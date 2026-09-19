به گزارش خبرنگار مهر، چک کاغذی در بازار ایران فقط یک ابزار پرداخت مدت‌دار نیست؛ بخشی از زبان مشترک معامله و اعتبار است. هرچند در سال‌های اخیر با راه‌اندازی و توسعه سامانه‌های الکترونیکی، مسیر حذف کاغذ و ثبت دیجیتال تعهدات جدی‌تر دنبال شده، اما در کف بازار به‌ویژه در بنکداری، عمده‌فروشی و توزیع چک کاغذی هنوز نقش پررنگی دارد. این پافشاری را نمی‌شود صرفاً به «عادت» یا «فاصله گرفتن از فناوری» تقلیل داد.

بازار در شرایطی کار می‌کند که سرعت تصمیم‌گیری بالاست، اعتماد بیشتر اجتماعی است تا سیستمی، و ریسک نقدینگی به‌طور روزانه روی میز کاسب قرار دارد. در چنین محیطی، ابزار پرداخت باید هم قابل فهم باشد، هم در لحظه معامله بدون خطا کار کند، هم در صورت اختلاف راه پیگیری روشن و کم‌هزینه داشته باشد.

وقتی بخشی از کسبه احساس می‌کنند استفاده از ابزارهای دیجیتال هنوز به اندازه چک کاغذی ساده و بی‌دردسر نیست یا نگرانند طرف مقابل آن را نپذیرد، یا از پیامدهای مالیاتی و محدودیت‌های بانکی می‌ترسند طبیعی است که به گزینه آشنا برگردند. این گزارش تلاش می‌کند از زاویه دغدغه‌های عملی اصناف، دلایل این مقاومت را بررسی کند و نشان دهد برای گذار واقعی به مبادلات بی‌کاغذ، باید هم زیرساخت و هم طراحی سامانه‌ها به زبان بازار نزدیک‌تر شود.

بازار سنتی در برابر حذف چک کاغذی مقاومت می‌کند؛ مقاومتی که در نگاه نخست ممکن است ناشی از عادت یا بی‌اعتمادی به فناوری به نظر برسد، اما در واقع ریشه در تجربه روزمره کاسبان، شیوه گردش اعتبار در بازار و نگرانی از تبعات مالی و مالیاتی دارد. برای بسیاری از بنکداران و عمده‌فروشان، چک فقط یک ابزار پرداخت نیست، بلکه بخشی از مناسبات اعتماد، اعتبار و تأمین مالی در زنجیره خرید و فروش است.

هر روز در بازار، معامله‌هایی انجام می‌شود که بخشی از آن نقدی و بخشی مدت‌دار است. در این میان، چک کاغذی هنوز زبان مشترک بسیاری از خریداران و فروشندگان به شمار می‌رود. کاسب برگه را می‌بیند، مشخصات صادرکننده را بررسی می‌کند، تاریخ را می‌خواند و در صورت نیاز آن را به‌عنوان بخشی از معامله بعدی به فرد دیگری منتقل می‌کند. همین روند ساده و قابل لمس، برای فعالان بازار اهمیت زیادی دارد؛ به‌ویژه در شرایطی که حاشیه سود کاهش یافته و نقدینگی با دشواری بیشتری در گردش است.

چک کاغذی؛ سندی از جنس اعتماد و اعتبار

در بازار سنتی، اعتبار افراد فقط از مسیر بانک و سامانه‌های رسمی سنجیده نمی‌شود. سابقه همکاری، شناخت خانوادگی، معرفی از سوی کسبه قدیمی و اعتبار صنفی، نقش مهمی در تصمیم‌گیری دارد. چک کاغذی نیز در همین فضای اعتماد اجتماعی معنا پیدا می‌کند. این برگه برای کاسب، نشانه‌ای از تعهد طرف مقابل است؛ تعهدی که می‌توان آن را روی میز دید، بایگانی کرد و در صورت بروز اختلاف، به آن استناد کرد.

حاج‌رضا تهرانی، بنکدار مواد غذایی در محدوده مولوی تهران، در توصیف این نگرانی می‌گوید: «ما با فناوری مخالف نیستیم، اما معامله در بازار باید برای هر دو طرف روشن باشد. وقتی چک دستت است، می‌دانی چه کسی آن را صادر کرده، چه تاریخی دارد و بابت چه معامله‌ای گرفته‌ای. در سامانه، گاهی نمی‌دانی ثبت نهایی شده یا نه و همین ابهام باعث می‌شود طرفین دوباره به همان روش قبلی برگردند.»

