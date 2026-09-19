به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «ژوهاتسو» به نویسندگی، تهیهکنندگی و کارگردانی محمدرضا خاوری آماده نمایش شد. «ژوهاتسو» داستان میثم و پریسا را روایت میکند که پس از برگزاری مراسم خاکسپاری برادر جوانشان در روستایی متوجه میشوند اشتباهی در روند دفن رخ داده است؛ اتفاقی که خیلی زود پای همه را به میان میکشد.
این فیلم کوتاه با تمرکز بر موقعیتی غیرمنتظره و پیامدهای آن، روایتگر مواجهه یک خانواده با اتفاقی است که روند مراسم خاکسپاری را دستخوش تغییر میکند و آنها را درگیر ماجرایی پیچیده میسازد.
محمدرضا خاوری پیش از این فیلمهای کوتاه «سبا» و «غیرموجه» را ساخته است که در جشنوارههای داخلی و بینالمللی متعددی از جمله جشنواره فیلم کوتاه تهران، جشنواره فیلم فجر، جشنواره بینالمللی فیلم تیرانا و جشنواره فیلم ازمیر، از رویدادهای مورد تأیید آکادمی اسکار و جوایز اروپایی، به نمایش درآمدهاند. «غیرموجه» همچنین موفق به دریافت جایزه ویژه هیئت داوران بیستودومین دوره جشنواره «پانزده» در کارولینای شمالی آمریکا شد و «سبا» تندیس بهترین فیلم جشنواره «Dieciminuti» را به دست آورد و در بیش از ۳۰ جشنواره بینالمللی حضور داشته است.
تورج الوند، مینو شریفی، سیامک ادیب، سعید اعتمادی و فرانک کلانتر بازیگران فیلم کوتاه «ژوهاتسو» هستند.
عوامل فیلم کوتاه «ژوهاتسو» عبارتند از نویسنده، تهیهکننده و کارگردان: محمدرضا خاوری، بازیگران: تورج الوند، مینو شریفی، سیامک ادیب، سعید اعتمادی و فرانک کلانتر، مجری طرح: آدرین آر. مانی و اِما سوفیا فتزولی، تهیهکننده اجرایی: محمدرضا نوری، مدیر فیلمبرداری: وحید ابراهیمی، طراح صحنه: فریاد صالحی، موسیقی: امانوئل زارزوسکی، تدوین: محمدرضا خاوری، طراحی و ترکیب صدا: رامین ابوالصدق، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی، طراح چهرهپردازی: سیامک احمدی، طراح لباس: منیژه عزیزی، صدابردار: نیما خدادی، مدیر تولید: مجید طالعیراد، روابط عمومی: زهره کردلو.
«ژوهاتسو» محصول انجمن سینمای جوانان ایران است.
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