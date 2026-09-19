فلاح: مدارس غیردولتی برای ادامه فعالیت نیازمند حمایت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فلاح ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان گیلان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: بخشی از هزینه‌های آموزشی در سال‌های گذشته توسط دولت و اقتصاد دولتی تأمین می‌شد، اما با توجه به شرایط کنونی، مراکز آموزشی غیردولتی نیز نیازمند حمایت هستند.

وی با اشاره به افزایش هزینه اجاره مراکز آموزشی و مهدهای کودک افزود: افزایش قابل توجه ودیعه و اجاره‌بها موجب شده این مراکز برای جبران هزینه‌های خود ناچار به افزایش شهریه شوند و این مسئله فشار بیشتری را به خانواده‌ها وارد می‌کند.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با بیان اینکه افزایش هزینه‌ها می‌تواند فعالیت مدارس غیردولتی را با مشکل مواجه کند، تصریح کرد: باید با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، شرایطی فراهم شود که مدارس غیردولتی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و بخشی از بار موجود از دوش مدارس دولتی نیز برداشته شود.

افزایش تراکم کلاس‌ها نگران‌کننده است

فلاح با اشاره به افزایش تعداد دانش‌آموزان در برخی مدارس دولتی بیان کرد: افزایش تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌های درس نگران‌کننده است و وقتی تعداد دانش‌آموزان یک کلاس از حدود ۳۰ نفر به ۴۰ یا ۵۰ نفر می‌رسد، طبیعی است که معلم نمی‌تواند به شکل مطلوب به نیازهای آموزشی همه دانش‌آموزان پاسخ دهد.

وی ادامه داد: تقویت مدارس غیردولتی می‌تواند در کنار مدارس دولتی به مدیریت بهتر فضای آموزشی و کاهش تراکم کلاس‌ها کمک کند.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس خواستار اختصاص تسهیلات به مدارس غیردولتی شد و گفت: ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی دولت می‌تواند بخشی از مشکلات این مجموعه‌ها را برطرف کند.

ضرورت برخورد مناسب با معلمان مدارس غیردولتی

فلاح با اشاره به برخی مشکلات اداری و بیمه‌ای معلمان مدارس غیردولتی اظهار کرد: دستگاه‌های مرتبط باید در مراجعه نیروهای آموزشی این مدارس، شأن و جایگاه معلمان را حفظ کنند.

وی افزود: معلمی که مسئولیت آموزش و تربیت کودکان را بر عهده دارد باید مورد احترام قرار گیرد و مسائل اداری و بیمه‌ای نیز از مسیرهای قانونی و با رعایت حقوق این افراد پیگیری شود.

تعطیلی مدارس روستایی آخرین راهکار باشد

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به مدارس مناطق روستایی گفت: برخی مدارس در شرایط کنونی نیازمند حمایت هستند و نباید صرفاً به دلیل مشکلات مالی، تعطیلی آنها به عنوان نخستین راهکار در نظر گرفته شود.

فلاح تصریح کرد: اگر مدرسه‌ای در یک روستا تعطیل شود و دانش‌آموزان به دلیل نبود امکان رفت‌وآمد نتوانند تحصیل خود را ادامه دهند، به‌ویژه در مقطع ابتدایی، احتمال ترک تحصیل آنها افزایش می‌یابد و این مسئله می‌تواند آثار بلندمدتی بر آینده فرد و جامعه داشته باشد.

وی خواستار حمایت دولت از مدارس مناطق کم‌ برخوردار شد و افزود: باید برای استمرار فعالیت این مدارس راهکارهای حمایتی در نظر گرفته شود تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود امکانات از تحصیل بازنماند.

صنایع مسئولیت اجتماعی خود را در حوزه آموزش ایفا کنند

فلاح با اشاره به ظرفیت صنایع استان در حوزه مسئولیت اجتماعی اظهار کرد: صنایع و واحدهای تولیدی بزرگ می‌توانند بخشی از مسئولیت اجتماعی خود را به حوزه آموزش اختصاص دهند و حتی مسئولیت بازسازی یا تجهیز یک مدرسه را بر عهده بگیرند.

وی با تأکید بر اهمیت محیط فیزیکی مدارس افزود: موضوعاتی مانند وضعیت سرویس‌های بهداشتی، نور کلاس‌ها، بهداشت محیط و کیفیت فضای آموزشی مستقیماً بر سلامت و شرایط تحصیل دانش‌آموزان تأثیر دارد و نباید مورد غفلت قرار گیرد.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس ادامه داد: ممکن است هزینه‌کرد در این بخش در کوتاه‌مدت کمتر دیده شود، اما در بلندمدت، توجه نکردن به سلامت و کیفیت فضای آموزشی می‌تواند هزینه‌های بیشتری را به جامعه تحمیل کند.

تشکیل کارگروه مولدسازی برای آموزش و پرورش

فلاح با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود در استان گفت: باید کارگروهی برای مولدسازی تشکیل شود تا بتوان از ظرفیت املاک و منابع موجود برای تأمین منابع مالی مورد نیاز حوزه آموزش و پرورش استفاده کرد.

وی افزود: مسئولان آموزش و پرورش باید بیش از آنکه درگیر مسائل مالی و تأمین منابع باشند، بر مأموریت اصلی خود یعنی مسائل آموزشی و پرورشی تمرکز کنند و ظرفیت‌های دیگر دستگاه‌ها برای پشتیبانی مالی از این حوزه فعال شود.

تصمیم‌گیری آموزشی باید کارشناسی باشد

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از دخالت‌های سیاسی در مدیریت آموزش و پرورش گفت: تصمیم‌گیری درباره مسائل آموزشی باید بر مبنای کارشناسی و فنی باشد و نباید فشارهای سیاسی در انتصابات و مدیریت حوزه آموزش و پرورش تأثیرگذار باشد.

فلاح تأکید کرد: ملاک ارزیابی مدیران آموزشی باید عملکرد، تخصص و توانایی آنها در حل مشکلات و ارتقای کیفیت آموزش باشد، نه فشارها و ملاحظات سیاسی.

وی در پایان تصریح کرد: هدف همه این اقدامات باید ساختن آینده کشور و فراهم کردن زمینه رشد و تربیت نسل آینده باشد و امیدواریم نتیجه تلاش‌های مسئولان در نهایت به رشد و پیشرفت کودکان و دانش‌آموزان و ساختن آینده‌ای بهتر برای کشور منجر شود.