چک کاغذی همچنین امکان مدیریت اعتبار را برای کاسب فراهم می‌کند. در بسیاری از معاملات عمده، فروشنده کالا را امروز تحویل می‌دهد و وجه آن را در تاریخ مشخصی دریافت می‌کند. اگر کاسب خود نیز به تأمین‌کننده بدهکار باشد، چک دریافتی ممکن است در معامله دیگری مورد استفاده قرار گیرد. این گردش، هرچند در بسیاری موارد غیررسمی است، بخشی از سازوکار تأمین مالی بازار را شکل داده است.

مریم برومند، عمده‌فروش پوشاک در بازار بزرگ تهران، می‌گوید: «در یک روز ممکن است با چندین مشتری و تأمین‌کننده کار داشته باشیم. چک کاغذی را می‌گیریم، ثبت می‌کنیم و در سررسید پیگیر می‌شویم. در روش دیجیتال اگر یک مرحله اشتباه انجام شود یا طرف مقابل تأیید را به تأخیر بیندازد، کل حساب‌وکتاب به هم می‌ریزد. برای کسی که هر روز چند معامله دارد، سرعت و سادگی خیلی مهم است.»

در واقع، چالش اصلی برای بخشی از اصناف، مخالفت با ثبت الکترونیکی نیست؛ مسئله این است که ابزار دیجیتال هنوز نتوانسته تجربه آشنای چک کاغذی را به همان اندازه ساده و قابل فهم بازسازی کند. کاسب انتظار دارد در چند مرحله محدود، بدون نیاز به چند برنامه و رمز و پیامک، تکلیف معامله روشن شود.

وقتی اینترنت و سامانه پای معامله می‌رسند

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که کسبه مطرح می‌کنند، ناپایداری زیرساخت در لحظه معامله است. بازار زمان زیادی برای منتظر ماندن ندارد. کالا باید تحویل شود، بار باید از انبار خارج شود و فروشنده باید بتواند معامله بعدی را انجام دهد. در چنین فضایی، قطع اینترنت، کندی اپلیکیشن بانکی یا اختلال در سامانه می‌تواند باعث توقف معامله شود.

علی سلیمانی، فروشنده قطعات لوازم خانگی در محدوده امین‌حضور، درباره تجربه خود می‌گوید: «گاهی مشتری آماده خرید است، اما باید چند دقیقه منتظر بمانیم تا برنامه بانک باز شود یا تأیید انجام شود. اگر این اتفاق چند بار در روز تکرار شود، هم فروشنده خسته می‌شود و هم مشتری احساس می‌کند کار پیچیده شده است. چک کاغذی دست‌کم در همان لحظه روی میز قرار می‌گیرد و معامله جلو می‌رود.»

مشکل دیگر، ناهماهنگی میان اعضای زنجیره تأمین است. ممکن است یک فروشنده استفاده از چک دیجیتال را بپذیرد، اما مشتری یا تأمین‌کننده او همچنان چک کاغذی بخواهد. در چنین شرایطی، حتی کسبه‌ای که آمادگی ورود به فرآیند دیجیتال را دارند، نمی‌توانند به‌طور کامل از شیوه قدیمی فاصله بگیرند. بازار زمانی تغییر می‌کند که این تغییر در همه حلقه‌ها، از تولیدکننده تا توزیع‌کننده و خرده‌فروش، هماهنگ پیش برود.

برخی کاسبان همچنین نگرانند که خطاهای سامانه‌ای به اختلافات تازه منجر شود. در معامله سنتی، اگر برگه‌ای اشتباه نوشته شود یا تاریخ نیاز به اصلاح داشته باشد، طرفین معمولاً با تماس و توافق مسئله را حل می‌کنند. اما در فرآیند دیجیتال، ممکن است یک اشتباه در ثبت مشخصات یا تأیید، پیامدهای بانکی و حقوقی ایجاد کند. همین تصور باعث می‌شود کاسب ترجیح دهد تا زمانی که از عملکرد کامل سامانه مطمئن نشده، روش قدیمی را کنار نگذارد.

نگرانی مالیاتی و ترس از قفل شدن حساب‌ها

در کنار مشکلات فنی، نگرانی‌های مالیاتی نیز در تصمیم اصناف اثرگذار است. بسیاری از کاسبان می‌گویند با اصل شفافیت مخالفتی ندارند، اما از نحوه استفاده و تفسیر داده‌های مالی مطمئن نیستند. آنها نگرانند که ثبت همه تراکنش‌ها در سامانه‌های مختلف، بدون تفکیک دقیق حساب شخصی و تجاری، باعث شود معاملات روزمره یا مبالغ عبوری به‌عنوان درآمد قطعی تلقی شود.

