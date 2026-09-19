ساخت ۱۰ واگن مسافری برای یزد در اراک آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، سیدمهدی طلائی‌مقدم در جریان بازدید از مجموعه واگن‌سازی در اراک، از روند ساخت واگن‌های مسافری یزدریل بازدید کرد.

وی اظهار کرد: تفاهم‌نامه تأمین واگن‌های یزد که در پایان سال ۱۴۰۴ میان استاندار یزد و وزیر راه و شهرسازی با حضور رئیس‌جمهور به امضا رسید، در حال اجراست و روند ساخت واگن‌های مورد توافق دنبال می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد افزود: در مجموع تأمین ۴۰ دستگاه واگن در این برنامه پیش‌بینی شده که در مرحله نخست قرارداد ساخت ۱۰ دستگاه واگن منعقد شده و عملیات ساخت آنها در حال انجام است.

طلائی‌مقدم با تأکید بر ضرورت تقویت ناوگان حمل‌ونقل ریلی مسافری استان گفت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه و نوسازی ناوگان، در راستای ارتقای کیفیت خدمات و برنامه‌های توسعه‌ای استان در چارچوب «یزد پایدار» دنبال می‌شود.

وی گفت: واگن‌های در حال ساخت یزدریل از نوع مسافری پنج‌ستاره هستند و قرار است تا پایان سال جاری به ناوگان ریلی مسافری استان یزد افزوده شوند.