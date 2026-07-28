به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی صبح سه شنبه در جریان بازدید از صمت استان حوزه تنظیم بازار را از مهمترین مأموریتهای ادارهکل صمت برشمرد و اظهار کرد: با توجه به شرایط کشور، نظارت مستمر بر بازار، تأمین کالاهای اساسی و کنترل روند عرضه و تقاضا باید با جدیت دنبال شود.
وی با اشاره به مدیریت بازار در مقاطع پرتقاضا افزود: با وجود حضور گسترده مسافران در استان، تأمین کالاهای اساسی بدون مشکل انجام شد که حاصل هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و همراهی تولیدکنندگان بود.
استاندار مازندران با تأکید بر نقش کلیدی ادارهکل صمت در توسعه اقتصادی استان، گفت: حمایت از واحدهای تولیدی، رفع موانع تولید، تسهیل سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال باید با سرعت بیشتری دنبال شود و دستگاههای اجرایی موظفند در این مسیر همراه تولیدکنندگان باشند.
یونسی رستمی حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی را از اولویتهای مدیریت استان دانست و تصریح کرد: تلاش ما این است که با تأمین منابع مالی و حمایتهای لازم، از توقف فعالیت واحدهای تولیدی جلوگیری شود و زمینه استمرار تولید و حفظ فرصتهای شغلی فراهم باشد.
وی با بیان اینکه تعداد واحدهایی که در شرایط اخیر بهطور کامل از چرخه تولید خارج شدهاند محدود است، افزود: با همکاری دستگاههای اجرایی، بانکها و بخش خصوصی، برنامهریزی لازم برای بازگشت این واحدها به چرخه تولید انجام خواهد شد.
استاندار مازندران از اختصاص اعتبارات ویژه برای احیای واحدهای راکد خبر داد و گفت: نشستهای تخصصی با حضور مدیران واحدهای تولیدی، دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی برگزار میشود تا واحدهایی که ظرفیت واقعی تولید دارند، از حمایتهای مالی و تسهیلات لازم برخوردار شوند.
وی همچنین بر تسهیل فرآیندهای اداری و صدور مجوزها تأکید کرد و اظهار داشت: سرمایهگذاران و تولیدکنندگان واقعی نباید در پیچیدگیهای اداری گرفتار شوند و باید زمینه توسعه فعالیت آنان با کاهش بروکراسی فراهم شود.
یونسی رستمی در پایان خاطرنشان کرد: سیاست مدیریت استان، حمایت از واحدهای تولیدی فعال، اشتغالآفرین و دارای برنامه مشخص است و منابع دولتی نیز به مجموعههایی اختصاص خواهد یافت که نقش مؤثری در رونق تولید، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد مازندران ایفا میکنند.
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