ولدان: ۳ هزار ساعت ایستادگی مردم شیراز نماد وفاداری به ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان شامگاه پنجشنبه در میدان آئینی امام حسین(ع) شیراز، با تجلیل از حضور و ایستادگی مردم گفت: ۳ هزار ساعت ایستادگی مداوم در این میدان، نماد عینی وفاداری به مرز و بوم و نشان‌دهنده اتحاد ملت برای دفاع از یک آرمان مشترک در برابر دشمنان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: این پرچم در شیراز، شهر حرم احمدبن‌موسی شاهچراغ(ع)، حافظ و سعدی و شهر فرهنگ و ایمان، برافراشته مانده و مردم این شهر در طول تاریخ نشان داده‌اند که در لحظه‌های مهم، اهل حضور و ایستادگی هستند.

وی با بیان اینکه ارزش این ۳ هزار ساعت به خود ساعت‌ها نیست، بلکه به انسان‌هایی است که پای این پرچم ایستاده‌اند، گفت: ارزش پرچم نیز به پارچه آن نیست، بلکه به ملتی است که پای آرمان‌های خود ایستاده‌اند.

حجت الاسلام ولدان با اشاره به پرچم سه‌رنگ ایران، آن را نماد هویت و وحدت اسلامی دانست و تصریح کرد: پرچمداری تنها به معنای برافراشته نگه داشتن یک نماد ملی نیست، بلکه حافظان حقیقی پرچم باید همزمان حافظ اخلاق، عفت، غیرت و عدالت در جامعه باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: امشب جشن پایان ۳ هزار ساعت نیست، بلکه جشن آغاز عهدی بزرگ‌تر است؛ چراکه اگر پرچم برافراشته باشد اما ارزش‌هایی همچون صداقت، مسئولیت‌پذیری و عدالت در جامعه کم‌رنگ شود، رسالت اصلی ناتمام خواهد ماند.

وی با تأکید بر ضرورت پاسداری از امید، هویت و عزت ایران اسلامی، خطاب به نسل جوان و نوجوان گفت: جوانان باید با سلاح علم، اخلاق و خلاقیت، پاسدار این آرمان‌ها باشند و برای ساختن کشوری قوی‌تر و آبادتر گام بردارند.

حجت الاسلام ولدان افزود: این مراسم پایان یک مسیر نیست، بلکه آغاز عهدی بزرگ‌تر برای ایفای مسئولیت هر ایرانی در جایگاه‌های مختلف و تلاش برای سربلندی میهن است.

وی خاطرنشان کرد: این ایستادگی و جهاد مستمر در خیابان‌ها، پاسخی روشن دارد و نشان می‌دهد ملت از آرمان‌های خود و وطن عزیزش دست نخواهد کشید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به الهام‌بخشی مکتب امام حسین(ع) در ایستادگی برابر ستم، گفت: مردم با اتحاد و امید نشان دادند که می‌توان پرچم عزت را در سخت‌ترین شرایط برافراشته نگه داشت.

حجت الاسلام ولدان تأکید کرد: عهد ما این است که نه تسلیم زور شویم و نه از تلاش برای ساختن آینده‌ای درخشان برای ایران دست برداریم.