مسعود شریفی، توزیع‌کننده لوازم یدکی در محدوده چراغ‌برق تهران، درباره این نگرانی می‌گوید: «کاسب ممکن است پولی را از مشتری بگیرد و همان مبلغ را به تأمین‌کننده بدهد. این پول الزاماً سود او نیست، اما اگر همه چیز بدون توضیح ثبت شود، ممکن است بعداً مجبور شود برای هر جابه‌جایی پاسخ بدهد. مسئله ما فرار از قانون نیست؛ نگرانی از برداشت اشتباه و رفت‌وآمدهای طولانی است.»

ترس از برگشت خوردن چک و محدودیت‌های بانکی نیز یکی دیگر از دلایل احتیاط بازار است. در مناسبات سنتی، اگر کاسبی با کمبود موقت نقدینگی روبه‌رو شود، گاهی از طریق مهلت گرفتن، میانجی‌گری یا توافق با طرف معامله، مشکل را مدیریت می‌کند. اما پیامدهای سیستمی ممکن است سریع‌تر و سخت‌گیرانه‌تر ظاهر شود و دسترسی فرد به خدمات بانکی را محدود کند. برای کاسبی که تمام فعالیتش به گردش روزانه حساب وابسته است، چنین محدودیتی به معنای اختلال جدی در کسب‌وکار خواهد بود.

راه عبور از این وضعیت، صرفاً اجباری کردن ابزارهای دیجیتال نیست. سامانه‌ها باید با نیاز واقعی بازار طراحی شوند؛ ساده، سریع و قابل استفاده در گوشی‌های معمولی باشند و در زمان قطعی اینترنت نیز مسیر جایگزین و رسید قابل استناد در اختیار طرفین قرار دهند. آموزش نیز باید به زبان صنوف انجام شود، نه با دستورالعمل‌های پیچیده و عمومی.

از سوی دیگر، لازم است درباره آثار مالیاتی ثبت معاملات، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی و نحوه حل اختلاف، توضیح روشنی به کسبه داده شود. بازار زمانی چک کاغذی را کنار می‌گذارد که مطمئن شود ابزار دیجیتال نه‌تنها امنیت و اعتبار معامله را حفظ می‌کند، بلکه در عمل از روش قدیمی ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر است. تا آن زمان، چک کاغذی همچنان برای بسیاری از کاسبان، نه نشانه عقب‌ماندگی، بلکه ابزاری آشنا برای حفظ نظم و اعتماد در معاملات خواهد بود.

آنچه در مقاومت بازار سنتی در برابر حذف چک کاغذی دیده می‌شود، بیش از آنکه مخالفت با فناوری باشد، نتیجه شکاف میان «منطق عملی بازار» و «منطق طراحی سامانه‌ها»ست. کاسب و بنکدار در نقطه معامله دنبال قطعیت است؛ می‌خواهد بداند همین الآن معامله انجام شد، تعهد طرف مقابل روشن است، و اگر فردا اختلافی پیش آمد مسیر پیگیری پیچیده و زمان‌بر نمی‌شود. وقتی ابزار دیجیتال با کندی، چندمرحله‌ای بودن، خطاهای مقطعی یا ناهمخوانی میان پذیرش طرفین روبه‌روست، بازار به گزینه‌ای برمی‌گردد که سال‌ها با آن کار کرده و قواعدش را می‌شناسد.

در کنار این، نگرانی درباره شفافیت مالی و برداشت‌های مالیاتی، و همچنین ترس از پیامدهای فوری مانند محدودیت‌های بانکی، باعث می‌شود بخش‌هایی از اصناف احتیاط کنند و تغییر را به تعویق بیندازند. بنابراین، مسیر موفقیت «بی‌کاغذ شدن» از دل اجبار صرف عبور نمی‌کند؛ به پایداری زیرساخت در ساعات پرتراکنش، ساده‌سازی تجربه کاربری مخصوص صنوف، ارائه رسیدهای قابل استناد و قابل فهم، و مهم‌تر از همه اعتمادسازی روشن درباره تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی و نحوه استفاده از داده‌ها نیاز دارد. اگر ابزار جدید در عمل کم‌اصطکاک‌تر و مطمئن‌تر از چک کاغذی شود، بازار هم آرام و طبیعی آن را خواهد پذیرفت.