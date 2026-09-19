به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور صبح امروز(شنبه) در نشست خبری خود در سالن پیامبر اعظم (ص) وزارت کشور، اظهار کرد: امسال روایت‌سازی در هفته دفاع مقدس یکی از ماموریت‌های مشترک همه ما باشد که تلاش کنیم روایت دفاع همه مردم در این سال‌های گذشته را به جنگ‌های اخبر پیوند بزنیم.



وی با اشاره موضوع بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها که پیش رو است، بیان کرد: همه ایرانیان وظیفه دارند که در روشنگری ایفای نقش کنند. شاید ما در آن شرایط لازم آنطور که باید در حوزه روایت‌سازی و بیان واقعیات کشور فعال نیستیم، لذا باید به آن توجه کنیم.



زینی‌وند ادامه داد: یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های وزارت کشور که در بسته سیاستی به استانداران و فرمانداران ابلاغ می‌کند و در گفتگو با احزاب سیاسی آن را در دستور کار قرار می‌دهد، بحث انسجام ملی است. البته رهبر معظم انقلاب در پیامی که به مناسب هفته دولت دادند، این موارد مطرح شد و به دوگانه‌سازی موهوم میان جنگ و مذاکره، وفاق و تندروی و سازش و جنگ‌طلبی اشاره کردند. تعریف ما از انسجام این است که به جای کم کردن تفاوت‌ها تلاش می‌کنیم مشارکت را افزایش بدهیم.



سخنگوی وزارت کشور در ادامه خاطر نشان کرد: در حقیقت تلاش برای نادیده گرفتن تنوع‌ها ضدانسجام است و تنش ایجاد می‌کند. بنابراین سیاست رسمی ما منبع از دولت و دیام رهبری این است که مشارکت همه ایرانیان را افزایش بدهیم، الان این زمینه وجود دارد و همه مردم مشارکت دارند. اینکه یک مسئول و گفتمان خودش را تریبون اصلی همه مردم معرفی کند به انسجام آسیب وارد می‌کند.



وی تاکید کرد :ضمن اینکه ما اعتقادی به دوگانه‌سازی جنگ و سازش نداریم. ما به دنبال دفاع از ایران هستیم که برای این کار اگر دست نیروهای مسلح ما بر روی ماشه نباشد چگونه دفاع کنیم؟ از طرفی اگر دیپلماسی را نداشته باشیم، چگونه می‌خواهیم جنگ را به پایان برسانیم؟ اینکه سپاهیان عزیزمان را جنگ‌طلب بدانیم خیانت است.

حق نداریم با ادبیات خشن حس تنفر را میان ایرانیان ترویج کنیم

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: در حوزه گفتمانی حق نداریم با ادبیات خشن حس تنفر را میان ایرانیان ترویج کنیم. در حوزه اجتماعی هم سیاست ما این است که باید با رعایت قانون همه‌مردم را تشویق کنیم که قانون را رعایت کنند. با ترویج خشونت و حس تنفر میان جوانان این انسجام اتفاق نمی‌افتد. وزارت کشور در حوزه انسجام دارای راهبردهای گفتمانی است. نظرسنجی‌های ما هم خواسته‌های جامعه را متنوع نشان می‌دهد. هم تعداد قابل توجهی که اکثریت مردم هستند خواهان دفاع جانانه هستند و هم تعداد قابل توجهی خواستار پایان راه حل دیپلماتیک هستند.

انبارها پاسخگوی تراکم ورود کالا نیستند

زینی‌وند اظهار کرد: به دلیل تراکم ورود کالا به کشور انبارها پاسخگو نیستند، لذا گمرک از بخش خصوصی کمک خواسته است. گرانی وجود دارد اما در عین حال فراوانی کالا داریم بنابراین مردم تحت تاثیر تبلیغات دروغین دشمن قرار نگیرند، کالاهای اساسی به وفور وجود دارد.



زینی‌وند اظهار کرد: سیاست رسمی وزارت کشور، هم در تعامل با احزاب و جریان‌های سیاسی و هم در سیاست رسمی استانداران و فرمانداران، اجرای این قانون است و این موضوع سیاست رسمی کشور از جانب وزارت کشور به عنوان مسئول سیاست داخلی محسوب می‌شود.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: ملت ما متنوع است و باید این تنوع را دید. چرا باید یک گروه یا جریان سیاسی توقع داشته باشد که همه ارکان و اسباب نظام حکمرانی در خدمت دیدگاه شخصی یا جناحی آن قرار گیرد؟ ما به عنوان حکمران و نظام حکمرانی، مسئول تدبیر امور ۹۰ میلیون نفر هستیم. البته حکومت قواعدی دارد و هر فرد، گروه و جریان سیاسی که این قواعد را رعایت کند، مورد احترام است.

وی عنوان کرد: در حوزه گفتمانی نیز حق نداریم مخالفان خود را با ادبیاتی نامرتبط با ادبیات کهن ایرانی که ادبیاتی فاخر، مؤدبانه و همدلانه است، مورد خطاب قرار دهیم. ادبیات ایرانی و اسلامی، ادبیات خشونت و ترویج حس تنفر در میان ایرانیان نیست و ما نباید با ادبیات خشن، حس تنفر را در جامعه ترویج کنیم.

زینی‌وند بیان کرد: در حوزه اجتماعی نیز اعتقاد ما این است که جامعه ما جامعه‌ای متنوع است و سبک زندگی این جامعه نیز متنوع است. باید با رعایت قانون، همه مردم را به رعایت قواعد رسمی کشور تشویق کنیم. این موضوع نیازمند برخورد عالمانه و تدبیر است و با برخورد خشن و ترویج حس تنفر در میان جوانان، انسجام اجتماعی، جاری شدن عرف و قوانین و رعایت موازین اسلامی محقق نمی‌شود.

اکثریت مردم خواهان دفاع عزتمندانه و مقاومت در مقابل دشمن هستند

وی افزود: وزارت کشور در حوزه انسجام اجتماعی دارای یک منظومه گفتمانی ذیل راهبردهای رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های دولت، راهبردهای وزارت کشور و خواسته‌های مردم است. نظرسنجی‌های ما نیز خواسته‌های جامعه را متنوع نشان می‌دهند؛ تعداد زیادی از جامعه ما خواهان خاتمه عزتمندانه جنگ و تقویت دیپلماسی هستند و تعداد قابل توجهی از جامعه، که اکثریت مردم ما نیز هستند، خواهان دفاع عزتمندانه و مقاومت در مقابل دشمن جنایتکار ما هستند.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: بنابراین، اعتقاد ما این است که انسجام اجتماعی، دیدن یک بسته کلی در نظام حکمرانی است و به نظر من این مهم به خوبی در بیانیه‌های رهبر معظم انقلاب منعکس شده است. لازم است گرایش‌ها و سلایق شخصی و گروهی که باعث به هم خوردن انسجام می‌شوند، در این زمینه مورد توجه قرار گیرند.

زینی‌وند در ادامه درباره اقدامات انجام‌شده در کشور گفت: در هفته دولت، در سالی که همواره درگیر جنگ بوده‌ایم، حدود ۳۶ هزار پروژه در سراسر کشور افتتاح شده و در بخش خصوصی نیز حدود ۱۵۲۲ پروژه به بهره‌برداری رسیده است. این پروژه‌ها در حوزه شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و زیرساخت‌ها بوده‌اند و تقریباً توقفی در فرآیند توسعه کشور و اجرای پروژه‌ها دیده نمی‌شود.

