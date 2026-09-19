کشاورزان باید با آمادگی کامل به استقبال کشت پاییزه بروند

به گزارش خبرنگار مهر، جلال غریبوند پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: با نزدیک شدن به فصل کشت پاییزه، بهرهبرداران کشاورزی شهرستان ایذه، اقدامات لازم برای آمادهسازی و تأمین نهادههای مورد نیاز را آغاز کردهاند و در حال حاضر عملیات بوجاری و آمادهسازی بذور در سطح شهرستان در حال انجام است.
وی افزود: با توجه به پیشبینیهای اقلیمی و احتمال تأثیر پدیده النینو بر الگوهای بارش و شرایط جوی فصل پیشرو، لازم است کشاورزان با آمادگی بیشتری وارد فصل کشت شوند و تأمین بهموقع بذر، کود و سایر نهادههای مورد نیاز را در اولویت برنامههای خود قرار دهند.
مدیر جهاد کشاورزی ایذه تصریح کرد: آمادهسازی و ذخیرهسازی بهموقع نهادهها میتواند از تأخیر در عملیات کشت جلوگیری کرده و امکان مدیریت بهتر شرایط جوی و بارشهای احتمالی را فراهم کند.
غریبوند بیان کرد: کشاورزان پیش از کشت، نسبت به بوجاری، ضدعفونی و بررسی کیفیت بذر اقدام کنند و برای تأمین سایر نهادهها نیز تنها از منابع معتبر و مورد تأیید جهاد کشاورزی استفاده کنند.
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