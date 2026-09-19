به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید هاشم موسوینیا بعداظهر چهارشنبه در نشست قرارگاه ملی جهاد تبیین کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: جهاد تبیین به تعبیر مقام معظم رهبری، واجبی فوری، قطعی و عینی است و باید در تمامی سطوح جامعه مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به برنامههای فرهنگی برگزارشده در استان افزود: کنگره شعر امسال با محوریت شهادت حضرت آیتالله رئیسی و موضوع خونخواهی، با استقبال شاعران مطرح کشور مواجه شد و آثار فاخری به این رویداد ارسال شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی دفتر نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در جشن «امت احمد» نیز شاهد استقبال گسترده مردم بودیم و برنامههای محتوایی این جشن بهعنوان نمونهای موفق در سطح ملی بازتاب یافت.
وی با اشاره به تأکیدات مستمر آیتالله حسینی، نماینده ولیفقیه در استان، بر موضوع جهاد تبیین تصریح کرد: باید از ظرفیت روحانیون، فرماندهان پایگاههای مقاومت، هادیان سیاسی، هیئتهای مذهبی، هنرمندان، رسانهها، بلاگرها و اساتید دانشگاه برای روشنگری و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی استفاده شود.
حجت الاسلام سید هاشم موسوینیا با اشاره به آغاز سال تحصیلی و تغییر زیستبوم فکری و اجتماعی نوجوانان امروز گفت: برنامههای فرهنگی باید متناسب با دنیای متفاوت دانشآموزان و نوجوانان طراحی و اجرا شود و نمیتوان با شیوههای گذشته با نسل جدید ارتباط برقرار کرد.
وی از راهاندازی طرح «نسل آگاه» خبر داد و گفت: با تأیید نماینده ولیفقیه در استان، این طرح با هدف پاسخ به شبهات، گفتوگو با جوانان و نوجوانان و تقویت گفتمانسازی، بهصورت هفتگی در مصلای امام خمینی(ره) یاسوج برگزار خواهد شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی دفتر نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: در این طرح از ظرفیت زنگهای پرورشی و دینی مدارس و همچنین اساتید برجسته استفاده میشود تا زمینه گفتوگوی مستقیم با نسل جوان و تبیین واقعیتهای روز فراهم شود.
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