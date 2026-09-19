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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳

پیشرفت ۹۵درصدی سایت ۲۳ هکتاری نهضت ملی مسکن سمنان

پیشرفت ۹۵درصدی سایت ۲۳ هکتاری نهضت ملی مسکن سمنان

سمنان- مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان گفت: پروژه ۹۶۸ واحدی نهضت ملی مسکن نور، با بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی، در مرحله پایانی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی پیش از ظهر شنبه در بازدید سایت ۲۳ هکتاری نور سمنان با همراهی رسانه ها، بیان کرد: آخرین وضعیت آماده‌سازی معابر، خیابان‌ها و تأمین خدمات زیربنایی پروژه ۹۶۸ واحدی نهضت ملی مسکن نشان از تکمیل تقریبی مجموعه می‌دهد.

وی افزود: وضعیت خیابان‌ها و معابر پروژه به صورت میدانی بررسی شده و با توجه به ضرورت فراهم شدن شرایط سکونت متقاضیان، تسریع در تکمیل عملیات آماده‌سازی معابر و خیابان‌های سایت صورت می گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان اعلام کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، عملیات نخاله برداری از معابر پروژه از ۲۹ شهریورماه توسط پیمانکار آغاز می‌شود تا با پاکسازی مسیرها، روند اجرای جدول کشی و آماده‌سازی خیابان‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

حسینی طباطبایی افزود: این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که پروژه ۹۶۸ واحدی نهضت ملی مسکن نور، با بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی، در مرحله پایانی اجرای عملیات قرار دارد و تکمیل آماده‌سازی معابر یکی از اقدامات ضروری برای فراهم شدن شرایط تحویل و سکونت واحدهای مسکونی است.

وی همچنین گفت: ۴۰۰ واحد از این پروژه که متقاضیان آن طی ماه‌های گذشته انتخاب واحد کرده‌اند، با نصب انشعابات آماده تحویل است و تکمیل عملیات آماده‌سازی خیابان‌ها و معابر، زمینه را برای تسریع در فرآیند سکونت این واحدها فراهم خواهد کرد.

کد مطلب 6951382

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