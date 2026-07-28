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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

اعتبارات ویژه برای احیای واحدهای راکد اختصاص می‌یابد

اعتبارات ویژه برای احیای واحدهای راکد اختصاص می‌یابد

ساری- استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال، گفت: برای بازگرداندن واحدهای راکد به چرخه تولید، اعتبارات ویژه تخصیص داده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی صبح سه شنبه در جریان بازدید از صمت استان حوزه تنظیم بازار را از مهم‌ترین مأموریت‌های اداره‌کل صمت برشمرد و اظهار کرد: با توجه به شرایط کشور، نظارت مستمر بر بازار، تأمین کالاهای اساسی و کنترل روند عرضه و تقاضا باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به مدیریت بازار در مقاطع پرتقاضا افزود: با وجود حضور گسترده مسافران در استان، تأمین کالاهای اساسی بدون مشکل انجام شد که حاصل هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و همراهی تولیدکنندگان بود.

استاندار مازندران با تأکید بر نقش کلیدی اداره‌کل صمت در توسعه اقتصادی استان، گفت: حمایت از واحدهای تولیدی، رفع موانع تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال باید با سرعت بیشتری دنبال شود و دستگاه‌های اجرایی موظفند در این مسیر همراه تولیدکنندگان باشند.

یونسی رستمی حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی را از اولویت‌های مدیریت استان دانست و تصریح کرد: تلاش ما این است که با تأمین منابع مالی و حمایت‌های لازم، از توقف فعالیت واحدهای تولیدی جلوگیری شود و زمینه استمرار تولید و حفظ فرصت‌های شغلی فراهم باشد.

وی با بیان اینکه تعداد واحدهایی که در شرایط اخیر به‌طور کامل از چرخه تولید خارج شده‌اند محدود است، افزود: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و بخش خصوصی، برنامه‌ریزی لازم برای بازگشت این واحدها به چرخه تولید انجام خواهد شد.

استاندار مازندران از اختصاص اعتبارات ویژه برای احیای واحدهای راکد خبر داد و گفت: نشست‌های تخصصی با حضور مدیران واحدهای تولیدی، دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی برگزار می‌شود تا واحدهایی که ظرفیت واقعی تولید دارند، از حمایت‌های مالی و تسهیلات لازم برخوردار شوند.

وی همچنین بر تسهیل فرآیندهای اداری و صدور مجوزها تأکید کرد و اظهار داشت: سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان واقعی نباید در پیچیدگی‌های اداری گرفتار شوند و باید زمینه توسعه فعالیت آنان با کاهش بروکراسی فراهم شود.

یونسی رستمی در پایان خاطرنشان کرد: سیاست مدیریت استان، حمایت از واحدهای تولیدی فعال، اشتغال‌آفرین و دارای برنامه مشخص است و منابع دولتی نیز به مجموعه‌هایی اختصاص خواهد یافت که نقش مؤثری در رونق تولید، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد مازندران ایفا می‌کنند.

کد مطلب 6901600

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