تقویت تعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام، محسن حسنلو در دیدار با دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، ضمن تبریک انتصاب وی و آرزوی توفیق در انجام مسئولیتهای محوله، گزارشی از عملکرد هشتماهه منطقه ارائه کرد.
تشریح ظرفیتها و مطالبات منطقه پیام
حسنلو در این دیدار با قدردانی از اقدامات و حمایتهای مدیران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بهویژه در زمینه تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی مستقر در منطقه پیام، بر اهمیت تداوم این حمایتها تأکید کرد.
وی همچنین ضمن تشریح ظرفیتها و مزیتهای ویژه منطقه پیام در حوزههای مختلف، درخواستها و مسائل منطقه را مطرح و بر ضرورت شکلگیری ارتباط نزدیکتر و فشردهتر میان پیام و دبیرخانه شورای عالی تأکید کرد.
پیگیری تصویب و ابلاغ تعرفههای منطقه
مشاور وزیر ارتباطات، موضوع تصویب و ابلاغ تعرفههای منطقه را از دیگر مطالبات مطرحشده عنوان کرد و خواستار پیگیری این موضوع در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شد.
این مسئول با اشاره به ظرفیتهای منطقه پیام در حوزههای اقتصادی، صنعتی، لجستیکی، هوایی و فناوری، بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای موجود برای تسهیل فعالیت سرمایهگذاران و واحدهای تولیدی تأکید کرد.
بازدید دبیر شورای عالی از منطقه پیام
در ادامه این دیدار، دکتر حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، ضمن ابراز خرسندی از میزان اثرگذاری و پیشرفتهای حاصلشده در منطقه پیام طی دوره اخیر، بر ضرورت بازدید از ظرفیتهای این منطقه تأکید کرد.
وی با اعلام قول مساعد برای انجام این بازدید طی هفتههای آینده، از همراهی مسئولان مرتبط در این بازدید خبر داد.
تأکید بر حضور مستمر پیام در جلسات شورای عالی
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین بر لزوم حضور مستمر مدیران منطقه پیام در جلسات شورای عالی تأکید کرد تا موضوعات، پیشنهادها و درخواستهای منطقه در این جلسات مطرح و روند پیگیری آنها دنبال شود.
در این نشست همچنین برگزاری یک نشست تخصصی با هدف بررسی و حل مسائل و موضوعات منطقه پیام مورد تأکید قرار گرفت.
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