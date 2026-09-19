کلاهبردار ۴ میلیارد ریالی در پلدختر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رسول کرمی‌چگنی ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وصول احکام قضائی از شهرستان پلدختر مبنی بر تحت تعقیب بودن فردی به اتهام کلاهبرداری در قالب خرید و فروش ملک، شناسایی و دستگیری این متهم در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، تحقیقات خود را برای شناسایی مخفیگاه متهم آغاز کردند و در نهایت موفق به شناسایی محل اختفای وی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان پلدختر عنوان کرد: مأموران پس از شناسایی مخفیگاه متهم، در یک عملیات ضربتی وی را دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به مقر انتظامی منتقل کردند.

سرهنگ کرمی‌چگنی با اشاره به جزئیات این پرونده، گفت: متهم با جلب اعتماد شاکی و در پوشش انجام معامله و خرید و فروش ملک، موفق به کلاهبرداری حدود چهار میلیارد ریال شده بود و پس از ارتکاب جرم نیز با هدف فرار از دست قانون، از منطقه متواری شده بود.

وی با بیان اینکه متهم پس از دستگیری برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد، افزود: پلیس با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، شناسایی و دستگیری افراد تحت تعقیب را با جدیت دنبال می‌کند.

فرمانده انتظامی شهرستان پلدختر در پایان به شهروندان توصیه کرد: در انجام معاملات مالی و ملکی، ضمن احراز دقیق هویت طرف مقابل و بررسی اسناد و مدارک، از اعتماد بی‌جا و پرداخت وجه پیش از اطمینان از صحت و قانونی بودن معامله خودداری کنند.