برخاستن ستونی عظیم از دود بر فراز ریاض؛ آرامکو به آتش کشیده شد+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، شاهدان عینی گزارش دادند که روز شنبه شعله‌های آتش و ستونی ضخیم از دود سیاه را در نزدیکی فرودگاه ریاض مشاهده کرده اند.

رویترز گزارش داد: ستونی از دود از نزدیکی فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض به هوا برخاسته است. همزمان برخی منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجارهایی در نزدیکی فرودگاه ریاض خبر دادند.

خبرگزاری رویترز عکسی از دود برخاسته از یک انبار سوخت در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض منتشر کرد که به گفته این خبرگزاری توسط نیروهای مسلح یمن هدف قرار گرفته است.

این منابع به توقف پروازهای فرودگاه بین المللی ریاض اشاره کردند. منابع خبری از برخاستن آتش از سمت شمالی فرودگاه خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که حمله ای از جانب نیروهای مسلح یمن انجام شده است.

برخی منابع از تخریب یک ساختمان باربری در فرودگاه ریاض و تأسیسات آرامکو در ریاض خبر دادند. بر اساس این گزارش، ساختمانی متعلق به شرکت‌های لجستیکی در داخل فرودگاه ریاض دچار خسارات گسترده‌ای شد.

شبکه العهد گزارش داد: انصارالله یمن فروگاه ملک خالد را با پهپاد انتحاری هدف قرار داده است.

خبرگزاری فرانسه از وقوع آتش‌سوزی در یک مخزن سوخت متعلق به آرامکو در نزدیکی فرودگاه ریاض خبر داد.

این درحالی است که مقامات سعودی واکنشی هنوز نشان نداده اند.