وی بیان کرد: در حوزه تأمین کالا نیز کار به نحو احسن در حال پیش رفتن است و مردم عزیز نباید نگران باشند و تحت تأثیر تبلیغات دروغین دشمن قرار گیرند. گمرکات اعلام کرده‌اند که بخش‌های خصوصی و هر کسی که انباری دارد و می‌تواند کالا ذخیره کند، به دلیل تراکم ورود کالا به کشور، امکان ذخیره‌سازی داشته باشد، زیرا انبارهای پیش‌بینی‌شده پاسخگوی حجم ورود کالا نیستند.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: البته گرانی وجود دارد و این موضوع باعث تأسف و ناراحتی همه ما مسئولان است و در نهایت مردم را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. همه مسئولان در حال تدبیر هستند تا این مسئله مدیریت شود و درباره نحوه تدبیر برای ورود کالاها نیز توضیحات لازم ارائه خواهد شد. مردم عزیز هیچ‌گونه نگرانی درباره تأمین کالاهای اساسی نداشته باشند و تحت تأثیر تبلیغات دروغین دشمنان قرار نگیرند.

زینی‌وند در خصوص قانون تجمعات اظهار کرد: این موضوع در قالب طرح پیش می‌رود و نظر مشترک دولت و مجلس نیز بر همین اساس بود. ما ۱۳ جلسه مشترک با کمیسیون شوراها و امور داخلی برگزار کردیم و در نتیجه، این طرح نهایی شد و تعامل نزدیکی میان ما و نمایندگان مجلس صورت گرفت. طرح خوبی است و پیشنهاد قانون خوبی را با یکدیگر تدوین کردیم.



معاون سیاسی وزیر کشور گفت: این طرح از دستور کار خارج نشده است. با توجه به اینکه مدتی به لحاظ شرایط امنیتی، مجلس امکان برگزاری جلسات را نداشت، دستورات مجلس احتمالاً با تقدم و تأخری مواجه شده است و قاعدتاً مسائل جنگ و ضروریات کشور ممکن است اکنون بیشتر مورد توجه مجلس باشند که طبیعی است.



وی ادامه داد: ما همین دو هفته پیش، با امضای وزیر محترم کشور، مجدداً از رئیس محترم مجلس شورای اسلامی درخواست کردیم که در اسرع وقت دستور دهند در صحن مجلس، بقیه مواد این طرح مورد بررسی قرار گیرد. حدود چهار ، پنج ماده آن نیز تصویب شده است و امیدواریم به‌زودی، با تقاضایی که از رئیس مجلس کردیم، این طرح را به سرانجام برسانیم.

۷۵ هزار واحد آسیب‌دیده از جنگ در بخش خصوصی کشور داریم

سخنگوی وزارت کشور در خصوص بازسازی منازل مسکونی تخریب شده در جنگ، اظهار کرد: بازسازی از دغدغه‌های مهم دولت و از اولویت‌های اصلی آن است و زندگی مردم و بازگشت زندگی عادی مردم در اولویت قرار دارد. حتی اگر در یک ساختمان دولتی، ضرورت بازسازی کمتر از بخش‌های مردمی باشد، حتماً بخش‌های مردمی در اولویت قرار می‌گیرند. بازسازی در سراسر استان‌ها با نهایت تلاش در حال پیگیری است و حدود ۷۵ هزار واحد آسیب‌دیده در بخش خصوصی کشور داریم.



وی افزود: این آمار غیر از مقرهای نظامی و کلانتری‌هاست که به دلیل ارتباط مستقیم با امنیت مردم و امنیت محله‌ها، آسیب‌های جدی دیده‌اند. حجم آسیب‌ها بالا بوده و پس از توقف ناموفق جنگ که از سوی دشمن نقض شد نیز بار دیگر بسیاری از مناطق آسیب دیدند. پل‌های ارتباطی در هرمزگان، گلستان و مناطق دیگر به سرعت در حال بازسازی هستند. گزارش‌های دریافتی از سراسر کشور نشان می‌دهد این موضوعات با نهایت دقت در حال پیگیری است و امیدواریم هرچه سریع‌تر زندگی مردم سر و سامان بگیرد و با توجه بیشتری به سختی‌های آنان رسیدگی شود.



معاون سیاسی وزیر کشور درباره سفر وزیر خارجه پاکستان و تحرکات دیپلماتیک اخیر ، گفت: میانجیگری و تلاش‌های دیپلماتیک تعطیل نشده و کشورهای زیادی برای حل‌وفصل این موضوع یا دستیابی به تفاهم تلاش می‌کنند. ما تأکید داریم کشوری که تفاهمی را امضا کرده، برای آن اعتبار قائل باشد و به تفاهم بازگردد. تفاهم اسلام‌آباد، با وجود اختلاف‌نظرهای طبیعی در داخل جامعه، تصمیم نظام است و به تأیید شورای عالی امنیت ملی و مقام معظم رهبری رسیده است.



زینی‌وند ادامه داد: حضور رئیس‌جمهور در همین یکی، دو هفته اخیر در هند و قرقیزستان و همچنین رایزنی‌ها در چارچوب شانگهای و بریکس بسیار مهم بوده است. وزارت امور خارجه نیز اقدامات لازم را انجام می‌دهد. وزیر کشور پاکستان در حوزه میانجیگری نقش‌هایی دارد، اما این به معنای اجرای نقش دیپلماتیک از سوی وزارت کشور ما نیست. وزیر کشور نیز به دلیل جایگاه حقوقی خود به عنوان رئیس شورای امنیت کشور، عضو دولت و عضو شورای امنیت ملی، مانند سایر وزرا در کمک به دستگاه دیپلماسی اقدامات لازم را انجام می‌دهد. درباره ادامه سفر و روند میانجیگری باید از وزارت امور خارجه پیگیری کرد و دکتر بقایی نیز در این حوزه شفاف و روشن اطلاع‌رسانی می‌کند.



وی درباره سفر وزیر کشور به ترکیه ، عنوان کرد: میان ایران و ترکیه تفاهم‌نامه امنیتی و انتظامی دوجانبه وجود دارد و بر اساس روال، یک سال وزیر کشور ایران به ترکیه سفر می‌کند و یک سال وزیر کشور ترکیه به ایران می‌آید. همچنین کارگروه‌های تخصصی به ریاست معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور داریم که چند بار در سال تشکیل می‌شوند.



زینی‌وند بیان کرد: به دلایلی، سفر وزیر کشور ما به ترکیه حدود سه، چهار سال انجام نشده بود که خوشبختانه اکنون انجام شد و سفر موفقی بود. درباره دو مرز جدید نیز تقریباً تفاهم‌هایی صورت گرفت. وزیر کشور ترکیه نیز در توییتی دستاوردهای این سفر را تشریح کرده بود. به‌زودی کارگروه‌های زیرمجموعه تشکیل می‌شوند و بر اساس برنامه تعریف‌شده، همکاری با کشور دوست و برادر ترکیه که تعامل خوبی با آن داریم، ادامه خواهد یافت.

