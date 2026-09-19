فرودگاه چابهار به چرخه عملیاتی هوانوردی کشور بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی کشوری از بازگشت فرودگاه چابهار به چرخه عملیاتی هوانوردی کشور خبر داد و اعلام کرد: این فرودگاه پس از انجام ارزیابیهای فنی و عملیاتی، آمادگی لازم برای ازسرگیری فعالیتهای هوانوردی را به دست آورده است.
در ادامه روند بازگشایی فرودگاه چابهار، هیأتی از بازرسان و کارشناسان فنی دفاتر نظارت بر عملیات فرودگاهی و عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری با حضور در این فرودگاه، زیرساختها، تأسیسات، تجهیزات فرودگاهی و سامانههای ناوبری هوایی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.
این بازدید با هدف بررسی میزان آمادگی و قابلیت بهرهبرداری ایمن از زیرساختهای غیرنظامی و بخشهای مورد استفاده در هوانوردی کشوری انجام شد؛ بخشهایی که در جریان «جنگ تحمیلی سوم» دچار آسیب شده بودند.
در جریان این ارزیابی، وضعیت تجهیزات و سامانههای مرتبط با عملیات فرودگاهی و خدمات ناوبری هوایی، میزان رفع آسیبهای واردشده و همچنین الزامات فنی و عملیاتی مورد نیاز برای ازسرگیری فعالیت فرودگاه مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس نتایج ارزیابیهای فنی و عملیاتی انجامشده، آمادگی فرودگاه چابهار برای ازسرگیری فعالیتهای هوانوردی مورد تأیید قرار گرفت.
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