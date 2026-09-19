به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، طی دو سال گذشته بخش بزرگی از کسبوکارهای خردهفروشی را وارد فرآیند صدور صورتحساب الکترونیکی کرده است. بیشتر بحثها تا امروز حول دو چیز بوده: کارتخوان و نرمافزار. اما دستهای از فروشگاهها وضعیت متفاوتی دارند که کمتر به آن پرداخته شده؛ فروشگاههایی که کالا را وزن میکنند.
میوه و ترهبار، پروتئینی، لبنیات، خشکبار، ادویه و عطاری، شیرینیفروشی و فروشگاههای مواد غذایی فله، همگی کسبوکارهایی هستند که قیمت نهایی هر قلم در لحظه از ضرب وزن در قیمت واحد ساخته میشود. در این فروشگاهها، ترازو صرفاً یک وسیله اندازهگیری نیست؛ یکی از حلقههای ثبت فروش است. اگر این حلقه از زنجیره جدا بماند، عدد باید دستی وارد صندوق شود و همانجاست که خطا و مغایرت شروع میشود.
قانون چه میگوید؟
بر اساس قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صورتحساب الکترونیکی توسط فروشنده از طریق سامانه مؤدیان صادر میشود و در مورد مؤدیانی که مستقیماً با مصرفکننده نهایی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی توسط پایانه فروشگاهی انجام میشود. یعنی برای یک فروشگاه خردهفروشی، پایانه فروشگاهی نقطهای است که فروش در آن ثبت میشود.
نکتهای که بسیاری از صاحبان فروشگاه دیر متوجه میشوند این است که هر کارتخوانی پایانه فروشگاهی معتبر محسوب نمیشود. تنها کارتخوانهایی که از سوی شرکت معتمد مالیاتی یا بانک مربوطه بهروزرسانی شدهاند و قابلیت اتصال مستقیم به حافظه مالیاتی و صدور فاکتور الکترونیکی دارند، در این چارچوب معتبر شناخته میشوند. بر اساس ماده ۲۶ همین قانون، تا زمان نگارش این مطلب ۲۰ شرکت معتمد ارائهکننده خدمات مالیاتی از سازمان امور مالیاتی مجوز دریافت کردهاند.
اول بررسی کنید اصلاً مشمول هستید یا نه
پیش از هر خریدی، این را روشن کنید؛ چون بخشی از اصناف معاف هستند و هزینه کردن برای الزامی که شامل حالتان نمیشود، بیفایده است.در بخشنامههای منتشرشده، اصناف و اشخاص حقیقی که فروش آنها در سال ۱۴۰۲ زیر ۱۸ میلیارد تومان و در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ زیر ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده، از الزام به ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان معاف اعلام شدند. در مقابل، اشخاص حقیقی که فروششان تا پایان خرداد ۱۴۰۳ به ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسیده بود، از مهرماه همان سال مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شدند. این آستانهها هر سال بازنگری میشوند. مبنای تصمیم شما باید آخرین بخشنامه سازمان امور مالیاتی باشد، نه شنیدههای صنفی.
چرا فروشگاه وزنی وضعیت متفاوتی دارد؟
در یک فروشگاه با کالای بستهبندیشده، هر کالا بارکد ثابت و قیمت مشخص دارد. صندوقدار بارکد را میخواند و بقیه زنجیره خودکار پیش میرود. در فروشگاه وزنی این زنجیره یک حلقه اضافه دارد. قیمت هر قلم تا لحظه توزین وجود خارجی ندارد و بعد از توزین ساخته میشود. اگر ترازو و صندوق به هم وصل نباشند، این عدد باید دستی منتقل شود. در یک روز شلوغ با صدها تراکنش، ورود دستی سه پیامد قابل پیشبینی دارد: خطای تایپی در مبلغ، کندی صف پرداخت، و مهمتر از همه، مغایرت بین آنچه از انبار خارج شده و آنچه در سامانه ثبت شده است.
این مغایرت در فروشگاههای وزنی دو برابر دردسر دارد، چون کسری موجودی در کالای فله بین ضایعات طبیعی، افت وزن و خطای ثبت گم میشود و پیدا کردن منشأ آن تقریباً غیرممکن میشود.
سه معماری رایج در فروشگاههای وزنی
۱. ترازوی مستقل و ورود دستی مبلغ
سادهترین و ارزانترین حالت. ترازو وزن و مبلغ را نشان میدهد و صندوقدار عدد را در صندوق وارد میکند. برای مغازه کوچک با تعداد تراکنش کم قابل قبول است، اما با افزایش حجم فروش، خطا و کندی آن زیاد میشود و ردیابی مغایرتها عملاً ممکن نیست.
۲. ترازو با لیبلپرینتر و بارکد وزنی
ترازو برای هر بسته یک برچسب با بارکد چاپ میکند که وزن و مبلغ در آن کدگذاری شده است. مشتری بسته را به صندوق میبرد و بارکد خوانده میشود. این حالت برای فروشگاههایی مناسب است که کالا را از قبل بستهبندی میکنند: پروتئینی، لبنیات، خشکبار. مزیتش این است که صف صندوق سریع میشود و خطای انسانی حذف میشود.
