صبح پنجشنبه با اشاره به پیشبینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان هرمزگان در روز پنجشنبه پنجم شهریورماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و وزش باد جنوب شرقی بر روی مناطق دریایی استان پیشبینی میشود.
وی افزود: طی ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات استان بهویژه شهرستان بشاگرد و برخی نقاط مرکزی و ارتفاعات غربی، با رشد و گسترش ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق، گاه تگرگ و تندباد لحظهای مورد انتظار است.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در نقاطی که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش سرعت باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
حمزهنژاد با توصیه به شهروندان و گردشگران گفت: با توجه به احتمال وقوع رگبار و رعد و برق، از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
مواج شدن نسبی تنگه هرمز و دریای عمان
وی درباره شرایط دریایی استان نیز بیان کرد: امروز از ساعات صبح تا ظهر وزش باد جنوب شرقی در دریای عمان و تنگه هرمز و در ساعات بعدازظهر وزش باد جنوب غربی در خلیج فارس و تنگه هرمز پیشبینی میشود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان افزود: با توجه به این شرایط، وضعیت دریا کمی مواج خواهد شد و به شناورهای سبک و صیادی توصیه میشود برای تردد ایمن، احتیاطهای لازم را در نظر داشته باشند.
افزایش ۱ تا ۳ درجهای دمای هوا
حمزهنژاد در خصوص وضعیت دمایی استان نیز گفت: از امروز تا اوایل هفته آینده، بهتدریج افزایش یک تا سه درجهای دمای بیشینه در هرمزگان پیشبینی میشود.
نظر شما