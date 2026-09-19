به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی ظهر شنبه در شورای اداری خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت پروژه مهر و بازگشایی مدارس اظهار کرد: پروژه مهر و بازگشایی مدارس همواره یکی از مهم‌ترین پروژه‌های نظام جمهوری اسلامی بوده و امسال نیز تلاش شده است مدارس با آمادگی کامل، آرام و بدون دغدغه فعالیت خود را آغاز کنند.

وی افزود: تمامی پیش‌بینی‌های لازم برای بازگشایی مطلوب مدارس انجام شده و برگزاری دو مانور مهر مجازی در تاریخ‌های ۱۱ و ۲۳ شهریورماه، تکمیل فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان، صدور ابلاغ معلمان، سفارش کتب درسی و نقل و انتقالات همکاران به سرانجام رسیده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: در راستای اجرای پروژه مهر، ۱۵ جلسه استانی ستاد پروژه مهر، بیش از ۷۰ جلسه کارگروه‌های تخصصی و بیش از ۱۳۰ جلسه پروژه مهر شهرستانی برگزار شده است.

وی از انجام هماهنگی‌های لازم با صداوسیمای استان برای پوشش برنامه‌های بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: سومین کاروان تجهیزات مهر با نشاط طی روزهای گذشته به شهرستان‌های استان ارسال شده و کاروان چهارم نیز طی یکی دو روز آینده اعزام خواهد شد.

مرتضوی با بیان اینکه بیش از یک هزار و ۷۰۰ مورد بازدید از مدارس انجام شده است، افزود: پیش‌بینی‌های لازم برای دعوت از خانواده‌های معظم شهدا به‌ویژه شهدای اخیر در مراسم بازگشایی مدارس انجام شده و تمامی المان‌های شهدا در مدارس نیز به‌روزرسانی شده است.

رتبه‌های برتر خراسان جنوبی در امتحانات نهایی

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به نتایج امتحانات نهایی گفت: با وجود شرایط خاص حاکم بر کشور، امتحانات نهایی در تمامی استان‌ها به خوبی برگزار شد و خراسان جنوبی نیز در این آزمون‌ها عملکرد درخشانی داشت.

وی ادامه داد: بر اساس نتایج اعلام‌شده، پایه دوازدهم رشته علوم تجربی خراسان جنوبی رتبه نخست کشور را هم از نظر درصد قبولی و هم معدل امتحانات کسب کرده است.

مرتضوی افزود: در پایه یازدهم نیز خراسان جنوبی رتبه دوم کشور را در امتحانات نهایی به دست آورده و در پایه دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک نیز رتبه دوم کشور را کسب کرده است.

وی بیان کرد: خراسان جنوبی در پایه یازدهم رشته ریاضی و فیزیک نیز رتبه چهارم و در یکی دیگر از شاخص‌های امتحانات نهایی پایه یازدهم رتبه سوم کشور را به دست آورده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی تصریح کرد: کسب این رتبه‌ها در شرایطی است که استان در برخی شاخص‌ها حتی از تهران نیز عملکرد بهتری داشته و این موضوع نشان‌دهنده حرکت آموزش و پرورش استان در مسیر تحول است.

دو مدال جهانی برای دانش‌آموزان خراسان جنوبی

مرتضوی با اشاره به موفقیت‌های دانش‌آموزان استان در المپیادهای علمی گفت: برای نخستین بار در تاریخ آموزش و پرورش خراسان جنوبی، یکی از دانش‌آموزان استان موفق به کسب مدال طلای المپیاد جهانی شد و امسال نیز دو مدال برنز جهانی توسط دانش‌آموزان استان کسب شده است.

وی این موفقیت‌ها را کم‌سابقه و ارزشمند دانست و افزود: این دستاوردها نشان می‌دهد ظرفیت‌های علمی دانش‌آموزان خراسان جنوبی در سطح ملی و بین‌المللی قابل توجه است.

پرداخت به‌روز مطالبات فرهنگیان

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی همچنین از به‌روز بودن پرداخت‌های مربوط به بازنشستگان خبر داد و گفت: تمامی پرداخت‌های لازم برای بازنشستگان انجام شده و حق‌الزحمه امتحانات و تدریس همکاران نیز پرداخت شده است.

وی افزود: برای نخستین بار، همکارانی که به صورت حق‌التدریس فعالیت می‌کردند و در تابستان از حقوق و بیمه برخوردار نبودند، امسال حقوق و بیمه تابستانی دریافت کردند.

مرتضوی با اشاره به موفقیت‌های آموزش و پرورش استان در ارزیابی‌های ملی گفت: خراسان جنوبی رتبه برتر پروژه مهر سال ۱۴۰۴ را کسب کرد و آموزش و پرورش استان در جشنواره شهید رجایی نیز در میان ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور عملکرد درخشانی داشت و مورد تقدیر مقام عالی وزارت قرار گرفت.

وی تأکید کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، این به معنای نبود هیچ مسئله‌ای در حوزه تجهیزات و نیروی انسانی نیست و همچنان نیازمند همراهی و همکاری مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران هستیم.

حضور مدیران در مدارس؛ یک مشکل را حل کنید

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران خواست در مراسم بازگشایی مدارس حضور پیدا کنند و گفت: انتظار داریم مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران ما را تنها نگذارند و حتماً در مراسم اول مهر در مدارس حضور داشته باشند.

مرتضوی افزود: مدیران در جریان حضور خود در مدارس تلاش کنند حداقل یک مسئله از مسائل همان مدرسه را شناسایی و برای رفع آن اقدام کنند.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش استان آمادگی کامل برای بازگشایی مدارس دارد، اظهار کرد: با همراهی همه دستگاه‌ها تلاش می‌کنیم سال تحصیلی جدید با آرامش، نشاط و آمادگی مطلوب آغاز شود.