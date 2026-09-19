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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

مأموریت ۴۸ ساعته حفاظتی در پاسگاه «چم‌چیت» دورود اجرا شد

مأموریت ۴۸ ساعته حفاظتی در پاسگاه «چم‌چیت» دورود اجرا شد

دورود- مأموریت ۴۸ ساعته حفاظتی با هدف تشدید نظارت، کنترل تردد و مقابله با تخلفات مرتبط با منابع طبیعی در محدوده پاسگاه حفاظتی «چم‌چیت» دورود اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین یگان حفاظت اداره‌کل به همراه کارشناسان یگان حفاظت لرستان با حضور در پاسگاه حفاظتی چم‌چیت، ضمن بازدید و سرکشی از این پاسگاه، روند اجرای مأموریت‌ها و اقدامات حفاظتی انجام‌شده در منطقه را مورد بررسی قرار دادند.

همچنین گشت‌های حفاظتی هدفمند و ایست و بازرسی‌های برنامه‌ریزی‌شده با هدف کنترل تردد خودروها، شناسایی تخلفات مرتبط با منابع طبیعی و برخورد با عوامل تخریب در محدوده تحت پوشش پاسگاه به اجرا درآمد.

با توجه به گزارش‌های موجود، شناسایی و پاکسازی نقاط آلوده در روستاهای برآفتاب، گورکش، تی، ماسور، عمارت و مناطق پیرامونی نیز در دستور کار نیروهای حفاظتی قرار گرفت و اقدامات لازم در این مناطق انجام شد.

این مأموریت به‌صورت مشترک و مستمر در ساعات روز و شب و با مشارکت رئیس و نیروهای یگان حفاظت شهرستان دورود ادامه یافت و در جریان اجرای آن، تعدادی از افراد متخلف که اقدام به تهیه زغال با استفاده از کوره‌های هوایی می‌کردند، شناسایی شدند.

افراد شناسایی‌شده برای تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دورود احضار شدند.

یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان با تأکید بر تداوم گشت‌های حفاظتی و نظارت بر عرصه‌های طبیعی، اعلام کرده است که صیانت از جنگل‌ها و مراتع استان به‌صورت شبانه‌روزی در دستور کار نیروهای حفاظتی قرار دارد.

کد مطلب 6951532

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