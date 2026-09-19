چین چرا دوباره به بازار خرید نفت برگشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرنا نوشت: روند افزایشی قیمت نفت در هفته های اخیر، رشد سریع فرآورده های نفتی بخصوص بنزین و گازوئیل را در اقصی نقاط جهان به دنبال داشته است به طوری که تحلیلگران این روند افزایشی را تحت تاثیر عواملی چون روند نزولی ذخایر راهبردی کشورهای بزرگ صنعتی بخصوص آمریکا، تداوم اختلال عرضه نفت از مبدا کشورهای خلیج فارس به دلیل انسداد تنگه هرمز، تحولات اخیر یمن و بسته شدن تنگه باب المندب به روی شناورهای عربستانی و مهمتر از همه آسیب دیدن خطوط انتقال نفت عربستان می دانند. اما از سوی دیگر برخی دیگر از تحلیلگران از بازگشت بزرگترین خریدار نفت خام جهان به بازار انرژی خبر می دهند؛ چین که در ماههای پس از آغاز جنگ آمریکا علیه ایران با مدیریت تقاضای خرید، بر بازار قیمت های انرژی اثر گذاشت و مانع از جهش آن به سوی نفت ۲۰۰ دلاری شد، در هفته های اخیر برای خرید به بازارهای خرید جدید روی آورده است به طوری که شاخص ها از رشد بهای نفت خام در بورس شانگهای خبر می دهند که به حدود ۱۳۰ دلار در هر بشکه رسیده است.

افشین جوان تحلیلگر بازارهای انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در تحلیل شرایط پیش آمده در بازار نفت معتقد است که چین در هفته‌های اخیر با شتاب بیشتری برای خرید به بازار بین‌المللی نفت خام بازگشته اما همچنان این پرسش مطرح است که آیا پکن در حال بازسازی ذخایر عظیم نفتی خود است یا این خریدها موقتی است. وی اظهار داشت: رصد بازارها گویای آن است که پالایشگاه‌های چینی خریدهای نقدی خود را از تولیدکنندگان غرب آفریقا، کانادا و آمریکای جنوبی افزایش داده‌اند و معامله‌گران از تشدید رقابت برای محموله‌های نفت خام عازم آسیا خبر می‌دهند.

چین با سطحی بی سابقه از تاب آوری انرژی با بحران تنگه هرمز روبرو شد

وی ادامه داد: در نگاه نخست چنین به نظر می رسد که چین پس از ماه‌ها اختلال در جریان عرضه نفت ناشی از بحران تنگه هرمز، قصد دارد نفت بیشتری بخرد تا ذخایر استراتژیک خود را پُر کند اما تحلیل داده ها بیانگر آن است که هدف اصلی، جلوگیری از کاهش بیشتر این ذخایر باشد زیرا در سایه جنگ آمریکا علیه ایران، این ذخایر به شکل معناداری کاهش یافته اند. این کارشناس انرژی با یادآوری اینکه چین در طول سال ۲۰۲۵ میلادی و ابتدای سال ۲۰۲۶ اقدام به خرید و انباشت نفت خام و ذخیره سازی عمده آن کرده بود، افزود: در زمان آغاز جنگ آمریکا علیه ایران و بروز اختلال در تردد نفتکش ها چین موقعیت قدرتمندی در زمینه ذخایر نفتی داشت و می توان گفت با یک برنامه مدون انباشت نفت خام با سطحی بی سابقه از تاب آوری و آمادگی وارد تنش های تنگه هرمز شد.

وی به داده های موسسات بین المللی همچون Mysteel OilChem استناد کرد و گفت: این موسسه که ۳۹ مجتمع تجاری کلیدی در ۱۸ بندر اصلی چین را با پوشش ۹۳ درصدی بازار رصد می‌کند که بر اساس اطلاعات آن در تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۲۶ (پیش از شوک هرمز)، شاخص ذخایر نفت تجاری بنادر چین در تراز ۱۰۴.۶۸ واحد قرار داشت، نرخ بهره‌برداری از ظرفیت مخازن بندری در سطح ۵۷.۱۹ درصد ثبت شده بود و طبق ارزیابی‌های پایگاه داده‌های کپلر حجم کل ذخایر مشاهده‌پذیر نفت خام روی خشکی چین در شروع بحران حدود یک میلیارد و ۲۱۵ میلیون بشکه برآورد می‌شد و در همان تاریخ نرخ استفاده از ظرفیت مخازن تجاری نفت خام مورد پایش ۵۷.۱۹ درصد بود.

