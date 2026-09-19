مدارس فریدن برای آغاز پروژه مهر آماده شد

سهراب خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات انجامشده برای آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: از اردیبهشتماه اقدامات مختلفی در حوزههای آموزشی، پرورشی و عمرانی در قالب پروژه مهر آغاز شده و در این مدت بیش از پنج هزار مترمربع از حیاط مدارس شهرستان که وضعیت مناسبی نداشتند، آسفالت شد تا دانشآموزان سال تحصیلی جدید را در شرایط مطلوبتری آغاز کنند.
وی با اشاره به بازسازی و بهسازی امکانات رفاهی مدارس شبانهروزی منطقه افزود: بازسازی سرویسهای بهداشتی و حمام خوابگاههای مدارس شبانهروزی و همچنین رفع مشکل طبقه دوم یکی از خوابگاههای شهرستان که پس از چهار سال بلاتکلیفی قابل استفاده نبود، از جمله اقدامات مهم عمرانی انجامشده در این مدت است.
رئیس آموزش و پرورش فریدن از افتتاح و تجهیز دو مدرسه جدید خبر داد و گفت: دو مدرسه در روستاهای نهرخلج و مغان آماده بهرهبرداری هستند و تجهیزات مورد نیاز آنها بهطور کامل به منطقه منتقل و در اختیار این مدارس قرار گرفته است. ضمن اینکه تجهیزات مدارس نوساز و نمونه دولتی نیز طی ۱۲ سرویس توزیع شد.
خسروی به اجرای طرح شهید عجمیان و تعمیر تأسیسات مدارس اشاره کرد و افزود: تعمیر و تعویض موتورخانه سه مدرسه و تعویض رادیاتورهای فرسوده جهت بهبود سیستم گرمایشی انجام شد. همچنین عملیات اجرایی احداث نمازخانه شهید افشاری بادجان با مشارکت خیرین آغاز شده و ادارهکل نوسازی مدارس نیز متعهد به تکمیل آن شده است .در همین راستا، نمازخانه بیش از ۱۰ مدرسه نیز برای برگزاری نماز جماعت تعمیر و تجهیز شد.
وی از توزیع بیش از چهار میلیارد ریال اقلام ورزشی در میان مدارس شهرستان خبر داد و گفت: فرآیند توزیع بخشی از این تجهیزات در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت تا نشاط و پویایی در مدارس تقویت شود.
رئیس آموزش و پرورش فریدن در ادامه با تأکید بر اهمیت توانمندسازی منابع انسانی تصریح کرد: سازماندهی معلمان، آموزگاران و دبیران و همچنین تدوین برنامه هفتگی حضور آنان به اتمام رسیده و دورههای توانمندسازی معلمان دوره ابتدایی نیز برنامهریزی شده است و با تلاشهای صورتگرفته، مدارس شهرستان در آغاز سال تحصیلی با مشکل کمبود معلم مواجه نخواهند بود.
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