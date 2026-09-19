پیشرفت ۶۵ درصدی مدرسه ۱۸ کلاسه شهید فهمیده سقز

محمد گدرونی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه فضاهای آموزشی و جبران کمبودهای موجود در مدارس شهرستان سقز با استفاده از ظرفیت خیران، دستگاههای اجرایی و مجموعههای مختلف دنبال میشود و در همین راستا چندین پروژه آموزشی در نقاط مختلف شهرستان در حال اجرا یا برنامهریزی برای احداث است.
وی افزود: یکی از پروژههای مهم در حال اجرا، مدرسه ۱۸ کلاسه شهید فهمیده است که با مشارکت شرکت سلین والا احداث میشود و در حال حاضر ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان سقز ادامه داد: مدرسه دو کلاسه روستای کچل منگان نیز با همت خانواده فتاحی به عنوان خیر مدرسهساز در حال احداث است و این پروژه تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
گدرونی با اشاره به روند اجرای این دو پروژه گفت: اجرای پروژه مدرسه ۱۸ کلاسه شهید فهمیده توسط راموش جان و پروژه مدرسه دو کلاسه روستای کچل منگان توسط حقیقی انجام میشود و روند عملیات عمرانی آنها ادامه دارد.
وی از پیشبینی اجرای چند پروژه جدید در حوزه توسعه فضاهای آموزشی سقز خبر داد و بیان کرد: دبستان دو کلاسه قوچاق و دبیرستان ۱۲ کلاسه جاقل نیز قرار است با مشارکت خیران ساخته شوند.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان سقز افزود: در کنار پروژههای خیرساز، طرحهای دیگری نیز با مشارکت بنیادها و نهادهای مختلف در شهرستان اجرا خواهد شد که از جمله آنها میتوان به دبستان یک کلاسه روستای سوته و دبستان چهار کلاسه هیجانان اشاره کرد که توسط بنیاد علوی ساخته میشوند.
گدرونی ادامه داد: دبیرستان ۱۲ کلاسه نمونه حجاب نیز با همت آستان قدس رضوی احداث خواهد شد و دبیرستان ۹ کلاسه کوهدشت نیز از سوی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ساخته میشود.
وی با اشاره به دیگر پروژههای آموزشی شهرستان سقز گفت: دبیرستان ۹ کلاسه مرخز با مشارکت خیر و سازمان نوسازی مدارس احداث خواهد شد و ساخت دبستان یک کلاسه زلفیله و دبستان چهار کلاسه روستای قلندر نیز بر عهده سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس قرار دارد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان سقز همچنین از توسعه فضاهای ورزشی مدارس خبر داد و اظهار کرد: در سطح مدارس شهرستان پنج زمین چمن مصنوعی نیز احداث خواهد شد تا زمینه استفاده بیشتر دانشآموزان از فضاهای ورزشی فراهم شود.
گدرونی خاطرنشان کرد: دبستان یک کلاسه روستای کرویان نیز با مشارکت شرکت توسعه معادن طلای کردستان احداث خواهد شد که اجرای این پروژه میتواند به بهبود دسترسی دانشآموزان روستا به فضای آموزشی مناسب کمک کند.
وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت خیران، نهادهای حمایتی و مجموعههای اقتصادی برای توسعه فضاهای آموزشی، یکی از مسیرهای مؤثر برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی شهرستان سقز است و اجرای این پروژهها میتواند بخشی از نیاز موجود در حوزه فضاهای آموزشی را برطرف کند.
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