به گفته جوان، این آمار نشان می دهد چین در برابر یک توقف ناگهانی در عرضه نفت خاورمیانه، از یک سپر فیزیکی قابل توجه برخوردار بود و حتی برآوردهای بعدی موسسه کپلر نشان می دهد ذخایر قابل مشاهده نفت خام در خشکی چین در آغاز بحران تنگه هرمز در حدود ۱.۲۱۵ میلیارد بشکه بوده است. جوان با بیان اینکه افزایش ذخایر نفتی چین تا ۱۳ مه حدود ۱.۲۴۰ میلیارد بشکه برآورد می شد که نتیجه ورود محموله‌هایی بود که پیش‌تر قرارداد آنها منعقد شده بود، افزود: این اقدامات سپر امنی را برای چین در حوزه انرژی طی ماههای پیش رو ایجاد کرد.

وی در عین حال با اشاره به اینکه این حاشیه امن از اواسط بهار رو به کاهش نهاد به طوری که در اواخر ماه اوت نسبت به ماه مه ۶۸ میلیون بشکه کاهش ذخایر ثبت شده است، توضیح داد: اگرچه برآوردها حاکی از آن است که ذخایر چین کفاف ۸۸ روز نیاز پالایشگاهی این کشور را می دهد اما باید توجه داشت که شاخص ذخایر نفت خام بندی چین از ۱۰۴.۶۸ پیش از انسداد تنگه هرمز به ۹۰.۲۰ در نهم سپامبر کاهش یافته که افت ۱۳.۸ درصدی را نشان می دهد.

وی همچنین نرخ استفاده از مخازن نفتی نیز از ۵۷.۱۹ درصد به ۴۹.۲۸ درصد رسیده است، اظهار داشت: این ارقام گویای آن است که به دلیل کاهش ذخایر نفتی این کشور، چین به طور پیوسته در حال پر کردن مخازن خود در هفته های اخیر بوده است همچنان که آژانس بین المللی انرژی در گزارش اخیر خود چین را یکی از عوامل مهم کاهش ذحایر کشورهای غیرعضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی معرفی کرد.

چین وارد مرحله بازسازی پایدار ذخایر ملی خود نشده است

جوان در عین حال با رد برخی دیدگاهها که معتقدند چین وارد مرحله بازسازی ذخایر خود شده است، گفت: تداوم نیافتن روند افزایشی شاخص ذخایر نفت خام بنادر چین گویای آن است که چین بیشتر به دنبال پر کردن کوتاه مدت برخی مخازن تجاری خود بوده و آغاز پایدار افزایش ذخایر ملی را دنبال نکرده است. وی با یادآوری اینکه چین برخلاف آمریکا، اطلاعات ذخایر نفت خام ملی را به صورت هفتگی منتشر نمی کند، افزود: تغییرات حاصل از تفاضل واردات منهای مصرف پالایشگاهی که گاه به عنوان تغییر ضمنی ذخایر شناخته می‌شود، نباید به طور خودکار معادل تغییر فیزیکی ذخایر نفت خام چین تلقی شود.

این کارشناس انرژی به رشد تقاضای پالایشگاهی اشاره کرد و با بیان اینکه رشد این تقاضا مانع افزایش سریع ذخایر می‌شود، اظهار داشت: فرآورش نفت خام چین در ماه اوت به حدود ۵۷.۱۴ میلیون تن رسیده که حدود ۹.۲۵ درصد بیشتر از ماه قبل آن بوده و بیانگر رشد مصرف پالایشگاهی در این کشور است. جوان توضیح داد: افزایش نرخ استفاده از ظرفیت پالایشگاهی به این معناست که بخش بزرگی از نفتی که وارد بنادر چین می‌شود، به سرعت وارد واحدهای پالایشی شده و در مخازن باقی نمی‌ماند زیرا عواملی چون بهبود حاشیه سود پالایش، جذاب‌تر شدن اقتصاد تولید گازوئیل و تقویت تقاضای فرآورده‌ها نیز پالایشگاه‌ها را به افزایش خوراک تشویق کرده است. وی افزود: وقتی حجم فرآورش پالایشگاهی افزایش یابد، ورود نفت خام باید بیش از این تقاضای پالایشگاهی باشد تا به تقویت ذخایر کمک کند در غیر این صورت حتی اگر حجم خرید نفت خام رشد کند و در عین حال مصرف پالایشگاهی هم روند صعودی داشته باشد، ذخایر نفتی چین افزایش نخواهد یافت.