زینی‌وند در رابطه با قانون تجمیع انتخابات، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت کشور و معاونت سیاسی، برگزاری انتخابات، بررسی قوانین انتخاباتی و در صورت لزوم ارائه لایحه در این حوزه است. بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات که در سال ۹۵ ابلاغ شد، پیش از آن انتخابات ریاست جمهوری و شوراها همزمان برگزار می‌شد و دو سال بعد نیز انتخابات مجلس با خبرگان برگزار می‌شد.



وی افزود: با توجه به شهادت رئیس‌جمهور شهید رئیسی، انتخابات ریاست جمهوری یک سال زودتر برگزار شد. از سوی دیگر، انتخابات مجلس در اسفند ۱۴۰۲ برگزار شده بود و این اتفاق در اردیبهشت ۱۴۰۳ رخ داد و ما ناگزیر شدیم پس از دو، سه ماه، انتخابات ریاست جمهوری را در تیرماه ۱۴۰۳ برگزار کنیم. اگر بخواهیم همان تقویم ثابت انتخابات را ادامه دهیم، در اسفند ۱۴۰۶ باید انتخابات مجلس برگزار شود و دوباره در خرداد یا تیرماه، انتخابات ریاست جمهوری را با فاصله دو، سه ماه برگزار کنیم.



معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: این موضوع ما را به تشکیل یک کارگروه برای بررسی امکان تجمیع انتخابات واداشت. با توجه به اینکه تغییر قانون اساسی فرآیند خاص خود را دارد و ممکن است در شرایط جنگ امکان آن فراهم نباشد، بررسی کردیم که آیا بدون تغییر قانون اساسی امکان تجمیع انتخابات وجود دارد یا خیر.



وی عنوان کرد: با توجه به تصریح قانون اساسی درباره چهار ساله بودن دوره انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، امکان تغییر این دوره‌ها وجود ندارد؛ اما درباره شوراها، با توجه به اینکه چهار ساله بودن دوره آنها در قانون اساسی ذکر نشده است، امکان ایجاد تغییراتی بر اساس قانون مجلس وجود دارد. از چند ماه پیش، کارگروهی متشکل از وزارت کشور، مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، همکاران شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی کارشناسان تشکیل دادیم و موضوع را بررسی کردیم.

تجمیع انتخابات بدون تغییر قانون اساسی امکان‌پذیر است



زینی‌وند بیان کرد: خوشبختانه به این نتیجه رسیدیم که تجمیع انتخابات بدون تغییر قانون اساسی امکان‌پذیر است؛ به‌گونه‌ای که مجلس در هفته خرداد آغاز شود و ریاست جمهوری نیز در زمان خود تنفیذ و تحلیف شود و فرآیندهای مربوط به آن انجام گیرد. جلسات نهایی در حال برگزاری است و در استمزاجی که از نهادهای مرتبط داشتیم، مخالفتی با این موضوع وجود نداشته است.



وی افزود: در حال نهایی کردن این موضوع هستیم و پس از نهایی شدن و با نظر دقیق‌تر مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش‌نویس آن از سوی وزارت کشور به دولت ارائه می‌شود و در صورت تصویب دولت، ان‌شاءالله به مجلس تقدیم خواهد شد. اگر این اتفاق بیفتد، قاعدتاً باید بتوانیم در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۷، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را همزمان برگزار کنیم.



معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در حوزه انتخابات و اداره کشور، خلأهای دیگری نیز وجود دارد که باید درباره آنها فکر شود؛ برای مثال، اگر خدای ناکرده در شرایط جنگی یا شرایط مشابه، چنین وقایعی چند بار تکرار شود، باید برای آن راهکار داشته باشیم. این کارگروه در حال بررسی این موضوع است تا بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی، این خلأها برطرف شود و ان‌شاءالله در حوزه انتخابات و اداره کشور با مشکل مواجه نشویم.

زینی‌وند در رابطه با احتمال طولانی شدن جنگ و سیاست دولت در برگزاری انتخابات اظهار کرد: ستاد انتخابات کشور، از وزارت کشور تا بخش‌های اجرایی و هیئت‌های وزارت مجلس شورای اسلامی، برای برگزاری انتخابات در یازدهم اردیبهشت آماده بود و حتی در حوزه‌هایی که انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری برگزار می‌شد، آمادگی کامل وجود داشت.

حفظ انسجام کشور یکی از دلایل اصلی تعویق انتخابات بود



وی افزود: با توجه به اینکه یازدهم اردیبهشت در شرایط جنگ پرشدت قرار داشت، نگرانی اصلی احزاب، گروه‌ها و فعالان سیاسی از برگزاری انتخابات، احتمال تبدیل شدن فضای دفاع از کشور و حضور یکپارچه مردم به فضای رقابت انتخاباتی و ایجاد چنددستگی بود. بر همین اساس، حفظ انسجام کشور یکی از دلایل اصلی تعویق انتخابات بود.



معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: از نظر قانونی نیز ماده ۱۲۶ قانون انتخابات تصریح دارد که در صورت بروز حوادث غیرمترقبه امنیتی و سیاسی، چنانچه وزیر کشور تشخیص دهد امکان برگزاری انتخابات وجود ندارد، انتخابات تا زمان فراهم شدن زمینه برگزاری به تعویق می‌افتد. حتی برگزاری انتخابات در بخشی از کشور نیز به عنوان یکی از سناریوها بررسی شد، اما در نهایت تصمیم به تعویق انتخابات گرفته شد.



زینی‌وند عنوان کرد: پیش از تعویق انتخابات، فرآیندهای اجرایی تقریباً به طور کامل انجام شده بود و تعرفه‌ها و صندوق‌ها در فرمانداری‌ها توزیع شده بود و تنها دو فرآیند تبلیغات و روز رأی‌گیری باقی مانده بود. تعویق انتخابات نیز در چارچوب قانون و پس از تأکید و تأیید یک نهاد فراگیر و مهم انجام شد.

به راهکارهایی برای برگزاری انتخابات رسیده‌ایم



وی بیان کرد: با توجه به شرایط فعلی و احتمال طولانی شدن جنگ، از یک ماه پیش جلسات مشترکی با مجلس، هیئت نظارت و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار کرده‌ایم و مذاکراتی نیز با برخی اعضای شورا، دولت و وزیر کشور انجام شده است. به راهکارهایی برای برگزاری انتخابات رسیده‌ایم، اما جمع‌بندی نهایی باید انجام شود.



معاون سیاسی وزیر کشور گفت: نگرانی‌های حقوقی و سیاسی درباره تعویق انتخابات قابل توجه است، اما این تعویق کاملاً قانونی و در چارچوب قوانین موجود کشور انجام شده است. موضوع اکنون در حال بررسی و طی مراحل نهایی است و امیدواریم به‌زودی نتیجه را به مردم اطلاع‌رسانی کنیم.

زینی‌وند اظهار کرد: کمیته مشترک مجلس، وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده است و با توجه به شرایط امنیتی، فراهم بودن زمینه برگزاری انتخابات ضروری است. بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، هر دو سال یک انتخابات باید برگزار شود.

تا پایان سال ۱۴۰۵ باید انتخابات شوراها برگزار شود



وی افزود: اگر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۷ برگزار شود، قاعدتاً تا پایان سال ۱۴۰۵ باید انتخابات شوراها برگزار شود. راهکارهایی را پیش‌بینی کرده‌ایم و قانون شوراهای فعلی نیز اجازه داده است که در صورت فراهم نبودن زمینه برگزاری انتخابات، تا فراهم شدن شرایط، انتخابات برگزار نشود. بنابراین خلأ قانونی نداریم و ممکن است به این نتیجه برسیم که انتخابات شوراها در چند مرحله برگزار شود.



