به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم یوسفی‌نژاد بعدازظهر شنبه در مراسم معارفه ناظر گمرکات استان مازندران با قدردانی از تلاش کارکنان گمرکات کشور در شرایط دشوار و ایام جنگ تحمیلی، اظهار کرد: تداوم خدمت‌رسانی به فعالان اقتصادی و حفظ جریان تجارت از مهم‌ترین مأموریت‌های گمرک در شرایط مختلف است.

وی با اشاره به جایگاه گمرک در زنجیره تجارت کشور افزود: برای تسهیل امور تجاری و استمرار ارائه خدمات به خدمت‌گیرندگان، لازم است همکاری و هماهنگی میان گمرک و تمامی دستگاه‌های دخیل در فرآیند تجارت بیش از پیش تقویت شود.

مشاور رئیس‌کل گمرک ایران همچنین با اشاره به ظرفیت‌ها و موقعیت راهبردی گمرکات مازندران، نقش این مجموعه را در پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی استان مهم دانست و از تلاش کارکنان گمرکات مازندران برای ترخیص کالاهای اساسی و حفظ جریان تجارت در شرایط دشوار قدردانی کرد.

در ادامه این مراسم، رضا گرزین به عنوان ناظر گمرکات استان مازندران معرفی شد.

پیش از این، مسئولیت نظارت بر گمرکات استان مازندران بر عهده امیر جمشیدی ناظر پیشین گمرکات استان بود که با برگزاری این مراسم، تغییر مدیریتی در این مجموعه انجام شد.