چین در پی متنوع سازی بازارهای نفتی

جوان در ادامه به گزارش رویترز استناد کرد که بر اساس آن پالایشگاه‌های مستقل چین به تازگی بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت خام از غرب آفریقا، کانادا و آمریکای جنوبی خریداری کرده‌اند و در این باره توضیح داد: این خریدها منعکس‌کننده تلاش روزافزون برای کاهش وابستگی به مسیرهای عرضه‌ای است که تحت تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی، تحریم‌ها یا محدودیت‌های حمل‌ونقل قرار گرفته‌اند.

وی خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی دسترسی به برخی محموله‌ها از خلیج فارس دشوارتر شده و بخشی از جریان نفت روسیه نیز پیچیده‌تر یا پرهزینه‌تر شده است و به همین دلیل پالایشگاه‌های چینی در حال متنوع‌سازی گسترده‌تر سبد تامین خود هستند. وی این اقدام را بخشی از راهبرد امنیت انرژی چین توصیف کرد و افزود: روشن نبودن آینده تنگه هرمز، آسیب‌پذیری ناشی از وابستگی چین به نفت خام دریابرد خاورمیانه را برجسته کرده است زیرا این کشور بزرگترین واردکننده نفت خام جهان است و نمی خواهد در برابر اخلال در عرضه نفت آسیب پذیر باشد.

پکن تمایلی به مصرف سریع ذخایر راهبردی ندارد

این کارشناس انرژی با بیان اینکه پکن تمایل دارد از ذخایر راهبردی خود محافظت کند، خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد پکن ترجیح می دهد تا با ذخایر تجاری، موجودی پالایشگاه‌ها و خرید نفت خام از منابع جایگزین، بخش بزرگی از شوک اولیه را جذب کند و به دنبال مصرف ذخایر راهبردی خود نیست. جوان الگوی در حال شکل‌گیری را بهترین شکل خرید دفاعی در شرایط کاهش ذخایر و افزایش خوراک پالایشگاهی توصیف کرد و گفت: افزایش حاشیه سود فرآورده‌های پالایشگاهی سبب شده تا وقتی مسیرهای سنتی از خاورمیانه با اختلال روبرو باشند، پالایشگاه‌های مستقل به سمت نفت خام جایگزین حرکت کنند به طوری که نتیجه این وضعیت خرید تهاجمی‌تر نفت خام است. وی افزود: اگر معامله‌گران هر افزایش خرید چین را به عنوان انباشت ذخایر تفسیر کنند، ممکن است مصرف واقعی نفت این کشور را کمتر از واقع و حاشیه اضطراری آن را بیشتر از واقع برآورد کنند.

سه مسیر پیش روی پکن برای تضمین امنیت انرژی

این تحلیلگر بازار انرژی با بیان اینکه داستان ذخایر چین در سال ۲۰۲۷ می‌تواند اهمیت بیشتری پیدا کند، سه مسیر کلی قابل تصور برای آن تشریح کرد و گفت: در سناریوی عادی‌سازی، شرایط حمل‌ونقل در خلیج فارس و تنگه هرمز به طور قابل توجهی بهبود می‌یابد و دسترسی به نفت خام باثبات‌تر می‌شود. در این شرایط، چین می‌تواند ذخایری را که طی سال ۲۰۲۶ کاهش یافته‌اند، به شکل هدفمند بازسازی کند.

