از شب میناب در کربلا تا گفتگو با عاشوراپژوه ایرلندی در شماره ۱۹۳ خیمه

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره ۱۹۳ مجله خیمه در ۶ بخش و یک قسمت ویژه معرفی نویسندگان و کتاب‌های انتشارات خیمه منتشر شد. سرمقاله این شماره به قلم «محمدرضا زائری» با عنوان خروش عالمانه حضرت آیت الله جوادی آملی، به تحلیل و بررسی سخنان محمدباقر خرازی پرداخته است.

در این شش بخش، مطالب زیر را آمده است

گفت وگو با کریس هیور، عاشوراپژوه مسیحی

بخش چهره خیمه، به زندگی و آثار دکتر «کریس هیور»، الهیات‌دان ایرلندی مقیم لندن پرداخته است. «کریس هیور»، سالیانی ست مشغول تحقیق و پژوهش درباره امام حسین(ع) و قیام عاشورا است. او در پیاده روی اربعین امسال به کربلا آمده بود. دو کتاب مهم او به نام «کتاب «حسین، مبارز راه عدالت» و کتاب «حسین، نوه محمد» به زبان های مختلف ترجمه شده است.

از شب میناب تا همایش علمای اهل تسنن در کربلا

بخش نگاه ویژه خیمه، با عنوان قدم زدن در جاده وحدت، به پرونده برنامه های کمیته فرهنگی ستاد اربعین در بغداد، نجف و کربلا و سفر ویژه علمای اهل سنت در اربعین امسال پرداخته است. گزارش های ویژه خیمه از شب میناب در کربلا، همایش وحدت علمای اهل تسنن در حرم امام حسین(ع)، گزارش دیدار با امام جمعه بغداد و دیگر برنامه های اربعینی را در این بخش می خوانید.

بخش راویان خیمه، ۵ موضوع متفاوت درباره نگاه های نو و به روز رسانی عاشورا و قیام امام حسین(ع) را روایت کرده است. مطالب این بخش عبارتند از: « بازخوانی به روز عاشورا در کتاب مقتل مظلوم، تاملی در ویژگی های کتاب لهوف سید ابن طاووس، نگاهی به سوگنامه‌ی هزار و صد ساله کسایی مروزی، ترجمه قسمت دوم مقاله هیلانه عطا الله، نویسنده مسیحی، روایت واقعه کربلا در نمایش طوفان آینه‌ها و نمایش مظلوم بلاناصر با حضور۱۵۰ هنرمند»



رویداد نشان عاشقی، تلفیق عشق سیدالشهداء، جنگ و داغ میناب

بخش رویدادهای خیمه، با پرونده ویژه ای برای رویداد نشان عاشقی در شهر تهران روایت شده است. روایت پنجمین رویداد سازمان زیباسازی شهرداری تهران با تلفیقی از عشق سیدالشهداء، جنگ و داغ میناب را در این بخش می خوانید.

همچنین ۸ رویداد مهم مذهبی ماه گذشته از نگاه کارشناسان نیز در این بخش تحلیل و بررسی شده اند. این رویدادها عبارتند از: « چهل و یکمین شب شعر عاشورای شیراز، درگذشت حاج مهدی آصفی، جای خالی روایت امام زمان در هنرهای تجسمی، بررسی آثار نمایشگاه نقش واقعه در فرهنگسرای نیاوران و نقاشی سدرةُ المنتهی در ایلام، کنگره ملی شعر محتشم؛ سرآمد عاشوراسرایان، تکریم مرحوم مفتون‌کبریایی، رونمایی از کتاب «مِن الحسین» در مسجد مقدس جمکران، بازخوانی دغدغه عدالت در اندیشه علامه محمدرضا حکیمی»



معرفی ۴۵ چهره جهانی دیپلماسی فرهنگی و پشت صحنه تشییع رهبر شهید

بخش گزارش ویژه خیمه، به نخستین جایزه دیپلماسی فرهنگی و عمومی و معرفی ۴۵ چهره از برندگان این جایزه در جهان اسلام پرداخته که دهم شهریور ماه امسال به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.



در بخش آستان، گزارش مشروحی از پشت صحنه مدیریت برنامه ها و اقدامات آستان قدس رضوی در آماده سازی حرم برای تشییع تاریخی رهبر شهید پرداخته شده است.