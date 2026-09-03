به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی بعدازظهر ظهر پنجشنبه نشست بررسی فرصتهای سرمایهگذاری در شهرستان سوادکوه و منطقه لفور با اشاره به ضرورت بازنگری در طرحهایی که طی سالهای گذشته متوقف یا بلاتکلیف ماندهاند، اظهار کرد: یکی از اولویتهای مدیریت استان، شناسایی ظرفیتهای غیرفعال و فراهم کردن زمینه برای تبدیل آنها به فرصتهای اقتصادی و اشتغالزا است.
یونسی رستمی بر ضرورت بررسی دقیق سوابق و مصوبات گذشته درباره اراضی منطقه لفور تأکید کرد و گفت: مسائل حقوقی و قانونی نباید بدون بررسی کارشناسی باقی بماند و لازم است ضمن رعایت قوانین، حقوق بیتالمال نیز به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: دستگاههای اجرایی باید موانع پیش روی طرحهای سرمایهگذاری را احصا کرده و برای رفع آنها راهکار عملی ارائه دهند تا ظرفیتهای موجود استان از حالت بالقوه خارج و وارد چرخه تولید و اشتغال شود.
هدایت سرمایهگذاران گردشگری سلامت به ظرفیتهای جدید
استاندار مازندران همچنین با تأکید بر حمایت مدیریت استان از سرمایهگذاران حوزه گردشگری سلامت، اظهار کرد: محدودیتهای موجود در برخی اراضی منطقه لفور نباید به معنای کنار گذاشتن سرمایهگذاران باشد، بلکه باید ظرفیتهای مناسب دیگری برای اجرای طرحهای آنان شناسایی شود.
وی پیشنهاد کرد سرمایهگذاریهای جدید، علاوه بر مناطق مستعد گردشگری استان، به سمت حوزههای دارای ظرفیت اقتصادی از جمله اقتصاد دریاپایه در شرق مازندران و دیگر نقاط ساحلی هدایت شود.
یونسی رستمی خاطرنشان کرد: هدف مدیریت استان این است که سرمایهگذاران در مسیر اجرای طرحهای خود با بروکراسیهای غیرضروری مواجه نشوند و دستگاههای اجرایی نیز باید برای تسهیل این فرآیند همکاری لازم را داشته باشند.
استاندار مازندران در پایان گفت: این استان از ظرفیتهای طبیعی و انسانی قابل توجهی برخوردار است و با استفاده از رویکردهای دانشبنیان میتوان زمینه حضور مؤثرتر بخش خصوصی را فراهم کرد.
وی افزود: اجرای طرحهای اقتصادی و گردشگری باید به توسعه پایدار، ایجاد اشتغال و بهرهمندی بیشتر جوانان بومی منجر شود و مدیریت استان نیز آمادگی دارد با هماهنگی دستگاههای اجرایی مسیر تحقق این اهداف را هموار کند.
در ادامه این نشست، موضوع تغییر کاربری و نحوه واگذاری اراضی دولتی در منطقه لفور مورد بررسی قرار گرفت و دستگاههای مسئول گزارشی از وضعیت موجود و محدودیتهای قانونی ارائه کردند.
همچنین با توجه به نیاز استان به تأمین کالاهای اساسی و توسعه بخش دامپروری، مقرر شد جهاد کشاورزی از ظرفیتهای موجود برای فعالسازی طرحهای مرتبط با تولید گوشت قرمز استفاده کند.
بر اساس مباحث مطرحشده در این نشست، طرحهای مرتبط با افزایش تولید گوشت قرمز باید در دهه فجر امسال وارد مرحله اجرایی شود تا بخشی از نیاز استان در این حوزه تأمین و وابستگی به خارج از استان کاهش یابد.
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