تصویر امید در توران؛ «تلما» با دو توله امسالی مشاهده شد

سعید یوسف‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر اظهار کرد: روز گذشته «تلما»، یوزپلنگ آسیایی ماده، به همراه دو توله امسالی در مجموعه حفاظتی توران مشاهده شده است.

وی افزود: تصاویر این مشاهده ثبت شده، اما هنوز به‌صورت رسمی منتشر نشده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با اشاره به آخرین پایش‌های انجام‌شده برای شناسایی یوزپلنگ آسیایی گفت: بر اساس پایش‌هایی که طی یک سال گذشته در بازه‌های مختلف انجام شده، ۲۷ یوزپلنگ آسیایی شناسایی شده‌اند.

یوسف‌پور با بیان اینکه پایش جمعیت یوزپلنگ باید به‌صورت مستمر انجام شود، تصریح کرد: جمعیت این گونه ممکن است در طول سال با نوساناتی همراه باشد و با افزایش پایش و توسعه برنامه‌های مانیتورینگ در زیستگاه‌های مختلف، می‌توان آمار دقیق‌تری از وضعیت جمعیت یوزپلنگ آسیایی به دست آورد.

وی ادامه داد: در استان سمنان، به‌ویژه مجموعه حفاظتی توران و زیستگاه‌های پیرامونی آن، همچنین در بخش‌هایی از استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی، همچنان یوزپلنگ و آثار حضور این گونه مشاهده می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان بر ضرورت برنامه‌ریزی برای حفاظت و پایش دائمی زیستگاه‌های یوزپلنگ تأکید کرد و گفت: استمرار پایش و مانیتورینگ در نقاط مختلف، امکان ارائه تخمین و برآورد دقیق‌تر از وضعیت جمعیت این گونه ارزشمند را فراهم می‌کند.

یوسف‌پور درباره وضعیت حفاظتی یوزپلنگ آسیایی نیز اظهار کرد: این گونه در شرایط بسیار بحرانی و به‌شدت در معرض خطر انقراض قرار دارد و موضوع انقراض آن بسیار جدی است.

وی خاطرنشان کرد: در صورت اتخاذ نشدن تمهیدات لازم برای حفاظت از یوزپلنگ، خطر انقراض این گونه افزایش می‌یابد و از مهم‌ترین نیازها در این زمینه، تأمین منابع مالی و نیروی انسانی مورد نیاز برای حفاظت از زیستگاه‌ها و اجرای برنامه‌های پایش و مراقبت است.

یوزپلنگ آسیایی یکی از ارزشمندترین گونه‌های جانوری ایران به شمار می‌رود و بخش مهمی از زیستگاه باقی‌مانده این گونه در منطقه توران استان سمنان قرار دارد.