معاون سیاسی وزیر کشور گفت: وزارت کشور و هیئت نظارت آمادگی کامل دارند و مصمم هستیم انتخابات برگزار شود. امیدواریم به‌زودی جمع‌بندی نهایی انجام شود و انتخابات در همین سال جاری برگزار شود. در صورت ورود به جنگ پرشدت و عدم امکان برگزاری انتخابات در برخی حوزه‌ها نیز خلأ قانونی وجود ندارد؛ در استانداری‌ها جانشین، قائم‌مقام شورا است، در تهران وزیر کشور قائم‌مقام شورا است و در روستاها شورای بخش قائم‌مقام خواهد بود.



زینی‌وند در پاسخ به سؤال درباره تعداد تشکل‌ها و احزاب عنوان کرد: تا امروز حدود ۱۰۶ حزب ملی و در نهایت حدود ۵۰ تشکل استانی داریم. کمیسیون ماده احزاب نیز به‌طور مستمر تشکیل می‌شود و به افرادی که شرایط قانونی دارند، مجوز داده می‌شود.



وی بیان کرد: درصدد هستیم لایحه قانون احزاب را با هدف حمایت از تشکل‌ها، کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های حزبی و تسهیل فعالیت احزاب اصلاح کنیم. بررسی‌هایی در این زمینه انجام شده است و در صورت نهایی شدن و تبدیل شدن به لایحه، موضوع در زمان مناسب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

زینی‌وند مجددا در مورد انتخابات شوراها ، اظهار کرد: در خصوص تاریخ برگزاری انتخابات، مرجع اطلاع‌رسانی دقیق، صرفاً مواضع سخنگوی انتخابات و اطلاعیه‌های رسمی است و باید به این موارد توجه شود.



وی افزود: ابهاماتی که درباره برگزاری انتخابات ایجاد می‌شود، نباید به این میزان مورد توجه قرار گیرد. کشوری که همه ارکان آن بر اساس انتخابات شکل گرفته و سال‌های سال ملت ایران برای جمهوری اسلامی، انقلاب و صندوق رأی هویت و تأثیرگذاری قائل بوده است، نباید تحت تأثیر تبلیغات دشمنان یا برخی اظهارات درباره برگزار نشدن انتخابات قرار گیرد.



معاون سیاسی وزیر کشور گفت: درباره اینکه وزارت کشور بخواهد جانشین شوراها شود، باید توجه داشت که وزارت کشور خود مشغله و گرفتاری‌های فراوانی دارد و قرار نیست امور شهرداری‌ها را نیز انجام دهد. در تجربه خودم زمانی که استاندار کرمان بودم، فکر می‌کنم ۷ شهر از شهرهای کرمان شورا نداشتند و قائم‌مقام آنها استاندار بود.



وی ادامه داد: کاری که شورا انجام می‌دهد، در استانداری از طریق کارگروه عمرانی دنبال می‌شود. این کارگروه به جای شورا مصوبه می‌دهد و مصوبات شورا نیز در صورت اجرا باید در کارگروه تطبیق فرمانداری‌ها تأیید شود؛ بنابراین عملاً فرمانداران و استانداران درگیر اداره شهرها هستند. اگر در جایی شورا منحل شود یا شورا تشکیل نشود و استانداری جانشین و قائم‌مقام شود، اتفاق جدیدی رخ نداده است و قانون باید به‌دقت مطالعه شود.



زینی‌وند عنوان کرد: درباره اینکه وزارت کشور، شهردار انتخاب کرده باشد نیز چنین موضوعی مطرح نیست. در کرمانشاه، شورای شهر منحل شد و با انحلال شورا، استاندار به‌صورت خودکار جانشین آن شد، اما استاندار، شهردار تعیین نکرد؛ بلکه همین شورای مستقر، به دلایلی که پیش آمد، شهردار را انتخاب کرد و اکنون شوراها مشغول انجام وظایف خود هستند و هیچ تغییری در فرایند شوراها اتفاق نیفتاده است.



وی بیان کرد: اگر تصمیم بر آن شد که انتخابات را برگزار کنیم، ان‌شاءالله تاریخ آن نهایی خواهد شد، اما هنوز به تاریخ دقیقی نرسیده‌ایم و تاریخ‌های پیشنهادی وجود دارد. وزارت کشور، ستاد انتخابات و هیئت نظارت در حال پیگیری موضوع هستند و تا زمانی که تصمیم نهایی گرفته نشود، سناریوها و فرایندهای مختلف بررسی خواهد شد.



معاون سیاسی وزیر کشور گفت: مجموع ارکان کشور موافق و مصمم به برگزاری انتخابات هستند. با اعضای مؤثر شورا و رئیس ستاد انتخابات صحبت کرده‌ام و نظر ایشان نیز برگزاری انتخابات است. وزیر کشور دستور داده است موضوع برگزاری انتخابات پیگیری شود. هیئت دولت نیز در این زمینه مصوبه داده و رئیس مجلس نیز اخیراً به‌صورت مکتوب بر برگزاری انتخابات و پیگیری آن تأکید کرده است.



زینی‌وند اظهار کرد: برگزاری انتخابات در کشور مخالفی ندارد، اما باید سازوکار و شرایط آن فراهم شود. بنابراین نباید به شایعات توجه کرد. شوراها به فعالیت خود ادامه می‌دهند و امیدواریم به‌زودی بتوانیم انتخابات را در کشور برگزار کنیم.



وی افزود: اگر به هر دلیلی در منطقه‌ای درگیر جنگ شویم یا به سمت انتخابات برویم و خدای ناکرده جنگ پرشدت آغاز شود و در برخی شهرها نتوانیم انتخابات را برگزار کنیم، باید به ماده ۱۲۷ مراجعه شود. نخبگان باید مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون انتخابات شوراهای اسلامی را به‌دقت مطالعه کنند؛ این مواد کاملاً شفاف هستند و در این زمینه نیازی به ابهام و تفسیر وجود ندارد.

ترور علمای اهل سنت با هدف ایجاد انشقاق و رعب در میان مردم انجام می‌شود

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با ترورهای انجام گرفته علمای اهل سنت در کردستان و سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: متاسفانه موضوع ترورها چیز تازه‌ای نیست. از اول انقلاب، شما بررسی کنید، این ترورها ادامه داشته است و دلیل آن نیز گروه‌های سازمان‌یافته مسلح هستند که بعضاً با سرویس‌های دشمن نیز در تماس هستند. از سویی این گروه‌ها به‌خوبی سازماندهی می‌کنند تا انشقاق و رعب و وحشت بین مردم ایجاد کنند. علما را ترور می‌کنند و این ترورها تأثیری هم نداشته است. هرچقدر این ترورها انجام شده، انسجام مردم بیشتر شده است.



زینی وند افزود: بنابراین، هم در کردستان، هم در سیستان و بلوچستان و هم اخیراً متأسفانه این اتفاق افتاده است و برخی از علما، خصوصاً اخیراً یکی از علمای خوب سیستان و بلوچستان نیز ترور شد که من به همه شهدای عزیز تسلیت عرض می‌کنم. تدابیر لازم صورت گرفته، برخی از شناسایی‌ها انجام شده، مراقبت‌ها بیشتر شده و اقداماتی با کشورهای همسایه ما انجام شده است.



