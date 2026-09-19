اجرای ۱۱۹۹ برنامه طی هفته دفاع مقدس در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد برامکی صبح امروز شنبه در نشست با رسانهها با تشریح برنامههای هفته دفاع مقدس در لرستان، اظهار داشت: شعار محوری امسال هفته دفاع مقدس «لبیک یا خامنهای» است و برنامههای مختلفی در سطح استان برای این هفته پیشبینی شده است.
تجلیل از پیشکسوتان و رونمایی از آثار دفاع مقدس
وی با اشاره به اجرای یکهزار و ۱۹۹ برنامه در قالب ۵۰ عنوان طی هفته دفاع مقدس در لرستان، افزود: تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، دیدار با نماینده ولیفقیه در استان، نواخته شدن زنگ ایثار، مقاومت و پایداری، رونمایی از کتابهای دومین کنگره ملی شهدای لرستان، غبارروبی گلزار شهدا و سخنرانی فرمانده سپاه استان پیش از خطبههای نماز جمعه از جمله برنامههای این هفته است.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان ادامه داد: بازسازی عملیات نصر ۴ نیز از دیگر برنامههای هفته دفاع مقدس در استان است.
افتتاح پروژههای بسیج سازندگی و برگزاری یادواره شهدا
برامکی با اشاره به دیگر برنامههای هفته دفاع مقدس در لرستان، گفت: افتتاح چندین پروژه مهم بسیج سازندگی و قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) در سطح استان، سرکشی از خانواده شهدا، برپایی میز خدمت برای بررسی و پیگیری مشکلات خانواده شهدای جنگ رمضان و برگزاری یادوارههای شهدای خانگی از دیگر برنامههای پیشبینیشده است.
وی اکران فیلمهایی با موضوع دفاع مقدس، برگزاری مسابقات ورزشی، اعزام گروههای جهادی به مناطق محروم، توزیع لوازمالتحریر، برگزاری رژه موتوری و برپایی کارگاههای جهاد تبیین را از دیگر برنامههای این هفته عنوان کرد.
برگزاری برنامههای فرهنگی و هنری
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان همچنین از دیدار با هنرمندان استان، برگزاری یادواره شهدای میدانی تراز، تجلیل از عوامل «میداندار» و برگزاری محافل انس با قرآن به عنوان دیگر برنامههای هفته دفاع مقدس خبر داد.
برامکی افزود: برپایی نمایشگاه صنایع دستی، روایت اردوهای راهیان پیشرفت و بارگذاری وصیتنامهها و زندگینامه شهدا در فضای مجازی نیز در برنامههای هفته دفاع مقدس در لرستان پیشبینی شده است.
اعزام ۳۵۰۰ لرستانی به راهیان نور غرب کشور
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری اردوهای راهیان نور گفت: طی امسال سههزار و ۵۰۰ نفر از لرستان به اردوهای راهیان نور در مناطق غرب کشور اعزام شدهاند.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان تأکید کرد: برنامههای هفته دفاع مقدس در استان با محوریت تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و پیشکسوتان دفاع مقدس برگزار خواهد شد.
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