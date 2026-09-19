به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی بعداظهر شنبه در نشست قرارگاه ملی جهاد تبیین کهگیلویه و بویراحمد، با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوههای اجرای برنامههای جهاد تبیین، اظهار کرد: امروز عرصه تقابل دشمن از میدان نظامی به حوزههای شناختی، رسانهای و اجتماعی منتقل شده و جهاد تبیین باید متناسب با این شرایط برنامهریزی و اجرا شود.
وی افزود: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، با استفاده از تولید محتوا، ابزارهای فضای مجازی و عملیات روانی تلاش میکند بر افکار عمومی اثر بگذارد و با برجستهسازی مشکلات اقتصادی و معیشتی، زمینه نارضایتی اجتماعی را فراهم کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در چنین شرایطی جهاد تبیین نیازمند شناخت دقیق مخاطب، برنامهریزی هدفمند و حضور مؤثر در میدان است و نمیتوان با روشهای گذشته به مسائل و پرسشهای نسل جدید پاسخ داد.
جهاد تبیین و ضرورت گفتوگو با نسل زد
محمدی با اشاره به بازگشایی مدارس و دانشگاهها، این مقطع را فرصتی مهم برای تقویت جهاد تبیین و ارتباط مستقیم با نسل جدید دانست و گفت: مدارس و دانشگاهها باید به بستری برای گفتوگو، شنیدن مسائل و پاسخگویی به پرسشهای دانشآموزان و دانشجویان تبدیل شوند.
وی افزود: اگر خدمات مطلوب و بهموقع ارائه نشود و ارتباط مؤثر با نسل جدید شکل نگیرد، همین محیطها میتوانند تحت تأثیر فضاسازی دشمن قرار گیرند؛ بنابراین باید اعتماد عمومی را تقویت و زمینه گفتوگوی واقعی با جوانان و نوجوانان را فراهم کرد.
معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر تشکیل شوراهای مشورتی دانشآموزی و دانشجویی تأکید کرد و گفت: پیشنهادهایی در این زمینه به وزارت کشور ارائه شده تا این شوراها صرفاً تشریفاتی نباشند و به شکل مسئلهمحور، مسائل واقعی نسل جدید را شناسایی و برای آنها راهکار ارائه کنند.
جهاد تبیین از روزمرگی فاصله بگیرد
محمدی با انتقاد از رویکردهای روزمره در برخی برنامههای فرهنگی، اظهار کرد: جهاد تبیین نیازمند تقویم اجرایی و شناسنامه عملیاتی برای مناسبتهای مختلف است تا مشخص باشد هر برنامه با چه هدفی، برای چه جامعه هدفی و با چه خروجی مشخصی اجرا میشود.
وی تأکید کرد: برنامههای جهاد تبیین باید قابلیت ارزیابی و دریافت بازخورد داشته باشند و دستگاههای اجرایی و فرهنگی نباید صرفاً به برگزاری برنامه و ثبت گزارش عملکرد اکتفا کنند.
وی با اشاره به ضرورت مدیریت صحنه فرهنگی و اجتماعی، بر توجه به ابلاغیههای رهبر معظم انقلاب و مقابله فعالانه با هنجارشکنیها و جریانهای اثرگذار بر افکار عمومی تأکید کرد.
فرهنگ و تعلیم و تربیت؛ محور جهاد تبیین
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر اهمیت فرهنگ و تعلیم و تربیت، گفت: فرهنگ و تعلیم و تربیت یک مسئله فراراهبردی است و جهاد تبیین نیز باید با تمرکز بر همین دو حوزه دنبال شود.
محمدی بیان کرد: اگر بتوانیم در حوزه فرهنگ و تعلیم و تربیت سرمایهگذاری و برنامهریزی صحیح داشته باشیم، بسیاری از آسیبها و تهدیدات اجتماعی قابل مدیریت خواهد بود.
وی بر استفاده از ظرفیت خانوادهها در اجرای برنامههای جهاد تبیین تأکید کرد و افزود: زنان خانهدار نیز ظرفیت مهمی در حوزه تربیت نسل جدید دارند و باید از این ظرفیت در برنامهریزیهای فرهنگی و اجتماعی استان استفاده شود.
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