معاون سیاسی وزیر کشور گفت: ان‌شاءالله خود مردم همکاری بسیار خوبی دارند. نیروهای مردمی، نیروهای قومی و نیروهای مردمی در مرزها همکاری‌های خوبی دارند و تسلط بسیار خوبی وجود دارد. ان‌شاءالله این اتفاقات نیز به جایی نخواهد رسید و حتماً با دقت، هم وزارت کشور، هم شورای امنیت کشور و هم دستگاه‌های امنیتی، تسلط کاملی بر اوضاع دارند. تسلط‌ها و مراقبت‌ها نیز الحمدلله بیشتر شده است.



معاون سیاسی وزارت کشور در پاسخ به بخش دوم سوال خبرنگار مهر در رابطه با اولویت وزارت کشور برای حفظ ثبات و آرامش داخلی کشور در ماه‌های پیش رو ، گفت : برای همه حوزه‌ها بررسی ها لازم صورت گرفته است. از سویی مردم عزیز ما حتماً دلخوری‌هایی از گرانی‌ها دارند و واقعاً اذیت هستند، اما در این شرایط که شرایط جنگی است، مهم‌ترین عامل پدافندی ما و بازدارنده ما و مهم‌ترین عامل حفظ ثبات ما، خود مردم هستند.



زینی‌وند عنوان کرد: مطمئن هستیم نظرسنجی‌ها نیز همین را نشان می‌دهند و اطمینان داریم که مردم در شرایطی که عرض می‌کنم، همین دیدگاه را دارند. شما وقتی نظرسنجی می‌کنید، الان شما هم دسترسی دارید، فرض کنید ممکن است یک درصد بالایی از مردم واقعاً از شرایط معیشتی خود ناراضی باشند و حتی ممکن است از مدیریت ما به‌عنوان دولت نیز ناراضی باشند، اما بعد از آنها که می‌پرسید، این نارضایتی شما آیا باعث می‌شود که مثلاً نظم داخلی کشور به هم بخورد، این موضوع را به‌صورت قاطع رد می‌کنند.



وی بیان کرد: بنابراین، این موضوع را با استفاده از گروه‌های مردمی و گروه‌های مرجع، از طریق تبادل نظر دنبال می‌کنیم تا بیشتر اطلاع‌رسانی شود. آن موضوعی که من در اول عرایضم عرض کردم، این روایت‌سازی، خصوصاً در دانشگاه‌ها، در مدارس و در جاهای دیگر، بسیار می‌تواند مؤثر باشد تا مردم در جریان اصل موضوع قرار بگیرند.

اقدامات همه‌جانبه برای کنترل گرانی و تأمین کالا در حال انجام است



معاون سیاسی وزیر کشور گفت: اقداماتی هم برای معیشت مردم در حال انجام است؛ هم در بحث افزایش یارانه‌ها، هم در بحث کنترل گرانی‌ها و هم در بحث وفور کالا. اقدامات همه‌جانبه‌ای در حال انجام است که اگر بخواهم فهرست آنها را بیان کنم، بیش از سه، چهار صفحه سرتیتر اقداماتی است که در حوزه‌های اقتصادی خود معاونت اقتصادی انجام می‌شود. مردم توجه داشته باشند که همه اقدامات را انجام می‌دهیم.



زینی‌وند اظهار کرد: به حول و قوه الهی، خود مردم در کنار مسئولین و مسئولین دنبال‌رو مردم عزیز، در ایجاد ثبات نقش دارند و به حول و قوه الهی اتفاق خاصی در کشور نخواهد افتاد و ما با تسلط کامل پیش می‌رویم.



وی با اشاره به تلاش دستگاه های امنیتی ، افزود: البته قاعدتاً دستگاه‌های امنیتی و انتظامی ما با تسلط کامل بر کشور تسلط دارند و قاعدتاً اگر دشمنان ما بخواهند سازماندهی دیگری بکنند یا کار دیگری انجام دهند، شیوه مواجهه با آن دسته‌ها بسیار متفاوت خواهد بود.

۳۵۲ هزار تبعه فاقد مدارک قانونی بازگردانده شدند؛ ۲.۱ میلیون نفر در حال ساماندهی

زینی‌وند در رابطه با موضوع اتباع خارجی و ساماندهی آنان، اظهار کرد: در رابطه با مرزها، اقدامات بسیار خوبی هم به لحاظ انسداد فیزیکی، هم انسداد الکترونیکی و هم هم‌افزایی بین نیروهای مرزبانی و نیروهای مختلف نظامی ما صورت گرفته و پیشرفت‌های بسیار خوبی نیز داشته است. طی چند سال گذشته اعتبارات بسیار خوبی به این موضوع اختصاص پیدا کرد و اتفاقات خوبی در رابطه با مرزها افتاد. در زمان جنگ اخیر و در یک سال گذشته، بیش از یک سال گذشته، این تدابیر و کنترل مرزها تشدید نیز شده است.



وی افزود: در کشور تدابیری وجود دارد و ما قرارگاه‌هایی در جنوب شرق و شمال غرب داریم که بر مرزهای کشور تسلط دارند. بنابراین، هم انسدادهای فیزیکی و الکترونیکی پیشرفت‌هایی داشته و هم تسلط‌ها بیشتر شده است و الحمدلله نگرانی در حوزه مرزها نداریم و کار به نحو احسن انجام می‌شود.



معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در حوزه اتباع خارجی، از ابتدای سال تاکنون، ۳۵۲۶۳۶ نفر به کشور افغانستان بازگشت داشته‌اند. این افراد هویتی و مدارک قانونی نداشتند و بازگردانده شده‌اند و بخشی نیز خودشان داوطلب بودند. ما افرادی را که مدارک قانونی نداشتند، بازگرداندیم.



وی ادامه داد: آخرین آماری که اکنون دفتر اتباع ما دارد، چهار میلیون و ۵۶۲ هزار و ۱۱۸ نفر اتباع خارجی شناسایی‌شده است که عمدتاً برادران و خواهران افغانستانی ما هستند. از این تعداد، دو میلیون و ۴۳۱ هزار و ۸۹۵ نفر مدارک رسمی اقامتی دارند و قانونی و شناسایی‌شده هستند.



زینی‌وند عنوان کرد: دو میلیون و ۱۳۰ هزار نفر نیز در حال ساماندهی هستند؛ یعنی در حال شناسایی هستند و مدارک لازم و موقت به آنها داده می‌شود تا بدانیم هر فردی که وارد کشورمان می‌شود، در کجا زندگی می‌کند و شرایط او چیست.

موضوع سازمان ملی مهاجرت به شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌ها ارجاع شده است



وی بیان کرد: وزارت کشور، علی‌رغم جنگ و مسائلی که پیش آمد، سیاست اتباع خارجی را تعطیل نکرده و این موضوع در حال انجام است و تعامل خوبی نیز در این زمینه صورت می‌گیرد. موضوع سازمان ملی مهاجرت نیز در کمیسیون‌های تخصصی مجلس تصویب شده و اکنون به شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌ها ارجاع شده و در حال بررسی است. ان‌شاءالله این قانون نیز در مرحله نهایی شدن قرار خواهد گرفت.



