محمدعلی فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: منطقه کاشان به واسطه برخورداری از دو میراث ارزشمند جهانی، شامل میراث ملموس باغ جهانی فین و میراث ناملموس و معنوی آیین سنتی مذهبی قالیشویان، یکی از محورهای مهم گردشگری در سطح محلی، ملی و استانی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به وجود صدها اثر تاریخی و ارزشمند در منطقه ۴ شهری کاشان ابراز کرد: در کنار این دو میراث ارزشمند، آثار تاریخی متعددی در این منطقه وجود دارد که ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری ایجاد کرده است.

مدیر منطقه چهار شهرداری کاشان افزود: طی چند سال گذشته و به‌ویژه در دو سال اخیر، به همت مدیریت شهری کاشان، در حدفاصل محوطه باستانی سیلک و محیط پیرامونی آن تا باغ جهانی فین، حدود ۲۰ پروژه شاخص و ماندگار با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان اجرا شده است.

وب با بیان اینکه بخشی از این پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیده و برخی دیگر در آستانه تکمیل هستند، گفت: دو تا سه پروژه مهم نیز با پیگیری شهردار کاشان در دستور کار قرار دارد که عملیات اجرایی آنها طی هفته‌های آینده آغاز و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال یا اوایل سال آینده به بهره‌برداری برسد.

فرجی پیاده‌راه تمدن و میدانگاه سیلک را یکی از پروژه‌های شاخص این محدوده عنوان کرد و افزود: پروژه بهسازی مسیر حدفاصل سیلک ۱۲ تا ورودی پیاده‌راه نیز با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود در مهرماه به بهره‌برداری برسد.

وی ادامه داد: محور امیرکبیر نیز بهسازی خواهد شد و با اجرای این طرح، فضای ورودی پیاده‌راه نسبت به گذشته تغییر خواهد کرد.

مدیر منطقه چهار شهرداری کاشان با اشاره به اجرای طرح‌های جدید در ضلع شمالی محوطه باستانی سیلک اظهار کرد: در این محدوده، کریدور حرکتی پیاده و دوچرخه در بلوار بعثت با اعتباری بالغ بر ۶.۵ میلیارد تومان در حال احداث است.

وی همچنین از اجرای طرح احداث باغ صبحگاهی در محیط پیرامونی محوطه باستانی سیلک خبر داد و گفت: این مجموعه با توجه به هویت تاریخی و تمدنی سیلک طراحی شده و فازهای اول و دوم آن به پایان رسیده است. فاز سوم نیز وارد عملیات اجرایی شده و فرآیند مناقصه آن در حال انجام است تا عملیات اجرایی آن به‌زودی آغاز شود.

فرجی یکی از مهم‌ترین پروژه‌های گردشگری منطقه چهار را بهسازی مسیر منتهی به باغ فین دانست و گفت: این پروژه به طول حدود ۷۰۰ متر و با اعتباری نزدیک به ۸۰ میلیارد تومان اجرا شده و شامل اقداماتی همچون سنگفرش، زمینی کردن شبکه برق و فشار قوی، بهسازی پیاده‌روها، نصب پایه‌های روشنایی جدید و مبلمان شهری است.

وی با اشاره به پیشرفت حدود ۸۵ درصدی این پروژه افزود: پیش‌بینی می‌شود این طرح طی ماه آینده به بهره‌برداری برسد و به عنوان یکی از پروژه‌های شاخص و ماندگار در حوزه گردشگری منطقه مورد استفاده شهروندان و گردشگران قرار گیرد.

مدیر منطقه چهار شهرداری کاشان همچنین به احیا و بازسازی بوستان فیروزی در مجاورت باغ تاریخی فین اشاره کرد و گفت: این پروژه به عنوان یک مجموعه مکمل گردشگری و پس از چند دهه انتظار، طی دو سال گذشته به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: در راستای ارتقای خدمات رفاهی گردشگران و به دنبال دغدغه‌های مطرح‌شده در حوزه میراث فرهنگی، بازسازی و بهسازی سرویس‌های بهداشتی مجاور باغ فین نیز با اعتباری بالغ بر ۴.۵ میلیارد تومان انجام و به بهره‌برداری رسیده است.

فرجی درباره کوشک تاریخی واقع در بوستان فیروزی نیز اظهار کرد: عملیات بهسازی، بازسازی و احیای این بنای تاریخی حدود ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید تا زمینه استفاده شهروندان و گردشگران از این ظرفیت تاریخی فراهم شود.

وی در ادامه به سیاست مدیریت شهری برای بهسازی معابر پیرامون باغ فین اشاره کرد و گفت: رویکرد ما در این محدوده، سنگفرش کوچه‌باغ‌هاست و عملیات سنگفرش کوچه‌باغ‌های اطراف باغ فین از سال گذشته آغاز شده است.

مدیر منطقه چهار شهرداری کاشان افزود: برای ادامه این طرح در سال جاری نیز حدود پنج میلیارد تومان اعتبار در بودجه پیش‌بینی شده تا بخش بیشتری از کوچه‌باغ‌های اطراف باغ فین تحت عملیات سنگفرش قرار گیرد.

وی تأکید کرد: برخی از پروژه‌های اجراشده مستقیماً در حوزه گردشگری تعریف نشده‌اند، اما به صورت غیرمستقیم بر ارتقای زیرساخت‌های گردشگری، بهبود کیفیت محیط شهری و افزایش ظرفیت پذیرش گردشگران در این محور تاریخی تأثیرگذار هستند.