۱۴۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی از محل سرمایه گذاری خارجی در خراسان جنوبی 

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح شنبه در ستاد انرژی‌های تجدیدپذیر خراسان جنوبی اظهار کرد: در حال حاضر هفت پروژه نیروگاه خورشیدی از محل سرمایه گذاری خارجی در استان در دست اجراست که مجموع ظرفیت آنها به ۱۴۰ مگاوات می‌رسد.

وی با اشاره به روند اجرای پروژه ۳۰ مگاواتی نیروگاه خورشیدی در شهرستان نهبندان از محل سرمایه گذاری خارجی افزود: در بازدیدی که هفته گذشته از این نیروگاه انجام شد، پروژه حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و تجهیزات مورد نیاز از جمله پنل‌ها و اینورترها تأمین و محل پروژه تامین شده بود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: تلاش می‌کنیم با رفع موانع موجود، روند اجرای این پروژه‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: امیدواریم نیروگاه خورشیدی نهبندان کمتر از دو ماه دیگر به شبکه برق متصل شود.

ذاکریان با اشاره به دیگر پروژه‌های خورشیدی استان افزود: در شهرستان‌های سرایان و قاین نیز پروژه‌های نیروگاه خورشیدی در حال پیگیری است و مراحل تخصیص و واگذاری زمین آنها انجام شده و روند اجرای پروژه‌ها به خوبی پیش می‌رود.

وی درباره تأمین تجهیزات مورد نیاز نیروگاه‌های خورشیدی از محل سرمایه گذاری های داخلی اظهار کرد: در صورت وجود مشکل در زمینه تخصیص ارز، می‌توان از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کرد تا سرمایه‌گذاران بتوانند فرآیند واردات پنل و سایر تجهیزات مورد نیاز نیروگاه‌ها را با سهولت بیشتری انجام دهند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی همچنین به برنامه احداث نیروگاه خورشیدی توسط دولت اشاره کرد و گفت: وزارت اقتصاد در شهرستان فردوس نیز احداث نیروگاه خورشیدی را دنبال می‌کند که زمین آن واگذار شده و هزینه‌های مربوط به زمین نیز پرداخت شده و در جریان اجرا قرار دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر استان گفت: در حال حاضر ۴۸ مگاوات نیروگاه خورشیدی از محل سرمایه‌گذاری خارجی به شبکه برق متصل شده است و ۱۴۰ مگاوات ظرفیت جدید نیز در دست اجراست.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در پایان اظهار کرد: با توجه به هدف‌گذاری انجام شده، این امکان وجود دارد که خراسان جنوبی در تابستان سال آینده به نخستین استان بدون خاموشی تبدیل شود.