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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

«هشت صبح» واکاوی می‌کند؛ از شهریه تا هزینه‌های جانبی مدارس

«هشت صبح» واکاوی می‌کند؛ از شهریه تا هزینه‌های جانبی مدارس

تهیه کننده برنامه «هشت صبح» رادیو اقتصاد از رویکرد اقتصادی این برنامه به بازگشایی مدارس، مسائل و دغدغه‌های خانواده‌ها و دانش آموزان سخن گفت.

اسماعیل علی‌پناه تهیه‌کننده برنامه «هشت صبح» رادیو اقتصاد، با اشاره به محورهای این برنامه به خبرنگار مهر گفت: تلاش کرده‌ایم همزمان با بازگشایی مدارس، موضوعات مرتبط با اقتصاد آموزش را از زوایای مختلف بررسی کنیم و به مسائلی بپردازیم که به‌طور مستقیم با هزینه‌های خانواده‌ها و کیفیت خدمات آموزشی ارتباط دارد.

وی افزود: یکی از محورهای مهم برنامه، بررسی هزینه‌های مدارس غیردولتی، میزان شهریه‌ها و هزینه‌های جانبی تحصیل در این مدارس است. همچنین هزینه‌های کمک‌آموزشی، کتاب، کلاس‌های تقویتی و سایر خدمات آموزشی و تأثیر آنها بر سبد هزینه خانوار نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

علی‌پناه ادامه داد: وضعیت سرویس مدارس نیز یکی از موضوعات مهم برنامه است چراکه سرویس مدارس همزمان یک مسئله حمل‌ونقلی، اقتصادی و ایمنی محسوب می‌شود. در همین راستا، شرایط و ضوابط رانندگان و خودروهای سرویس مدارس، نحوه احراز صلاحیت، سازوکار تعیین نرخ، نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و رانندگان و همچنین نحوه رسیدگی به شکایات بررسی خواهد شد.

تهیه‌کننده «هشت صبح» گفت: از سوی دیگر، با آغاز سال تحصیلی، مدیریت ترافیک و حمل‌ونقل شهری نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و در برنامه بررسی می‌کنیم که دستگاه‌های مسئول برای مدیریت تردد و کاهش مشکلات حمل‌ونقلی ناشی از بازگشایی مدارس چه اقداماتی انجام داده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های آموزشی افزود: زیرساخت آموزش مجازی مدارس نیز از دیگر محورهای برنامه است. ارزیابی امکانات سخت‌افزاری و ارتباطی مدارس، میزان دسترسی دانش‌آموزان و معلمان به اینترنت و تجهیزات لازم، کیفیت و پایداری سامانه‌های آموزشی و محتوای مجازی و همچنین مهم‌ترین شکاف‌های زیرساختی، از موضوعاتی است که در این بخش دنبال می‌شود.

علی‌پناه همچنین به سرانه فضای آموزشی، تراکم کلاس‌ها و وضعیت زیرساخت و تجهیزات مدارس اشاره کرد و گفت: میزان آمادگی مدارس برای آغاز سال تحصیلی، تعمیرات، تأمین تجهیزات و نیازهای ضروری و همچنین نحوه تأمین هزینه‌های مدارس دولتی از دیگر موضوعاتی است که در «هشت صبح» بررسی خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: هدف «هشت صبح» این است که مسائل اقتصادی آموزش را از منظر دغدغه‌های واقعی خانواده‌ها و مدارس بررسی کند و با طرح پرسش‌های مشخص از مسئولان و کارشناسان، تصویری روشن از چالش‌های پیش روی نظام آموزشی در آغاز سال تحصیلی ارائه دهد.

کد مطلب 6951182
عطیه موذن

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