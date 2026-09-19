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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷

ساماندهی متکدیان در بروجرد نیازمند همکاری دستگاه‌های متولی است

ساماندهی متکدیان در بروجرد نیازمند همکاری دستگاه‌های متولی است

بروجرد- معاون سیاسی امنیتی فرمانداری بروجرد بر ضرورت ساماندهی متکدیان در سطح شهرستان با رویکردی منسجم و هدفمند و با همکاری دستگاه‌های متولی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز شنبه جلسه ساماندهی متکدیان شهرستان بروجرد به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ویژه بروجرد و با حضور اعضای کارگروه برگزار شد.

صارمی در این جلسه با تأکید بر ضرورت ساماندهی وضعیت متکدیان در سطح شهرستان، اظهار داشت: جمع‌آوری متکدیان باید با رویکردی منسجم، هدفمند و با رعایت کرامت انسانی انجام شود و دستگاه‌های مسئول نیز باید وظایف و مسئولیت‌های خود را در این زمینه با جدیت دنبال کنند.

وی افزود: شناسایی افراد نیازمند واقعی و تفکیک آنان از افرادی که تکدی‌گری را به‌عنوان شغل انتخاب کرده‌اند، از الزامات مهم در ساماندهی این حوزه است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ویژه بروجرد ادامه داد: در کنار اقدامات اجرایی برای جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان، باید مسائل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با این پدیده نیز مورد توجه قرار گیرد تا اقدامات انجام‌شده به نتایج پایدار منجر شود.

صارمی بر ضرورت هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌های عضو کارگروه تأکید کرد و گفت: با برنامه‌ریزی مناسب، تعیین مسئولیت‌ها و تقسیم کار میان دستگاه‌های متولی می‌توان از گسترش پدیده تکدی‌گری در سطح شهرستان جلوگیری کرد و زمینه ساماندهی پایدار این افراد را فراهم آورد.

وی تصریح کرد: ساماندهی متکدیان موضوعی چندوجهی است و تحقق اهداف این حوزه نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاه‌های مسئول و اجرای دقیق وظایف محوله است.

کد مطلب 6951537

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    نظرات

    • حامیان IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
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      پاسخ
      حداقل کاری که میشود کرد دراین شرایط شماره دار کردن وپیگیری مستمر است متاسفانه مردم پول میدن گداها ومعتادان پرخطر دردسری هستند که باید حل شود ریشه ای نه موقتی

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