به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین یگان حفاظت ادارهکل به همراه کارشناسان یگان حفاظت لرستان با حضور در پاسگاه حفاظتی چمچیت، ضمن بازدید و سرکشی از این پاسگاه، روند اجرای مأموریتها و اقدامات حفاظتی انجامشده در منطقه را مورد بررسی قرار دادند.
همچنین گشتهای حفاظتی هدفمند و ایست و بازرسیهای برنامهریزیشده با هدف کنترل تردد خودروها، شناسایی تخلفات مرتبط با منابع طبیعی و برخورد با عوامل تخریب در محدوده تحت پوشش پاسگاه به اجرا درآمد.
با توجه به گزارشهای موجود، شناسایی و پاکسازی نقاط آلوده در روستاهای برآفتاب، گورکش، تی، ماسور، عمارت و مناطق پیرامونی نیز در دستور کار نیروهای حفاظتی قرار گرفت و اقدامات لازم در این مناطق انجام شد.
این مأموریت بهصورت مشترک و مستمر در ساعات روز و شب و با مشارکت رئیس و نیروهای یگان حفاظت شهرستان دورود ادامه یافت و در جریان اجرای آن، تعدادی از افراد متخلف که اقدام به تهیه زغال با استفاده از کورههای هوایی میکردند، شناسایی شدند.
افراد شناساییشده برای تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دورود احضار شدند.
یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان با تأکید بر تداوم گشتهای حفاظتی و نظارت بر عرصههای طبیعی، اعلام کرده است که صیانت از جنگلها و مراتع استان بهصورت شبانهروزی در دستور کار نیروهای حفاظتی قرار دارد.
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