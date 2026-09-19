به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز شنبه جلسه ساماندهی متکدیان شهرستان بروجرد به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ویژه بروجرد و با حضور اعضای کارگروه برگزار شد.

صارمی در این جلسه با تأکید بر ضرورت ساماندهی وضعیت متکدیان در سطح شهرستان، اظهار داشت: جمع‌آوری متکدیان باید با رویکردی منسجم، هدفمند و با رعایت کرامت انسانی انجام شود و دستگاه‌های مسئول نیز باید وظایف و مسئولیت‌های خود را در این زمینه با جدیت دنبال کنند.

وی افزود: شناسایی افراد نیازمند واقعی و تفکیک آنان از افرادی که تکدی‌گری را به‌عنوان شغل انتخاب کرده‌اند، از الزامات مهم در ساماندهی این حوزه است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ویژه بروجرد ادامه داد: در کنار اقدامات اجرایی برای جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان، باید مسائل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با این پدیده نیز مورد توجه قرار گیرد تا اقدامات انجام‌شده به نتایج پایدار منجر شود.

صارمی بر ضرورت هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌های عضو کارگروه تأکید کرد و گفت: با برنامه‌ریزی مناسب، تعیین مسئولیت‌ها و تقسیم کار میان دستگاه‌های متولی می‌توان از گسترش پدیده تکدی‌گری در سطح شهرستان جلوگیری کرد و زمینه ساماندهی پایدار این افراد را فراهم آورد.

وی تصریح کرد: ساماندهی متکدیان موضوعی چندوجهی است و تحقق اهداف این حوزه نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاه‌های مسئول و اجرای دقیق وظایف محوله است.