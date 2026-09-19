به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره مسابقات استانی هنرهای رزمی ترکیبی MMA با حضور ورزشکاران این رشته در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان، در مجموعه ورزشی بشرنیا شهر قم برگزار شد.
این رقابتها برای نخستینبار در سطح استان قم برگزار شد و ورزشکاران حاضر در قالب ۱۵ مبارزه تکمبارزهای، تواناییهای خود را به نمایش گذاشتند.
در مجموع، ۳۰ ورزشکار در این رویداد استانی حضور داشتند و رقابتها در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان پیگیری شد.
برگزاری این مسابقات، امکان ارزیابی سطح فنی شرکتکنندگان و بررسی ظرفیتهای موجود در رشته هنرهای رزمی ترکیبی را برای مسئولان و برگزارکنندگان فراهم کرد.
این رویداد ورزشی با هدف شناسایی ورزشکاران مستعد و ارزیابی عملکرد فعالان رشته هنرهای رزمی ترکیبی در استان قم برگزار شد.
ورزشکاران حاضر در این مسابقات با شرکت در مبارزههای تکنفره، تواناییهای خود را در شرایط رقابتی محک زدند و عملکرد آنان برای انتخاب نفرات برتر استان مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، ورزشکاران برتر و مستعد این دوره پس از ارزیابی عملکردشان به اردوی آمادهسازی تیم منتخب استان قم دعوت خواهند شد.
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