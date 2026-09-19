به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی نظری، پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اشاره به برگزاری رزمایش «اقتدار جانفدای ایران» در استان کرمان گفت: این رزمایش یک برنامه ملی و مردمی است و همه اقشار، دستگاهها و سازمانها برای تسهیل حضور مردم در آن مشارکت خواهند داشت.
وی با بیان اینکه این رزمایش در سوم مهرماه برگزار میشود، افزود: مردم از اقشار و گرایشهای مختلف در این برنامه حضور خواهند یافت و مسیر برگزاری رزمایش از میدان آزادی در امتداد بلوار جمهوری خواهد بود.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان هدف از برگزاری رزمایش «جانفدا» را افزایش بازدارندگی در برابر تهدیدات دشمن عنوان کرد و گفت: در این رزمایش، ساماندهی، آموزش، افزایش آمادگی و تحرک نیروها و آمادگی برای جانفشانی و جهاد در مسیر اعتلای استان و کشور دنبال میشود.
نظری، ادامه داد: مردم به صورت خودجوش در پویش «جانفدا» ثبتنام کردهاند و در کنار پیکره بسیج با حضور در این رزمایش، وحدت، انسجام و روحیه امیدآفرینی جبهه انقلاب را به نمایش خواهند گذاشت.
وی با اشاره به ادامه برنامه نمایش اقتدار بسیج گردانهای جانفدای ایران تا هفته بسیج اظهار کرد: این برنامه در کرمان همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار میشود و در برخی شهرستانهای استان کرمان نیز دوم مهرماه شاهد برگزاری آن خواهیم بود.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان همچنین با اشاره به اهداف آموزشی رزمایش گفت: در قالب رزمایش «جانفدا» آموزشهای مورد نیاز در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و دفاعی و سایر زمینههای مورد علاقه و نیاز مردم دنبال خواهد شد.
رسانهها در خط مقدم جنگ روایتها
نظری، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش رسانهها در مقابله با جنگ روایتها اظهار کرد: به عنوان فردی که در عرصههای مختلف جنگ سخت و فرهنگی فعالیت میکنم، معتقدم رسانهها یکی از توانمندیها و مؤلفههای اصلی قدرت ما در نبرد با دشمن هستند.
وی افزود: زمانی که دشمن تلاش میکند روایتهای نادرست و تصویر متفاوتی از کشور و جامعه ارائه دهد، رسانهها در خط مقدم قرار دارند و با انعکاس واقعیتها، مانع از تحقق اهداف دشمن در جنگ روایتها و عملیات روانی میشوند.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با بیان اینکه جنگ رسانهای امروز حساستر، پیچیدهتر و هوشمندانهتر از گذشته دنبال میشود، تصریح کرد: هوشیاری، هوشمندی، بصیرت و معرفت فعالان رسانهای موجب شده رسانهها به یکی از مؤلفههای مهم قدرت کشور تبدیل شوند.
نظری، ادامه داد: دشمن پس از ناکامی در جنگ سخت، تمرکز بیشتری بر جنگ روانی گذاشته و تلاش میکند با برجستهسازی مشکلات و ایجاد ناامیدی در میان جوانان، جامعه را دچار فرسایش اقتصادی و دوقطبی سیاسی کند.
وی گفت: مشکلات در هر جامعهای وجود دارد، اما دشمن مشکلات خود را پنهان و مشکلات ایران را بزرگنمایی میکند تا افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به نقش رسانهها در مقابله با این جریان افزود: رسانهها با امیدآفرینی و انعکاس واقعیتها، اجازه ندادهاند روایتهای مورد نظر دشمن بر افکار عمومی غلبه کند.
مردم، یکی از مؤلفههای اصلی قدرت کشور هستند
نظری، با اشاره به برخی مؤلفههای قدرت جمهوری اسلامی اظهار کرد: مردم آگاه و همیشه در صحنه، نیروهای مسلح قدرتمند و رهبری از جمله مؤلفههای قدرت کشور هستند و دشمن نیز تلاش میکند با استفاده از ظرفیتهای مختلف خود در کشورهای غربی و منطقه، این مؤلفهها را تحت تأثیر قرار دهد.
وی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران از جنگها و درگیریهای مختلف با اتکا به دفاع و آفند نیروهای مسلح و پشتیبانی مردم عبور کرده است و حضور مردم در صحنههای مختلف، پشتوانه مهمی برای مقابله با توطئههای دشمن بوده است.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به حضور مردم در عرصههای مختلف افزود: دشمن طی دهههای گذشته از ظرفیتهای مختلف برای ایجاد ترور، کودتا و فتنه علیه جمهوری اسلامی استفاده کرده، اما ملت ایران با هدایت امامین انقلاب این توطئهها را خنثی کرده است.
نظری، با اشاره به برگزاری رزمایش «جانفدا» گفت: استان کرمان به عنوان پایتخت مقاومت جهان اسلام، در دفاع از کشور و ارزشهای انقلاب همواره نقش مهمی داشته و مردم این دیار باید در سوم مهرماه با حضور در این رزمایش، انسجام و آمادگی خود را به نمایش بگذارند.
وی خاطرنشان کرد: نمایش ایستادگی، مقاومت، حضور، زمانشناسی، هوشمندی و بصیرت مردم از جمله جلوههایی است که در رزمایش «جانفدا» شاهد خواهیم بود.
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