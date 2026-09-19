به گزارش خبرنگار مهر، شعر به‌عنوان بخشی ماندگار از فرهنگ و هویت هر سرزمین، جایگاه ویژه‌ای در ادبیات و حافظه فرهنگی ملت‌ها دارد و در همین راستا، محفل شعر «مِهر» در آستانه روز شعر و ادب فارسی، برنامه‌ای را با محوریت بزرگداشت استاد محمدحسین شهریار، شاعر نام‌آشنای ایران، برگزار می‌کند.

در این نشست فرهنگی و ادبی، ضمن گرامی‌داشت مقام ادبی استاد شهریار، جمعی از شاعران به شعرخوانی خواهند پرداخت و درباره شعر، ادبیات فارسی و جایگاه شاعران در فرهنگ و هویت ایرانی به گفت‌وگو و تبادل نظر خواهند پرداخت.

محفل شعر «مِهر» همچنین همچون هفته‌های گذشته، با حضور شاعران و نویسندگان برگزار می‌شود و فضایی برای دیدار و گفت‌وگوی اهل قلم، شنیدن شعر و پرداختن به موضوعات مرتبط با ادبیات و پاسداشت زبان فارسی فراهم خواهد کرد.

این برنامه امروز ساعت ۱۶ در سینما فلسطین بروجرد، سالن شماره ۳ برگزار می‌شود.

حضور شاعران، نویسندگان، علاقه‌مندان شعر و ادب فارسی و عموم دوستداران فرهنگ و هنر در این برنامه آزاد و رایگان اعلام شده است.

محفل شعر «مِهر» در ادامه برنامه‌های هفتگی خود، این نشست را فرصتی برای گردهمایی اهالی شعر و ادب، پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت یکی از چهره‌های ماندگار شعر معاصر ایران برگزار خواهد کرد.