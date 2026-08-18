گلخانه ایذه به پیشرفت ۹۰ درصدی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، جلال غریبوند ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانهای در خصوص ارزیابی طرحهای بخش کشاورزی و پایش مزارع کشت تابستانه اظهار کرد: بهرهگیری از نظارت مستمر کارشناسی و رعایت دقیق الگوی کشت، اولویت ما برای ارتقای راندمان تولید و مدیریت بهینه منابع آبی در مزارع شهرستان است.
وی با اشاره به پیشرفت زیرساختهای نوین کشاورزی تصریح کرد: پروژه گلخانهای شهرستان با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در آستانه بهرهبرداری قرار دارد؛ این طرح علاوه بر توسعه کشاورزی نوین و بهکارگیری فناوریهای روز، نقشی کلیدی در افزایش بهرهوری و ایجاد اشتغال پایدار در ایذه ایفا خواهد کرد.
مدیر جهاد کشاورزی ایذه در پایش میدانی این طرحها افزود: توجه دستگاه اجرایی و حمایت فرماندار از پروژههای توسعهای، انگیزهبخش تسریع در تکمیل طرحهای زیرساختی است تا این بخش به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی شهرستان، به رشد مطلوبی دست یابد.
غریبوند تأکید کرد: تمرکز بر تکمیل پروژههای در دست اجرا و حمایت از طرحهای توسعهای، مسیر دستیابی به کشاورزی پایدار و افزایش تولید در منطقه را هموارتر خواهد کرد.
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