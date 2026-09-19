به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «زمینه‌های سیاسی مذهبی استقرار نخستین دولت شیعه در ایران » تألیف امیرتیمور رفیعی و همکاری اسماعیل سخا از سوی انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شد. ظهور دولت صفوی در آغاز سده دهم هجری قمری، یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ ایران به شمار می‌رود؛ رویدادی که نه‌تنها ساختار سیاسی ایران را دگرگون کرد، بلکه با رسمی‌شدن تشیع اثنی‌عشری، هویت مذهبی و فرهنگی ایران را نیز وارد مرحله‌ای تازه ساخت. کتاب «زمینه‌های سیاسی مذهبی استقرار نخستین دولت شیعه در ایران» با تمرکز بر همین مسئله شکل گرفته است.

هدف اصلی کتاب، بررسی تاریخ دولت صفوی به معنای متعارف آن نیست، بلکه نویسندگان کوشیده‌اند زمینه‌هایی را بررسی کنند که طی قرن‌های پیش از ظهور صفویان، شرایط لازم را برای تشکیل یک دولت شیعی در ایران فراهم ساخت. یکی از مهم‌ترین مباحث کتاب، بررسی روند گسترش تشیع در ایران از قرون نخستین اسلامی تا عصر صفوی است. این بررسی نشان می‌دهد که تشیع در ایران پدیده‌ای متعلق به آستانه ظهور صفویان نبود، بلکه ریشه‌های آن به سده‌های نخست اسلامی بازمی‌گشت و در طول قرون، در مناطق و شهرهای مختلف ایران گسترش یافته بود.

از جذاب‌ترین بخش‌های پژوهش، بررسی جریان‌های شیعی ـ صوفی در ایران سده‌های هشتم و نهم هجری است. در این دوره، تصوف در جامعه ایرانی نفوذ گسترده‌ای داشت و برخی طریقت‌های صوفیانه با اندیشه‌ها و گرایش‌های شیعی پیوند یافتند. بررسی جریان‌هایی چون سربداران، مرعشیان، سادات نوربخشی و شخصیت‌هایی همچون شاه نعمت‌الله ولی، نشان می‌دهد که مرز میان تصوف، تشیع و سیاست در این دوره همواره روشن و ثابت نبود. گاه یک جریان صوفیانه به تدریج به سوی فعالیت سیاسی حرکت می‌کرد و گاه رهبران مذهبی و صوفی، خود به محور شکل‌گیری قدرت سیاسی تبدیل می‌شدند. فهرست موضوعات کتاب نیز نشان می‌دهد که نویسندگان برای این جریان‌ها و شخصیت‌ها جایگاه مستقلی در نظر گرفته‌اند.

مهم‌ترین امتیاز کتاب «زمینه‌های سیاسی ـ مذهبی استقرار نخستین دولت شیعه در ایران» را می‌توان در تلاش آن برای ارائه تصویری فرایندی از پیدایش دولت صفوی دانست. این اثر به جای آنکه نقطه آغاز تاریخ صفویه را صرفاً ظهور شاه اسماعیل بداند، چندین قرن قبل از او را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. ساختار شش‌فصلی کتاب نیز این رویکرد را به‌خوبی نشان می‌دهد: از سیر گسترش تشیع در ایران، به اوضاع سیاسی سده‌های هشتم و نهم، نقش علما و سادات، جریان‌های شیعی ـ صوفی، سیاست مذهبی فرمانروایان و سرانجام تشکیل دولت صفوی می‌رسیم.

از این منظر، کتاب در پی پاسخ به یک پرسش مهم تاریخی است: چرا و چگونه ایران در آغاز سده دهم هجری به نخستین دولت فراگیر شیعه اثنی‌عشری تبدیل شد پاسخ کتاب را باید در مجموعه‌ای از عوامل جست‌وجو کرد؛ در سابقه طولانی حضور تشیع در ایران، مهاجرت و فعالیت سادات، نقش عالمان و مراکز علمی، تجربه حکومت‌های شیعی پیش از صفویه، گسترش تصوف شیعی، تحولات سیاسی پس از ایلخانان و سرانجام تحول طریقت صفویه به یک جنبش سیاسی ـ نظامی.

چاپ نخست این کتاب در 609 صفحه وزیری، شمارگان 300 نسخه و با قیمت 1650000 تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

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