۳. ترازوی متصل به صندوق و شبکه
ترازو مستقیماً به صندوق فروشگاهی یا کامپیوتر متصل است و وزن و مبلغ بدون دخالت انسان وارد سیستم فروش میشود. این حالت برای فروشگاههای با حجم بالا و چند صندوق، و برای مجموعههایی که میخواهند گزارش فروش و موجودیشان قابل اتکا باشد، منطقیترین گزینه است. امکان تعریف متمرکز کالاها و قیمتها روی چند ترازو هم از همین مسیر فراهم میشود.
انتخاب بین این سه، بیشتر از آنکه به بودجه مربوط باشد، به حجم تراکنش و به این بستگی دارد که فروشگاه میخواهد گزارش فروشش چقدر دقیق باشد.
صورتحساب نوع دوم؛ نکتهای که کار خردهفروشی را ساده میکند
برای فروش به مصرفکننده نهایی، امکان صدور صورتحساب الکترونیکی نوع دوم وجود دارد که در آن درج اطلاعات خریدار الزامی نیست و نیازی به تأیید خریدار در کارپوشه هم ندارد. برای فروشگاهی که روزانه صدها مشتری عبوری دارد، این تفاوت مهمی است و بخش زیادی از نگرانی رایج درباره «گرفتن اطلاعات مشتری» را برطرف میکند.
فروشگاههای بزرگ فقط با ترازوی فروشگاهی اداره نمیشوند
در هایپرمارکتها، فروشگاههای زنجیرهای، عمدهفروشیها و هر واحدی که انبار پشتی دارد، دو نقطه توزین وجود دارد نه یکی؛ و معمولاً فقط به یکی از آنها فکر میشود.
نقطه اول جلوی مشتری است: توزین خرده و ساخت قیمت نهایی، همان کاری که ترازوی فروشگاهی انجام میدهد. نقطه دوم درِ ورودی انبار است: تحویل گرفتن بار از تأمینکننده، کنترل وزن محموله در برابر فاکتور، توزین پالت و سبد، و بستهبندی داخلی کالای فله پیش از چیدن روی قفسه.
این دو کار با یک دستگاه انجام نمیشود. ترازوی فروشگاهی برای بارهای چندکیلویی و رقم توزین ریز ساخته شده؛ گذاشتن یک پالت یا چند گونی روی آن نه شدنی است و نه بیخطر. کاری که پشت فروشگاه انجام میشود، سکوی توزینی با ظرفیت چند صد کیلوگرم تا چند تن و کفهای به اندازه پالت میخواهد؛ یعنی همان چیزی که به آن باسکول کفی گفته میشود.
اهمیت این نقطه دوم معمولاً وقتی معلوم میشود که کسری پیدا میشود. فروشگاهی که بار ورودی را وزن نمیکند، هر اختلافی بین آنچه فاکتور شده و آنچه واقعاً تحویل گرفته را بدون اطلاع میپذیرد؛ و در کالای فله، این اختلاف در ضایعات طبیعی گم میشود و هیچوقت به تأمینکننده برنمیگردد. وقتی هم که خرید و فروش هر دو باید مستند و قابل ردیابی باشد، توزین بار ورودی از یک کار اختیاری به بخشی از کنترل داخلی تبدیل میشود.
برای انتخاب این دستگاه سه نکته کافی است: ظرفیت را از روی سنگینترین پالت انتخاب کنید نه بار متوسط؛ اگر بار با جک پالت جابهجا میشود کفه باید کمارتفاع یا رمپدار باشد؛ و در محیط مرطوب یا مجاور سردخانه، بدنه استیل و آببندی مناسب لودسل و نمایشگر را جداگانه بپرسید.
اشتباه رایج: فکر کردن اینکه کارتخوان جدید کافی است
بسیاری از فروشگاهها تصور میکنند با بهروزرسانی کارتخوان، کارشان تمام است. کارتخوان معتبر شرط لازم است اما در فروشگاه وزنی شرط کافی نیست؛ چون مسئله اصلی این فروشگاهها نحوه رسیدن عدد از ترازو به صندوق است، نه نحوه رسیدن مبلغ از صندوق به بانک. اگر این حلقه دستی بماند، سامانه فقط چیزی را ثبت میکند که صندوقدار تایپ کرده است.
نتیجه گیری
برای فروشگاههای کالای وزنی، انطباق با الزامات جدید یک پروژه تجهیزاتی است نه صرفاً یک کار اداری. ترتیب درست این است: اول بررسی کنید مشمول هستید یا معاف، بعد مشخص کنید با چه حجم تراکنشی سر و کار دارید، و در نهایت تصمیم بگیرید کدامیک از سه معماری بالا با کسبوکار شما جور است. خرید تجهیزات پیش از روشن شدن این سه، معمولاً به خرید دوباره ختم میشود.
در بازار داخلی، تولیدکنندگانی مانند شرکت صنایع پند که سابقه چنددههای در تولید تجهیزات توزین فروشگاهی و صنعتی دارند، هر دو دسته محصول را با قابلیت اتصال به صندوق، کارتخوان و شبکه عرضه میکنند. برای مقایسه مدلها و بررسی لیست قیمت و مشخصات ترازوهای فروشگاهی میتوانید به سایت سازنده مراجعه کنید و پیش از تصمیم، ۶ پرسش بالا را با فروشنده مرور کنید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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