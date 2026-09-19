به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهر، عبدالمجید رحمانی مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران در رابطه با آمار دختران و پسران فراری در پایانهها اظهار کرد: بهطور تقریبی هر ماه حداقل ۲۵ تا ۳۰ بچه هایی که سن و سال پایینی دارند و مورد توجه مددکاران ما قرار میگیرند، شناسایی میشوند.
وی افزود: پس از شناسایی، مددکاران تلاش میکنند با این افراد ارتباط برقرار کنند و با توجه به شرایط هر یک، اقدامات لازم برای حمایت از آنها انجام شود. در مواردی که امکان بازگشت فرد به محل سکونت و خانواده وجود داشته باشد به شهرستان محل سکونتشان ارجاع داده میشوند و در صورت نیاز نیز بهزیستی، کمیته امداد و سایر مجموعههای حمایتی برای دریافت خدمات مورد نیاز به آنها کمک میکنند.
رحمانی ادامه داد: ارائه خدمات مددکاری و مشاورهای نیز بخشی از این فرآیند است و تلاش میکنیم متناسب با شرایط و نیازهای هر فرد، حمایت لازم را انجام دهیم تا زمینه کاهش آسیب و دسترسی آنها به خدمات حمایتی فراهم شود.
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