به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پروانه ساخت فیلم سینمایی «شب‌ نم» به نویسندگی و کارگردانی محسن جسور و تهیه‌کنندگی احمد احمدی را صادر کرد.

«شب‌ نم» سومین تجربه سینمایی محسن جسور است؛ فیلمی که با نگاهی به مسائل روز، روایتی ملتهب را در بستر جامعه امروز به تصویر می‌کشد.

جسور سال گذشته با فیلم سینمایی «گیس» در بخش مسابقه چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت. این اثر با رویکردی ملی‌-میهنی ساخته شده بود.

احمد احمدی نیز که تهیه‌کنندگی آثاری چون فیلم «رد کارپت» با بازی و کارگردانی رضا عطاران را در کارنامه دارد، با «شب‌نم» پنجمین تجربه خود را در مقام تهیه‌کننده سینما رقم می‌زند.

گروه تولید «شب ‌نم» در حال برنامه‌ریزی و انجام مراحل پیش‌تولید است تا این فیلم برای حضور در چهل‌وپنجمین جشنواره فیلم فجر آماده شود.

اطلاعات تکمیلی درباره بازیگران و دیگر عوامل فیلم، به‌زودی از سوی روابط‌عمومی پروژه اعلام خواهد شد.