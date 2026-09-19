کاشت ۱.۷ میلیون بوته گل پاییزه در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز فصل پاییز و بازگشایی مدارس، طرح گسترده گلکاری پاییزه در معابر و خیابانهای اصلی کلانشهر مشهد از ابتدای مهر ماه آغاز میشود.
در این طرح، نزدیک به یک میلیون و ۷۰۰ هزار بوته از انواع گلهای فصلی از جمله بنفشه، مینا چمنی، همیشهبهار، داوودی و کلم زینتی در سطح شهر کاشته میشود تا فضایی شاداب و چشمنواز برای دانشآموزان، خانوادهها و شهروندان فراهم شود.
این عملیات کاشت توسط ادارات فضای سبز مناطق ۱۳گانه شهرداری مشهد با هدف ارتقای کیفیت بصری شهر، ایجاد انگیزه و نشاط در میان دانشآموزان در شروع سال تحصیلی جدید و تقویت حس تعلق شهروندان به فضاهای عمومی انجام میشود.
انتخاب گونههای گل پاییزه با توجه به سازگاری آنها با شرایط اقلیمی مشهد و ماندگاری مطلوب در فصل پاییز انجام شده است.
عملیات گسترده کاشت در میادین و معابر اصلی مانند فلسطین، شریعتی، فرودگاه، قائم، فجر استقلال، راه آهن، ۱۷شهریور و بولوارهای وحدت، احمدآباد، ملکآباد، آزادی، امام علی(ع) و ... از ابتدای مهر ماه با برنامهریزی منظم و زمانبندیشده، آغاز و این روند تا تکمیل پوشش گلهای پاییزه در سطح شهر ادامه خواهد داشت.
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