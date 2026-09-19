برد پیت برای دنباله «جنگ جهانی زد» قرارداد بست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وردل آف ریل، سرانجام دارد اتفاق می‌افتد و پس از بیش از یک دهه تلاش ناموفق، پارامونت موفق شد با برد پیت برای بازی در نقش اصلی و ادوارد برگر برای کارگردانی دنباله «جنگ جهانی زد» قرارداد ببندد.

در حالی که دنیس کلی نویسنده «آرمان‌شهر» فیلمنامه را می‌نویسد، از طرح داستان هیچ خبری منتشر نشده است.

فیلم اصلی که محصول سال ۲۰۱۳ و اقتباسی آزاد از رمان مکس بروکس در سال ۲۰۰۶ بود، به کارگردانی مارک فورستر با وجود تولید بسیار مشکل‌دار که موجب شد تا کل پرده سوم آن حذف و دوباره فیلمبرداری شود، حدود ۵۴۰ میلیون دلار در سراسر جهان فروخت.

پیت سال‌ها تلاش کرد تا دیوید فینچر، دوست و همکار قدیمی‌اش را برای ساخت دنباله این فیلم متقاعد کند و فیلم بسیار به مرحله فیلمبرداری نزدیک هم شد، ولی بودجه ساخت آن بسیار افزایش یافت و فینچر از پروژه خارج شد. بعد پارامونت فیلم را کنار گذاشت ولی پیت هرگز آن را رها نکرد.

در فیلم «جنگ جهانی زد» جری لین (پیت) شخصیت اصلی است. او یک محقق سابق سازمان ملل است که پس از شیوع ویروسی سریع، از بازنشستگی بیرون می‌آید تا به داد قربانیانی برسد که در عرض چند ثانیه پس از ابتلا به بیماری، به زامبی‌های خطرناک تبدیل می‌شوند. با فروپاشی تمدن در عرض چند روز، لین در تلاشی جهانی برای ردیابی عامل بیماری‌زا اعزام می‌شود تا بتواند منبع ویروس را پیدا کند.

این واقعیت که تاکنون دنباله این فیلم موفق ساخته نشده است، یکی از فرصت‌های از دست رفته بزرگ پارامونت است آن هم در دورانی که ادامه‌ها سخت موفق هستند. در نهایت به نظر می‌رسد برگر برای احیای مجدد این روند، شخصیت مناسبی باشد.

برگر باید بلافاصله پس از پایان فیلم «سواران»، محصول A۲۴ با بازی پیت، به سراغ این فیلم برود. منابع گفته‌اند فیلمبرداری این فیلم آنقدر خوب پیش رفت که هر ۲ به شکلی جدی دنبال پروژه دوم برای همکاری بودند و همین شد که پیت به برگر پیشنهاد ساختن «جنگ جهانی زد» را داد و تأکید کرد که او برای این کار «عالی» خواهد بود.

اینکه آیا این فیلم پروژه بعدی برگر باشد، هنوز مشخص نیست زیرا او برای سال آینده ساخت فیلمی بیوگرافی از لنس آرمسترانگ با بازی آستین باتلر را در برنامه دارد.

برگر، کارگردان فیلم‌های «در جبهه غرب خبری نیست» و «کنفرانس»، چند سال گذشته را صرف جستجوی یک فرنچایز پرفروش برای ساخت کرده و فیلم‌های «۱۴ یار اوشن»، «جیمز باند ۲۶» و «بورن» را در نظر گرفت و به نظر می‌رسد هنوز به دومی وابسته است. او سرانجام «جنگ جهانی زد» را انتخاب کرد و اینکه آیا او برای این نوع فیلم‌ها مناسب است یا خیر، باید نتیجه را دید.