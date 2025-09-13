به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکینژاد عصر شنبه در شورای آموزش و پرورش اظهار کرد: ۵۰ درصد مدارس استان گیلان غیردولتی هستند، اما با توجه به افزایش شهریهها، بسیاری از خانوادهها به سمت مدارس دولتی گرایش یافتهاند.
وی با انتقاد از سهم پایین آموزش و پرورش در بودجه استانی گفت: سهم این بخش بسیار اندک است و گاهی بازسازی سادهترین تجهیزات مانند نیمکتها میلیاردها تومان هزینه در بر دارد.
کوچکینژاد افزود: آموزش و پرورش با وجود جایگاه مهمی که دارد، از منابع محدودی برخوردار است و نیازمند توجه جدیتر در سطوح مدیریتی و برنامهریزی است.
تأمین منابع داخلی و تعامل بین دستگاهها راهکار رفع مشکلات مدارس
«محمدرضا احمدی» نماینده مردم رشت و خمام در مجلس نیز در ادامه این نشست با تأکید بر لزوم رسیدگی به وضعیت مدارس، گفت: بخش زیادی از مشکلات موجود با تعامل و همکاری سازنده میان نهادها قابل حل است.
وی افزود: تأمین بخشی از منابع موردنیاز مدارس باید در داخل استان صورت گیرد، هرچند در سطح ملی نیز اهتمام قابل توجهی برای حمایت از زیرساختهای آموزشی وجود دارد.
احمدی در ادامه بر حمایت از معلمان مناطق محروم تأکید کرد و گفت: باید معلمان کمبرخوردار در محلات کمبرخوردار مورد حمایت قرار گیرند تا انگیزه کافی برای خدمت در حوزه آموزش حفظ شود.
