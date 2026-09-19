اسماعیل علی‌پناه تهیه‌کننده برنامه «هشت صبح» رادیو اقتصاد، با اشاره به محورهای این برنامه به خبرنگار مهر گفت: تلاش کرده‌ایم همزمان با بازگشایی مدارس، موضوعات مرتبط با اقتصاد آموزش را از زوایای مختلف بررسی کنیم و به مسائلی بپردازیم که به‌طور مستقیم با هزینه‌های خانواده‌ها و کیفیت خدمات آموزشی ارتباط دارد.

وی افزود: یکی از محورهای مهم برنامه، بررسی هزینه‌های مدارس غیردولتی، میزان شهریه‌ها و هزینه‌های جانبی تحصیل در این مدارس است. همچنین هزینه‌های کمک‌آموزشی، کتاب، کلاس‌های تقویتی و سایر خدمات آموزشی و تأثیر آنها بر سبد هزینه خانوار نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

علی‌پناه ادامه داد: وضعیت سرویس مدارس نیز یکی از موضوعات مهم برنامه است چراکه سرویس مدارس همزمان یک مسئله حمل‌ونقلی، اقتصادی و ایمنی محسوب می‌شود. در همین راستا، شرایط و ضوابط رانندگان و خودروهای سرویس مدارس، نحوه احراز صلاحیت، سازوکار تعیین نرخ، نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و رانندگان و همچنین نحوه رسیدگی به شکایات بررسی خواهد شد.

تهیه‌کننده «هشت صبح» گفت: از سوی دیگر، با آغاز سال تحصیلی، مدیریت ترافیک و حمل‌ونقل شهری نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و در برنامه بررسی می‌کنیم که دستگاه‌های مسئول برای مدیریت تردد و کاهش مشکلات حمل‌ونقلی ناشی از بازگشایی مدارس چه اقداماتی انجام داده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های آموزشی افزود: زیرساخت آموزش مجازی مدارس نیز از دیگر محورهای برنامه است. ارزیابی امکانات سخت‌افزاری و ارتباطی مدارس، میزان دسترسی دانش‌آموزان و معلمان به اینترنت و تجهیزات لازم، کیفیت و پایداری سامانه‌های آموزشی و محتوای مجازی و همچنین مهم‌ترین شکاف‌های زیرساختی، از موضوعاتی است که در این بخش دنبال می‌شود.

علی‌پناه همچنین به سرانه فضای آموزشی، تراکم کلاس‌ها و وضعیت زیرساخت و تجهیزات مدارس اشاره کرد و گفت: میزان آمادگی مدارس برای آغاز سال تحصیلی، تعمیرات، تأمین تجهیزات و نیازهای ضروری و همچنین نحوه تأمین هزینه‌های مدارس دولتی از دیگر موضوعاتی است که در «هشت صبح» بررسی خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: هدف «هشت صبح» این است که مسائل اقتصادی آموزش را از منظر دغدغه‌های واقعی خانواده‌ها و مدارس بررسی کند و با طرح پرسش‌های مشخص از مسئولان و کارشناسان، تصویری روشن از چالش‌های پیش روی نظام آموزشی در آغاز سال تحصیلی ارائه دهد.