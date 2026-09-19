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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

فرودگاه چابهار به چرخه عملیاتی هوانوردی کشور بازگشت

فرودگاه چابهار به چرخه عملیاتی هوانوردی کشور بازگشت

سازمان هواپیمایی کشوری از بازگشت فرودگاه چابهار به چرخه عملیاتی هوانوردی کشور، پس از انجام ارزیابی‌های فنی و عملیاتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی کشوری از بازگشت فرودگاه چابهار به چرخه عملیاتی هوانوردی کشور خبر داد و اعلام کرد: این فرودگاه پس از انجام ارزیابی‌های فنی و عملیاتی، آمادگی لازم برای ازسرگیری فعالیت‌های هوانوردی را به دست آورده است.

در ادامه روند بازگشایی فرودگاه چابهار، هیأتی از بازرسان و کارشناسان فنی دفاتر نظارت بر عملیات فرودگاهی و عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری با حضور در این فرودگاه، زیرساخت‌ها، تأسیسات، تجهیزات فرودگاهی و سامانه‌های ناوبری هوایی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

این بازدید با هدف بررسی میزان آمادگی و قابلیت بهره‌برداری ایمن از زیرساخت‌های غیرنظامی و بخش‌های مورد استفاده در هوانوردی کشوری انجام شد؛ بخش‌هایی که در جریان «جنگ تحمیلی سوم» دچار آسیب شده بودند.

در جریان این ارزیابی، وضعیت تجهیزات و سامانه‌های مرتبط با عملیات فرودگاهی و خدمات ناوبری هوایی، میزان رفع آسیب‌های واردشده و همچنین الزامات فنی و عملیاتی مورد نیاز برای ازسرگیری فعالیت فرودگاه مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس نتایج ارزیابی‌های فنی و عملیاتی انجام‌شده، آمادگی فرودگاه چابهار برای ازسرگیری فعالیت‌های هوانوردی مورد تأیید قرار گرفت.

کد مطلب 6951426
زهره آقاجانی

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