صادق: بهسازی آزادراه زنجان ـ تبریز پس از ۱۵ سال آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی از آغاز عملیات بهسازی و نوسازی آزادراه زنجان - تبریز پس از ۱۵ سال خبر داد و گفت: بیش از ۴۰ درصد این مسیر نیازمند بهسازی عمیق و اساسی است.

وی با اشاره به اهمیت آزادراه زنجان - تبریز در شبکه حمل‌ونقل کشور اظهار کرد: آزادراه زنجان - تبریز یکی از مسیرهای مهم و حیاتی کشور است که در امتداد محور تهران تا مرز بازرگان قرار دارد و از نظر تردد مسافر و جابه‌جایی کالا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

صادق با اشاره به وضعیت نامناسب بخش‌هایی از این مسیر گفت: آزادراه زنجان - تبریز از زمان افتتاح و تحویل به مردم، به مدت ۱۵ سال بهسازی نشده بود و در این مدت، گلایه‌های بسیاری از سوی استفاده‌کنندگان این مسیر، نه‌تنها در استان‌های زنجان و آذربایجان شرقی، بلکه در سراسر کشور مطرح شده است.

وی ادامه داد: عملیات بهسازی و نوسازی این آزادراه از اردیبهشت امسال آغاز شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۴۰ درصد مسیر دچار آسیب جدی شده است؛ از این رو، اجرای عملیات بهسازی عمیق و اساسی در این محور ضرورت داشت.

وزیر راه و شهرسازی در پایان با بیان اینکه عملیات اجرایی در قطعات مختلف آزادراه در حال انجام است، خاطرنشان کرد: امیدواریم بخش عمده‌ای از مشکلات موجود تا پایان عملیات برطرف شود.

بر اساس این گزارش، آزادراه زنجان - قزوین - تبریز در مجموع حدود ۲۰۰ کیلومتر در محدوده استان زنجان قرار دارد که حدود ۱۰۵ کیلومتر آن در محور زنجان ـ قزوین و ۹۵ کیلومتر در محور زنجان - تبریز واقع شده است.

همچنین محور آزادراهی تهران - زنجان - تبریز - بازرگان در امتداد کریدور اصلی حمل‌ونقل کشور، تهران را به مرز بازرگان متصل می‌کند. طول این مسیر حدود ۹۰۰ کیلومتر است و از نظر جابه‌جایی مسافر، حمل کالا و ارتباط با مرز بازرگان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.