معاون سیاسی وزیر کشور در رابطه با طرح استیضاح وزیر کشور در مجلس، اظهار کرد: نظارت از جمله ابزارها، سؤال و استیضاح است و ما نیز وظیفه داریم پاسخگوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باشیم.



وی افزود: در رابطه با وزارت کشور، شما می‌دانید که کار ما با بسیاری از وزارتخانه‌ها متفاوت است. اکثر سؤال‌هایی که از وزیر محترم کشور در گذشته مطرح شده، درباره استانداران و تعاملات موجود بوده است. ما ۲۹۰ نماینده، ۳۱ استاندار و ۴۸۶ فرماندار داریم و در گوشه‌ای از کشور ممکن است اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد؛ اگرچه در اکثر موارد، تعامل بسیار سازنده‌ای وجود دارد و ما واقعاً مشکلی با مجلس نداریم و این موارد را نیز مشکل نمی‌دانیم.



معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در خصوص استیضاح، من نشنیده‌ام که موضوعی ثبت شده باشد، اما همین دوشنبه گذشته، به‌صورت معمول و در کمترین میزان، سؤالاتی مطرح شده بود. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با توجه به حساسیت زمان، نقش وزارت کشور و تمرکزی که لازم است کشور به امور کشور داشته باشد، واقعاً کمترین سؤال را از وزیر کشور مطرح کرده‌اند.



وی گفت : در همین دوشنبه پیش رو نیز مشاهده کردم که در برنامه‌های خود ما، سؤالاتی وجود دارد که به آنها پاسخ می‌دهیم و حتماً پاسخگو خواهیم بود. اما درباره استیضاح، تاکنون چیزی به ما اعلام نشده است.



زینی‌وند عنوان کرد: اگر استیضاح نیز اعلام شود، وظیفه قانونی نمایندگان است و ما حتماً تلاش می‌کنیم که موضوع به آن مرحله نرسد؛ اگر هم به آن مرحله برسد، وظیفه ما این است که پاسخگوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باشیم.

زینی‌وند در ادامه اظهار کرد: قوانین در کل دنیا موضوع بسیار مهمی هستند و کشورها تلاش می‌کنند عناوین قانونی آنها متعدد نباشد، شفاف و غیرتفسیرپذیر باشد تا محل نزاع و چالش کم شود. بر همین اساس، تورم قوانین یکی از معضلات کشور است و بر اساس همین معضل، رهبر شهید در دهه ۹۰ دستور دادند مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را تدوین کند.



وی افزود: در سال ۹۵ که این سیاست‌ها ابلاغ شد، وضعیت تورم قوانین در کشور نامطلوب بود و حجم و تکرر قوانین به‌گونه‌ای بود که ممکن بود یک وزیر یا استاندار بر اساس قوانین موجود، موضوعی را صددرصد قانونی و موضوع دیگری را صددرصد غیرقانونی تلقی کند و هر دو نیز برای تصمیم خود به قوانین موجود استناد کنند.

شفاف‌سازی و تنقیح قوانین از ضروری‌ترین کارهای کشور است



معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اهمیت تنقیح قوانین ، گفت: یکی از ضروری‌ترین کارهایی که در کشور باید انجام شود، شفاف‌سازی و تنقیح قوانین است. خبرنگاران باید سیاست‌های کلی را در فضای عمومی مطرح و از مسئولان و مجلس مطالبه کنند که در راستای دسته‌بندی و شفافیت قوانین حرکت کنند.



وی ادامه داد: در دوره قبل که آقای دکتر قالیباف به مجلس آمدند، با توجه به تسلطی که بر این حوزه داشتند، کارگروهی تشکیل دادند و بررسی و اصلاح برخی قوانین را آغاز کردند، اما در نهایت نتیجه مورد انتظار حاصل نشد. قوانین در مجلس به‌راحتی تصویب نمی‌شوند و در بسیاری از کشورها، مجالس نمایندگان و مجلس سنا مراحل مختلف بررسی و دسته‌بندی قوانین را انجام می‌دهند.



زینی‌وند عنوان کرد: در کشور ما یک مجلس وجود دارد و شورای نگهبان نیز صرفاً مغایرت قوانین با شرع و قانون اساسی را بررسی می‌کند و مسئول بررسی کارشناسی همه‌جانبه قوانین نیست؛ بنابراین، نمی‌توان گفت مجلس و شورای نگهبان، دو مجلس هستند. با توجه به اینکه چنین سازوکاری در کشور نداریم، بهترین راه این است که هنگام تصویب قوانین توجه بیشتری صورت گیرد.



وی بیان کرد: رهبر شهید بارها تأکید داشتند که دولت باید فعال‌تر باشد و هرجا نیاز به اصلاح قوانین وجود دارد، دولت به دلیل اطلاعات، دانش و پیوستگی در مسائل کارشناسی، سریع‌تر لایحه ارائه کند تا از ایجاد تورم قوانین جلوگیری شود.



معاون سیاسی وزیر کشور گفت: نظام قانون‌گذاری کشور حتماً نیاز به اصلاحات جدی دارد. این قوانین و مقررات به‌طور مستقیم با زندگی مردم ارتباط دارند و حتی مقرراتی که دولت‌ها و شوراهای اسلامی وضع می‌کنند، می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر زندگی مردم داشته باشند. گاهی اثر تصمیم یک شورای اسلامی در یک شهر، روستا یا بخش، بر زندگی مردم از تصمیم دولت و مجلس شورای اسلامی نیز بیشتر است.



زینی‌وند اظهار کرد: بنابراین، قانون‌گذاری و تسلط بر فرآیند قانون‌گذاری باید به‌عنوان یک مطالبه جدی از سوی نخبگان و رسانه‌ها مطرح شود تا همه ما هنگامی که در جایگاه قانون‌گذاری قرار می‌گیریم، با دقت بیشتری به سوابق تاریخی، روندهای تاریخی و الزامات قانون‌گذاری توجه کنیم.



وی افزود: مناسب است مجلس شورای اسلامی با همکاری دولت، در اسرع وقت و ان‌شاءالله بعد از جنگ، یکی از کارهای ضروری خود را به این موضوع اختصاص دهد و کارگروه مربوطه حتماً شکل بگیرد.



معاون سیاسی وزارت کشور در خصوص امنیت مرزهای کشور به خصوص مرز با عراق، تاکید کرد: ما با همه کشورها تفاوت مرزی داریم و با دولت جدید نیز در این زمینه کارگروه‌ها، وزرا، وزارت امور خارجه، سفیر و وزارت کشور در حال کار هستند و نگرانی نداریم. البته هر کشوری مستقل است و دشمنان ما تلاش می‌کنند این‌گونه القا کنند که ایران در کشورهای منطقه تأثیرگذار است.



وی افزود: در موضوع اربعین نیز با توجه به حجم نیروهایی که درگیر این مراسم هستند، جلسات متعددی در وزارت کشور برگزار می‌شود و ما نگرانی امنیتی از خاک کشور عزیز عراق نداریم. با اقلیم نیز روابط بسیار نزدیک و دوستانه‌ای داریم و تعاملات لازم در حال انجام است.

