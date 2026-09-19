توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی مدارس تاکستان با اجرای ۳ پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی شهرستان تاکستان، بعد از ظهر شنبه سه پروژه در مدارس این شهرستان اجرا و به بهرهبرداری رسید که شامل احداث فضاهای تجاری و فرهنگی و توسعه زیرساختهای ورزشی مدارس است.
آغاز احداث ۸ واحد تجاری و غرفه فرهنگی در دبیرستان صبا
عملیات اجرایی پروژه احداث ۸ واحد تجاری و غرفه فرهنگی دبیرستان صبا شهرستان تاکستان در زمینی به مساحت ۲۲۵ مترمربع آغاز شد.
این پروژه با مشارکت مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تاکستان و خیرین و تحت نظارت اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین اجرا میشود و در قالب آن ۸ باب واحد تجاری و غرفه فرهنگی احداث خواهد شد.
این فضاها علاوه بر ایجاد ظرفیتهای جانبی برای مجموعه آموزشی، زمینهای برای تقویت فعالیتهای فرهنگی و پشتیبانی از برنامههای دبیرستان صبا فراهم خواهد کرد.
زمین چمن مصنوعی دبیرستان شهید شاهرخ به بهرهبرداری رسید
زمین چمن مصنوعی دبیرستان شهید شاهرخ شهرستان تاکستان نیز با هدف توسعه فضاهای ورزشی مدارس و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیتهای تربیتبدنی دانشآموزان به بهرهبرداری رسید.
با اجرای این پروژه، ظرفیت ورزشی این واحد آموزشی افزایش یافته و زمین چمن مصنوعی در اختیار دانشآموزان دبیرستان شهید شاهرخ قرار گرفته است تا از آن برای فعالیتهای ورزشی و برنامههای تربیتبدنی استفاده کنند.
توسعه فضای ورزشی در دبستان فرهنگ و فرزانگان
زمین چمن مصنوعی دبستان فرهنگ و فرزانگان (حاج حمدالله رحمانی) شهرستان تاکستان نیز به بهرهبرداری رسید.
این پروژه با هدف توسعه زیرساختهای ورزشی مدارس و ارتقای امکانات تربیتبدنی دانشآموزان اجرا شده و ظرفیت مناسبی برای برگزاری فعالیتها و برنامههای ورزشی دانشآموزان این دبستان ایجاد کرده است.
اجرای این پروژه با استفاده از ظرفیت مشارکت خیرین مدرسهساز انجام شده است.
دبستان فرهنگ و فرزانگان به نام مرحوم حاج حمدالله رحمانی، خیر نیکاندیش مدرسهساز، نامگذاری شده است.
توسعه فضاهای ورزشی و ایجاد فضاهای جانبی فرهنگی و پشتیبان در مدارس، بخشی از روند ارتقای زیرساختهای آموزشی و پرورشی شهرستان تاکستان است که با استفاده از ظرفیت اعتبارات دستگاههای اجرایی و مشارکت خیرین دنبال میشود.
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