جوان افزود: نکته جالب آن است که بازگشایی کامل تنگه هرمز می‌تواند خود به منبع جدیدی از تقاضای نفت تبدیل شود. وقتی مسیرهای عرضه عادی شوند، چین ممکن است همزمان با تامین خوراک پالایشگاه‌ها، مخازن خود را نیز با سرعت بیشتری پر کند. چنین روندی می‌تواند بخش قابل توجهی از بشکه‌های بازگشته از خاورمیانه را جذب کند و مانع از آن شود که بازار جهانی به همان سرعتی که برخی انتظار دارند وارد وضعیت مازاد عرضه شود.

جوان اضافه کرد: سناریوی دوم، عادی‌سازی ناقص و تدریجی است. در این مسیر، ذخایر چین ممکن است در بخش نخست ۲۰۲۷ همچنان کاهش پیدا کند، سپس تثبیت شود و در نیمه دوم سال به تدریج بهبود یابد. در این وضعیت، چین میان حفظ فعالیت پالایشگاه‌ها، حفاظت از ذخایر راهبردی، متنوع‌سازی منابع عرضه و بازسازی ذخایر در زمان مناسب از نظر قیمت و لجستیک تعادل برقرار خواهد کرد.

این تحلیلگر نفت و انرژی گفت: سناریوی سوم بسیار دشوارتر است. اگر محدودیت‌های مرتبط با تنگه هرمز یا اختلالات گسترده‌تر ژئوپلیتیکی در سال ۲۰۲۷ ادامه یابد، چین ممکن است با وجود تنوع‌بخشی شدید به منابع تامین همچنان ناچار به برداشت از ذخایر باشد. در این حالت، نرخ فعالیت پالایشگاه‌ها نیز شاید باید با میزان واقعی دسترسی به نفت خام تطبیق داده شود. چنین افتی حاشیه امنیت انرژی چین را به طور محسوسی کاهش می‌دهد و می‌تواند تمایل پکن به مداخله فعال‌تر در قراردادها و ترتیبات بین‌المللی عرضه نفت را افزایش دهد.

بزرگ‌ترین شگفتی بازار نفت شاید پس از پایان بحران رخ دهد

جوان با ترسیم آینده نفتی چین اظهار داشت: اگر چین سال ۲۰۲۶ را با ذخایری به مراتب پایین‌تر از سطح پیش از بحران به پایان برساند، عادی‌شدن تردد در تنگه هرمز می‌تواند آغازگر یک برنامه بزرگ بازسازی ذخایر باشد که لایه جدیدی از تقاضا را در بازار ایجاد خواهد کرد و بشکه‌های بیشتری دوباره به بازار بازمی‌گردند. وی افزود: این فرض متعارف که بازگشت عادی جریان نفت در مسیرهای دریایی یک عامل نزولی برای قیمت‌ها خواهد بود، ممکن است بیش از حد ساده‌انگارانه باشد زیرا در عین حال که نفت بیشتری وارد بازار خواهد شد، اما چین می‌تواند بخشی از آن را جذب کند به طوری که مقیاس و سرعت این چرخه بازسازی می‌تواند به یکی از مهم‌ترین متغیرهای بازار برای نفت برنت، اختلاف قیمت نفت خام دبی، بازار نفتکش‌ها و سیاست اوپک‌پلاس در سال ۲۰۲۷ تبدیل شود.

وی خاطر نشان کرد: اگر افزایش خرید نفت از سوی چین برای چند هفته متوالی افزایش یابد به طوری که ذخایر نفت خام بندری همراه با رشد نرخ استفاده از مخازن همزمان رشد کنند، می توان گفت که این کشور وارد مرحله بازسازی واقعی ذخایر خود شده است. به گفته جوان، نرخ فعالیت پالایشگاه‌های مستقل، سطح مخازن شاندونگ، واردات گمرکی، ورود نفت خام از مسیر دریا، خوراک پالایشگاه‌ها، نرخ کرایه نفتکش‌ها و اختلاف قیمت نفت خام خاورمیانه از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی استراتژی نفتی چین به شمار می روند. این کارشناس انرژی با تاکید بر اینکه تحولات تنگه هرمز همچنان متغییر اصلی در بازار نفت است، اظهار داشت: هر بهبود در تردد کشتی‌ها و افزایش قابلیت دسترسی به نفت خام، توان چین برای عبور از سیاست حفظ ذخایر به سمت بازسازی ذخایر را افزایش می‌دهد.