ایران برای تأمین امنیت خود با هیچ‌کس تعارف ندارد



معاون سیاسی وزیر کشور گفت: ایران برای تأمین امنیت خود و هر جا که امنیتش مورد تعرض قرار بگیرد، با هیچ‌کس تعارف ندارد. کشورهای عربی، کشورهای برادر و تاریخی و هم‌دین ما هستند و بخش عمده‌ای از جنوب و غرب کشور ما با آن سوی مرزها پیوستگی فامیلی دارند؛ همان‌گونه که در سیستان و بلوچستان با پاکستان و افغانستان و در ایلام نیز بسیاری از مردم با عراقی‌ها روابط فامیلی دارند.



وی ادامه داد: با وجود این پیوستگی‌های قومی و خانوادگی، اگر به گروهی پایگاه داده شود یا دشمن خارجی از پایگاهی برای تعرض به کشور ما استفاده کند، موضوع امنیت کشور قابل شوخی نیست و ایران در این زمینه اقدام لازم را انجام خواهد داد. در عین حال، درباره امنیت مرزها نگرانی نداریم و تعاملات لازم با کشورهای همسایه در حال انجام است.

زینی‌وند درباره همزمانی و تداخل برگزاری دو ماراتنی که روز گذشته در تهران برگزار شد و با رزمایش سراسری ۳۱۳ هزار نفری جان‌فدایان کشور، اظهار کرد: اجازه بدهید موضوع را دقیق‌تر بررسی کنیم تا ابعاد آن روشن شود و سپس اطلاع‌رسانی خواهد شد. اما باید گفت به‌صورت کلی، چند موضوع باید در این حوزه مورد ملاحظه قرار گیرد. از جمله اینکه سیاست رسمی وزارت کشور این است که در چنین وقایعی حتماً بررسی شود تا همزمانی صورت نگیرد. به‌عنوان مثال، وقتی همایشی در حوزه خیابان برگزار می‌شود، باید زمان‌بندی به‌گونه‌ای باشد که با تجمعات دیگر تداخل پیدا نکند.

تجمعات خیابانی با حفظ اصول و رعایت انسجام ادامه پیدا کند



معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در حوزه تثبیت امنیت داخلی، توصیه وزارت کشور این است که تجمعات خیابانی با حفظ اصول و رعایت انسجام ادامه پیدا کند و این تجمعات نیز می‌تواند بخشی از دفاع و افزایش احساس مشارکت مردم باشد؛ اما همزمانی رویدادها باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که در مراحل بعدی اتفاقات مشابه رخ ندهد.



وی ادامه داد: درباره صدور مجوزها، هرگونه تجمع یا رویدادی که برگزار می‌شود، حتماً باید قوانین و ضوابط کشور در آن رعایت شود. استانداران، شورای تأمین و همه دستگاه‌های مرتبط به این موضوع توجه دارند. نباید به جای قاعده‌مند کردن رویدادها و ملزم کردن برگزارکنندگان به رعایت ضوابط، صورت مسئله را پاک کنیم.



زینی‌وند عنوان کرد: در موضوعات مربوط به استان‌ها نیز شورای تأمین تشکیل شده است تا استاندار، با دریافت نظر مشورتی قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سپاه و فراجا و مبتنی بر مصالح، تصمیم‌گیری کند. هنگامی که استاندار بر مبنای تصمیم شورای تأمین تصمیمی می‌گیرد، قاعدتاً همه دستگاه‌ها باید آن را رعایت کنند.



وی بیان کرد: این رویدادها، با رعایت ملاحظات قانونی و عرفی کشور، باید مورد توجه قرار گیرند. انتظار این است که در سراسر کشور همه دستگاه‌ها کمک کنند تا مردم نشاط بیشتری داشته باشند و در کنار افزایش انسجام، احساس مشارکت نیز تقویت شود. جوانان نیز می‌توانند رویدادهای مختلف، از جمله رویدادهای ورزشی، برگزار کنند؛ اما اگر در جایی حساسیتی وجود دارد، تفکیک لازم صورت گیرد و زمان‌بندی تغییر کند.



معاون سیاسی وزیر کشور گفت: اصل ماجرا نباید به خاطر یک واقعه نادیده گرفته شود. همچنین نباید مردم احساس کنند که در استان‌ها استاندار یک حرف، قوه قضاییه حرف دیگری و امام جمعه حرف دیگری می‌زند. استانداران در این زمینه پیشگام خواهند بود تا یک حرف واحد در استان مطرح شود.



زینی‌وند اظهار کرد: موضوع همزمانی دو ماراتن با تجمع ۳۱۳ هزار نفری نیز حتماً بررسی می‌شود تا ابعاد آن روشن شود و اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

سخنگوی وزارت کشور در رابطه با تجمعات شبانه مردمی و نیز برخی درخواست از سوی سایر گروه‌های سیاسی برای برگزاری برق تجمعات دیگر ، اظهار کرد: رویکرد وزارت کشور و دولت، به رسمیت شناختن تنوع در کل جامعه است. ما از ابتدا گفتیم که وزارت کشور، وزارت ۹۰ میلیون ایرانی است؛ چه کسی حامی رئیس‌جمهور باشد و چه نباشد. بر همین اساس، باید مطالبه همه مردم را ببینیم و اگر فرد یا صنفی خواسته‌ای داشته باشد و بخواهد تجمعی برگزار کند، وظیفه ماست که بر اساس قانون و رویکردهای قانونی با آن برخورد کنیم.



وی افزود: یکی از دوستان ما که از افراد باسابقه جریان سیاسی است، درباره طرح قانون تجمعات مطرح کرد که مگر اصل ۲۷ قانون اساسی را نداریم که می‌گوید تجمعات آزاد است، مگر اینکه مسلحانه باشد یا مخل امنیت ملی شود؛ بنابراین چرا برای آن قانون می‌نویسید و محدودیت ایجاد می‌کنید؟ اصل ۲۷ قانون اساسی یک اصل به‌حق است و هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق ملت را که در قانون اساسی تصریح شده، محدود کند.



معاون سیاسی وزیر کشور گفت: با وجود این، به دلیل اختلاف‌نظر درباره نحوه اجرای اصل ۲۷، این موضوع در عمل با چارچوب مشخصی اجرا نشده است. نمی‌توان یک گروه را مجاز به تجمع دانست و گروه دیگری را از این حق محروم کرد؛ بنابراین باید چهارچوب مشخصی برای تجمعات تهیه شود.



وی ادامه داد: بر همین اساس، وزیر کشور پیگیر موضوع بودند و نامه‌ای ارسال کردیم تا طرح تجمعات هرچه سریع‌تر به قانون تبدیل شود. یکی از ضرورت‌های کشور در شرایط فعلی این است که این طرح هرچه سریع‌تر تصویب شود و از آقای دکتر قالیباف و نمایندگان مجلس درخواست داریم این موضوع را حتی در شرایط جنگی با سرعت بیشتری پیگیری و تصویب کنند.



زینی‌وند عنوان کرد: تقاضاهای متعددی از سوی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف وجود دارد، اما یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های وزارت کشور در شرایط فعلی، حفظ انسجام است. بنابراین، اقداماتی که با هدف ایجاد چنددستگی و اختلاف در کشور انجام شود، مورد تأیید نیست.



