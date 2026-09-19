اجرای ۲۰ ویژه برنامه هفته دفاع مقدس در شهرستان دهلران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد رحمانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: تمام اقتدار و عزتی که امروز در سطح جهان داریم، مرهون خون شهدا و ایثارگری‌های دوران دفاع مقدس است؛ لذا وظیفه داریم این فرهنگ متعالی را به‌خوبی ترویج کنیم.

وی با اشاره به اینکه در هفته دفاع مقدس امسال، ۲۰ برنامه متنوع با محوریت تبیین دستاوردهای انقلاب و دوران جنگ تحمیلی در شهرستان دهلران اجرایی خواهد شد، گفت: فضاسازی تبلیغاتی متناسب با این هفته در سطح شهرستان آغاز شده است.

سرهنگ رحمانی در ادامه به بخشی از برنامه‌های پیش‌بینی شده اشاره کرد و افزود: رژه خودرویی و موتوری، غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، نواختن زنگ شهید در مدارس اول مهر، روایت‌گری دفاع مقدس در مراکز آموزشی و اعزام تیم‌های پزشکی به مناطق محروم از جمله برنامه‌های شاخص این ایام است.

فرمانده سپاه ناحیه دهلران همچنین برپایی یادواره جنگ رمضان و شهدای محله، برگزاری مسابقات ورزشی، همایش پیاده‌روی خانوادگی و برپایی میز خدمت را از دیگر اقدامات مهم هفته دفاع مقدس برشمرد و تأکید کرد: برگزاری همایش جان‌فدا نیز در مهرماه در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر لزوم حضور فعال مسئولین در برنامه‌ها تصریح کرد: انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌های اجرایی با اراده‌ای جهادی پای کار باشند تا شاهد برگزاری برنامه‌هایی در شأن جایگاه والای دفاع مقدس در شهرستان دهلران باشیم.