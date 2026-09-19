به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی‌نژاد پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان گیلان با اشاره به شرایط خاص سال تحصیلی پیش‌رو اظهار کرد: امسال یک سال آموزشی متفاوت را پشت سر گذاشته‌ایم و شرایط کشور و مواجهه با دشمنان موجب شده است مسئولیت و کار معلمان چندین برابر شود.

وی با بیان اینکه مدارس و دانش‌آموزان نیز از شرایط موجود آسیب دیده‌اند، افزود: در چنین شرایطی معلمان باید بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرند؛ چراکه با وجود تورم، تحریم و مشکلات اقتصادی، همچنان مسئولیت سنگین آموزش و تربیت نسل آینده را بر عهده دارند.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با اشاره به وضعیت حقوقی معلمان گفت: بیش از ۴۰ هزار معلم حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و دریافتی بخش قابل توجهی از معلمان متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی نیست. باید تلاش شود انگیزه معلمان برای آغاز سال تحصیلی جدید حفظ و تقویت شود.

در شرایط جنگ، مهربانی باید بیشتر شود

کوچکی‌نژاد با تأکید بر نقش اجتماعی معلمان تصریح کرد: از همه معلمان درخواست می‌کنم سال تحصیلی جدید را با همان انگیزه و روحیه همیشگی آغاز کنند. دشمن تلاش می‌کند روحیه جامعه را تضعیف کند و در چنین شرایطی باید مهربانی و همدلی در مدارس بیشتر شود.

وی خطاب به دستگاه‌های اجرایی حاضر در جلسه شورای آموزش و پرورش گفت: دستگاه‌های اجرایی باید در کنار آموزش و پرورش باشند و برای حل مشکلات مدارس همکاری کنند. نباید معلم و مدیر مدرسه برای انجام امور اداری و دریافت یک امضا یا کارت، گرفتار بروکراسی شوند.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با اشاره به جمعیت دانش‌آموزی و فرهنگیان استان افزود: در گیلان حدود ۳۰۰ هزار دانش‌آموز و بیش از ۲۵ هزار معلم داریم و این مجموعه از نیروهای اثرگذار اجتماعی استان محسوب می‌شوند؛ بنابراین همه دستگاه‌ها باید برای رفع مشکلات آموزش و پرورش همکاری کنند.

مدارس حاشیه شهر نیازمند توجه بیشتری هستند

کوچکی‌نژاد با اشاره به ضرورت بازدید مسئولان از مدارس مناطق کم‌برخوردار بیان کرد: باید در مدارس حاشیه شهر حضور پیدا کرد و از نزدیک شرایط واحدهای آموزشی و وضعیت دانش‌آموزان را دید. اگرچه اقدامات خوبی در برخی بخش‌ها انجام شده، اما همچنان در حوزه آموزش و پرورش با بحران‌ها و مشکلات مختلفی مواجه هستیم.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به شاخص‌های برنامه هفتم توسعه گفت: هرچه برنامه‌های آموزش و پرورش با شاخص‌های برنامه هفتم تطبیق بیشتری داشته باشد، امکان دستیابی به موفقیت بیشتر خواهد بود و باید نقاط ضعف نیز شناسایی و جبران شود.

شهرداری‌ها از ظرفیت مسئولیت اجتماعی برای مدارس استفاده کنند

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با اشاره به ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی دستگاه‌ها اظهار کرد: از شورای آموزش و پرورش انتظار می‌رود از ظرفیت مسئولیت اجتماعی همه دستگاه‌ها برای کمک به مدارس استفاده کند.

کوچکی‌نژاد افزود: بخشی از منابع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌تواند در چارچوب قانون برای کمک به واحدهای آموزشی، بهسازی، رنگ‌آمیزی و رفع نیازهای مدارس هزینه شود و نباید این منابع در بخش‌هایی غیر از محل قانونی خود مصرف شود.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها گفت: مشکلات قانونی و اجرایی موجود باید بررسی شود تا دستگاه‌های محلی بتوانند بیش از گذشته در زمینه بهسازی و تجهیز واحدهای آموزشی مشارکت داشته باشند.

پیگیری مطالبات معلمان در مجلس

کوچکی‌نژاد همچنین از پیگیری موضوع مطالبات و حقوق معلمان خبر داد و گفت: در خصوص برخی مسائل مربوط به استخدام و وضعیت نیروهای آموزشی، جلساتی در حال برگزاری است و تلاش می‌کنیم مواردی که در قانون برنامه نیز مورد تأکید قرار گرفته، در این مسیر پیگیری شود.

وی درباره حق‌التدریس و پرداختی کارکنان مدارس نیز اظهار کرد: حق‌التدریس برخی نیروها افزایش یافته و باید شرایطی فراهم شود که این پرداخت‌ها به شکل عادلانه‌تری به نیروهای آموزشی و عوامل اجرایی مدارس اختصاص یابد.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با اشاره به وضعیت نیروهای خدماتی مدارس گفت: در مدارس با کمبود نیروی خدماتی نیز مواجه هستیم. با توجه به اینکه بخشی از نیروهای خدماتی تا ظهر در مدرسه حضور دارند و در نوبت دوم نیز امور نظافت و خدمات را انجام می‌دهند، باید سازوکاری در سامانه‌ها تعریف شود تا فعالیت این نیروها در دو شیفت محاسبه شود.

کوچکی‌نژاد ادامه داد: پرداخت فوق‌العاده و مزایای مربوط به فعالیت دوشیفته نیروهای خدماتی می‌تواند بخشی از مشکلات این نیروها را جبران کند و در کاهش کمبود نیروی خدماتی مدارس نیز مؤثر باشد.

تقویت زیرساخت‌های آموزشی ضروری است

وی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه نوسازی مدارس گفت: منابع موجود در حوزه نوسازی می‌تواند در بخش‌های مختلف از جمله تأسیسات، فضاهای ورزشی و سایر زیرساخت‌های آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس همچنین بر ضرورت توجه به دانشگاه فرهنگیان تأکید کرد و افزود: هرچه بیشتر در دانشگاه فرهنگیان سرمایه‌گذاری و از این مجموعه حمایت شود، آثار اجتماعی آن در آینده آموزش و پرورش بیشتر نمایان خواهد شد.

کوچکی‌نژاد در پایان با تأکید بر نقش شورای آموزش و پرورش در تصمیم‌گیری‌های این حوزه گفت: اعضای شورای آموزش و پرورش باید مسائل اساسی استان را با جدیت دنبال کنند و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، زمینه رفع مشکلات مدارس، معلمان و دانش‌آموزان را فراهم کنند.