وی بیان کرد: در عین حال، ممکن است برخی مطالبات گروه‌ها، از جمله درباره فیلترینگ، مطالبه‌ای واقعی باشد و باید زمینه‌ای فراهم شود تا این گروه‌ها بتوانند مطالبات خود را مطرح کنند. اما در شرایط فعلی، درخواست ما از همه گروه‌ها و جریان‌ها این است که تجمعات و تلاش‌های خود را در راستای دفاع از جنگ، میدان، دیپلماسی و ایران قرار دهند تا از این شرایط عبور کنیم.



معاون سیاسی وزیر کشور گفت: امیدواریم در همین دولت بتوانیم قانون تجمعات را تصویب کنیم و شاهد برگزاری تجمعات مردم در چارچوب قانون و برای طرح مطالبات آنان باشیم.



زینی‌وند در رابطه با تخریب بنای تاریخی در سبزوار، اظهار کرد: این بنای تاریخی مربوط به اواخر دوره قاجار و ملک شخصی بوده و دولتی نبوده است. البته جزو لکه‌های تاریخی و آثار ارزشمند بوده که قاعدتاً باید مورد ملاحظه قرار می‌گرفت. ثبت نشدن یک اثر به این معنا نیست که فاقد ارزش تاریخی است؛ زیرا علاوه بر ثبت ملی و جهانی، بناهایی نیز وجود دارند که ممکن است ثبت نشده باشند، اما در قوانین استان و کشور جزو آثار و بناهای ارزشمند محسوب می‌شوند.



وی افزود: مالک این ملک به شهرداری مراجعه و به‌صورت عادی درخواست مجوز کرده و شهرداری نیز مجوزی صادر کرده است؛ اما پس از آغاز تخریب، بلافاصله ممانعت صورت گرفت و موضوع در دست بررسی است.



معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در این زمینه اختلاف نظر جدی میان میراث فرهنگی و شهرداری به وجود آمده و فرماندار نیز ورود کرده و موضوع را بررسی می‌کند. قاعدتاً اگر تخلفی صورت گرفته باشد، حتماً برخورد خواهد شد.



معاون سیاسی وزارت کشور در خصوص قانون به کارگیری ممنوعیت واژگان غیر فارسی، عنوان کرد: درباره واژگان فارسی نیز اصرار ما این است که شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و همه دستگاه‌های کشور به هیچ‌وجه از واژگان بیگانه استفاده نکنند. زبان فارسی، با این همه حدیث، قرآن، بیت، شعر، روایت و ضرب‌المثل، زبانی کهن، غنی و زیباست و ضرورتی برای استفاده از واژگان بیگانه وجود ندارد.



وی بیان کرد: باید از ظرفیت استاد حداد عادل برای معادل‌سازی روان‌تر واژگان استفاده شود تا واژگان فارسی جذاب‌تر و قابل استفاده‌تر باشند و مردم نیز به استفاده و تکرار آنها عادت کنند.



سخنگوی وزارت کشور در رابطه با تحریم‌ها علیه کشورمان، اظهار کرد: اقدامات تحریمی علیه ایران موضوع جدیدی نیست و در دوره‌های مختلف با ادبیات و شیوه‌های مشابه تکرار شده است. این اقدامات قطعاً اثر دارند، اما راه‌های مقابله با آنها نیز وجود دارد و جمهوری اسلامی ایران بر آنها غلبه خواهد کرد.

همه مرزهای کشور با ظرفیت بسیار بالا در حال فعالیت هستند



وی افزود: همه مرزهای کشور با ظرفیت بسیار بالا در حال فعالیت هستند و گمرکات حتی با کمبود فضای ذخیره کالا مواجه‌اند. ایران از قبل پس‌کرانه‌ها، مراکز لجستیکی و بندر خشک ایجاد کرده و کالاها پس از اظهار اولیه و پلمب در مرز، به عمق کشور منتقل و توزیع می‌شوند.



معاون سیاسی وزیر کشور گفت: درباره پروازها نیز باید توجه کرد که محدودیت‌ها بیش از همه نخبگان علمی، بیماران و دارو را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باید ابعاد این موضوع برای مردم تبیین شود.



وی ادامه داد: نباید اجازه داد چند رسانه خارج از کشور فضای شناختی جامعه را تحت تأثیر قرار دهند. تاریخ ایران نیز نشان می‌دهد که در اواخر دهه ۴۰ [میلادی] ، در موضوع ذوب‌آهن در زمان جنگ جهانی دوم، فشارهای خارجی علیه روند پیشرفت کشور وجود داشته است به گونه‌ای که همان زمان کارخانه ذوب آهن که قرار بود وارد کشورمان شود بر روی دریا مصادره شد.



زینی‌وند عنوان کرد: مسئله ایران صرفاً به جمهوری اسلامی محدود نمی‌شود و در تاریخ، ژئوپولیتیک و تمدن ایران ریشه دارد. این مسائل باید برای نسل جوان تبیین شود. تحریم‌ها موضوع جدیدی نیست و ایران راه‌های مقابله با آنها را می‌شناسد.



زینی‌وند در پاسخ به سؤالی تکراری درباره ترورهای صورت‌گرفته در استان‌های کردستان و سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در استان‌های قومیتی، از جمله سیستان و بلوچستان، استانداری با تجربه و از مردم همان استان انتخاب شده که تعامل خوبی با اقوام، علما و گروه‌های مردمی دارد.



وی افزود: موضوع انسجام، نشست‌های مردمی و همبستگی نیز دنبال می‌شود و دستگاه‌های امنیتی با دقت در حال انجام وظایف خود هستند و تمرکز خوبی بر ترورها و موارد مشابه دارند.



معاون سیاسی وزیر کشور گفت: شورای امنیت کشور نیز کارگروه مشخصی در این زمینه دارد که فعال‌تر شده و در کنار فعالیت استان‌ها، برخوردهای جدی با کسانی که دست به ترور می‌زنند صورت گرفته است.



وی ادامه داد: جای نگرانی نیست و مردم عزیز این استان‌ها در موضوع امنیت و همبستگی، خودشان از دولت و نظام جلوتر هستند و ما در این زمینه پشت سر مردم حرکت می‌کنیم.



زینی‌وند اظهار کرد: در راستای تفاهم دوجانبه سالانه با ترکیه، تبادلات مرزی، مبارزه با قاچاق، مقابله با گروه‌های تروریستی و قاچاق کالا در حال انجام است و کارگروه‌های مختلف نیز در این زمینه فعالیت می‌کنند.



وی افزود: تبادلات مرزی موجب وابستگی متقابل، تعامل و همکاری دو کشور می‌شود و در نهایت به برد متقابل منجر خواهد شد؛ زیرا در مناطق مرزی، مردم دو طرف از ظرفیت‌های تجاری و معیشتی مرزها استفاده می‌کنند.



معاون سیاسی وزیر کشور گفت: ایران و ترکیه سه گذرگاه مرزی فعال دارند و مرز سلماس نیز گشایش خواهد یافت و یک گذرگاه مرزی دیگر نیز به این گذرگاه‌ها اضافه خواهد شد.



وی ادامه داد: امنیت جمعی و همکاری کشورهای منطقه اهمیت زیادی دارد و ایران به‌عنوان کشوری بزرگ، متمدن و دارای ریشه تاریخی، در ثبات منطقه و جهان نقش مهمی دارد. ضمن آنکه تبادلات و همکاری‌های متقابل با ترکیه ادامه خواهد داشت.